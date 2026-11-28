El guion a cuatro manos firmado por Hampton Fancher y David Webb Peoples para la legendaria Blade Runner (Ridley Scott, 1982) limaba las aristas filosóficas de la no menos mítica novela de Philip K. Dick en la que se basaba (¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?), entregándonos un relato de esencia noir que se desplazaba sobre dos vías narrativas: la persecución de cuatro replicantes díscolos iniciada por el 'blade runner' Rick Deckard (Harrison Ford), y la búsqueda por parte de los androides liderados por Roy Batty (Rutger Hauer) de su creador, Elden Tyrell (Joe Turkel), para revocar el protocolo de obsolescencia programada que limitaba su ciclo vital a cuatro años.

Los ecos del género se filtraban a través de la voice over que sobrevolaba la trama liderada por Deckard; también permeaban la dirección de fotografía de Jordan Cronenweth, deudora del tenebrismo que iluminaba los paisajes urbanos del film noir más canónico.

El traslado del género a un entorno futurista y su imbricación en los preceptos de la ciencia—ficción devinieron el factor diferencial, respaldado por la fabulosa dirección de arte de Lawrence G. Paull, David L. Snyder y Linde DeScenna, además de por la unidad de efectos especiales comandada por el sobresaliente Douglas Trumbull, así como por la recordada música de Vangelis, clave para darle a la película un tono ignoto.

Si uno regresa hoy a Blade Runner, a su versión 'theatrical' y no a los posteriores remedos impulsados por el propio Scott, tarea por otra parte necesaria para encarar la secuela seriada producida por Prime Video, se encontrará con una película clara en lo expositivo, con algunos ramalazos de grandilocuencia — el recordado discurso de Roy Batty, los contados ralentís muy en sintonía con el estilo del otro hermano Scott, el malogrado Tony—, cuyo impacto se magnifica en virtud de su excepcionalidad.

En la secuela, escrita de nuevo por Fancher esta vez junto a Michael Green, se introducían una serie de modificaciones que transformaban el ADN del original en varios aspectos. Si bien en Blade Runner 2049 (Dennis Villeneuve, 2017) las reglas del noir siguen siendo respetadas —la búsqueda del descendiente biológico de una replicante—, aquí la cuestión identitaria adquiría matices crísticos: el agente K (Ryan Gosling), ejemplar de una nueva generación de androides obedientes, investiga la posible existencia de un niño imposible, fruto de la unión entre un humano —si es que Deckard lo es— y una robot como Rachel (Sean Young).

Es decir, se recupera parcialmente la dimensión religiosa de la novela de K. Dick, una vertiente que todavía crece más en esta nueva continuación seriada.

Más allá de la conexión directa con la película que inauguró lo que ya hoy puede calificarse como una saga, el filme de Villeneuve crecía en solemnidad y en duración (163 minutos), si bien lo más importante radicaba en la creación de una estructura de corte serial —algo que el crítico australiano Adrian Martin ya hizo notar cuando se estrenó en un texto publicado por Caimán Cuadernos de Cine— hasta el punto que, revisada de nuevo, resulta muy sencillo detectar los fotogramas sobre los que practicar las incisiones de montaje pertinentes para dividir la película en cuatro episodios.

Resulta lógico que, habida cuenta de lo expuesto, la nueva entrega de la franquicia sea una miniserie de televisión de ocho episodios —nótese que hemos obviado los tres cortometrajes rodados en 2017 y la serie de animación de 2022. Blade Runner 2099, creada por la guionista Silka Luisa (Las luminosas, Halo: la serie), siempre bajo la tutela de Ridley Scott que se reserva el papel de productor ejecutivo, se desplaza 50 años hacia el futuro y nos muestra un Los Ángeles dominado por los replicantes.

La teleficción apuesta por darle la vuelta al tablero, presentando un mundo regido por los androides, con sus propias patrullas de 'blade runners' encargadas de dar caza a los humanos rebeldes que no se someten a los dictados del nuevo orden.

Michelle Yeoh en 'Blade Runner 99'. Amazon Prime Video

Si la película de Villeneuve ya hacía gala de una escritura expansiva, esta miniserie crece exponencialmente y se aparta de la concreción del primer guion de Fancher y Webb Peoples. En síntesis, y para no enredarnos en la descripción de la trama, digamos que el motivo de la doble búsqueda ya presente en Blade Runner sigue siendo la pieza clave que activa el motor de arranque de esta secuela.

Aquí, la pareja que forman Cora (Hunter Schafer), una humana infiltrada en las fuerzas del orden, y Olwen (Michelle Yeoh), una 'blade runner' a la que le quedan ocho días de vida, persiguen a Marek (Johnny Harris), antiguo compañero de esta última, replicante en posesión de un secreto que puede poner en jaque el nuevo régimen.

Ellas dos no son las únicas que van tras el prófugo, pues Julius (Tom Burke) y otro grupo de androides también codician el mismo objeto. Los guiños a la película de Scott son numerosos: desde las similitudes entre Julius y Roy Batty, pasando por la premisa y siguiendo por algunos motivos estéticos que veremos más adelante.

¿Cómo se las ingenia Silka Luisa para darle carrete a esta continuación? Pues recurriendo a una estrategia tan habitual como obvia. De un lado, ampliando los puntos de vista, de modo que la historia no solo se cuenta desde la perspectiva de Cora/Olwen y Julius y sus acompañantes —esa narración dual presente en las películas precedentes, también en Blade Runner 2049 con la trama encabezada por Luv (Sylvia Hoeks)— sino que apuesta por una especie de omniscencia reforzada con la inclusión de un buen puñado de flashbacks (recurso que ya aparecía en el filme de Villeneuve).

Al contrario que otras series contemporáneas que se sirven de la narrativa expandida para adentrarse en regiones inexploradas por sus antecesoras, como es el caso de Hannibal (Bryan Fuller, 2013-2015), Blade Runner 2099 se limita a seguir indagando sobre las cuitas identitarias de sus personajes dando forma, esta vez, a una suerte de relato de origen: la búsqueda del recuerdo de Tyrell, almacenado en una pequeña esfera, para poder volver a fabricar el modelo Nexus 1, prototipo primigenio sin fecha de caducidad, una suerte de dios a escala humana; búsqueda que nos devolverá al tiempo donde todo empezó.

Si Blade Runner 2049 remitía a la figura de Jesús de Nazaret, la nueva historia se espeja en otros dos pasajes bíblicos: Adán y Eva (Tyrell solo fabricó dos ejemplares de Nexus 1, un hombre y una mujer) y Caín y Abel (como en el Génesis, aquí también tenemos ración de fratricidio).

Una escena de 'Blade Runner 99'. Amazon Prime Video

Como sucede con la mayoría de secuelas de Star Wars, aquí también se trata de crear nuevas figuras utilizando siempre las mismas piezas del mecano, por lo que las lecturas más provechosas surgen de la sobreinterpretación de algunos de sus elementos.

En primer lugar, la elección de Hunter Schafer, una actriz transgénero, para encarnar a un personaje que termina erigiéndose como adalid de la aceptación de la diferencia —abriendo la posibilidad a una convivencia pacífica entre humanos y replicantes— , y los procesos de identificación que su presencia (y las evoluciones de su personaje) pueden despertar.

En segunda instancia, el hecho de que el protagonismo recaiga en dos mujeres, en sustitución de los torturados héroes encarnados por Harrison Ford y Ryan Gosling. Una presencia femenina que se traslada también a los espacios de creación —ahí están las guionistas Monika Revilla, Kirsa Rein y Claire Kiechel, y las directoras Marcela Said y Karena Evans— y que no implica la inclusión de ningún discurso explícito a propósito del citado cambio. En todo caso, la serie viene a demostrar que Schafer y Yeoh —37 años las separan— están tan capacitadas como cualquiera para liderar un actioner de alto presupuesto.

Entre Blade Runner y Blade Runner 2049 se producía, también, un salto en el orden de lo estético. Con el traslado de la acción de Los Ángeles a Las Vegas en el último tercio de la película de Villeneuve, las atmósferas nocturnas y lluviosas daban paso a paisajes diurnos y desérticos — todo un festín de amarillos, naranjas y ocres cortesía de Roger Deakins— flirteando con la sobreexposición lumínica, una opción que también se aplica a no pocos pasajes de esta 2099, que se mueve con la seguridad de un estudiante aplicado entre los dos registros.

Hunter Schaffer en 'Blade Runner 99'. Amazon Prime Video

En el terreno de la puesta en escena, y siguiendo con las sobreinterpretaciones, el hecho de que el perseguido recuerdo de Tyrell se asocie a la proyección cinematográfica —el cine como reliquia— y se presente como una práctica nostálgica está muy en sintonía con una propuesta que se limita a replicar elementos preexistentes, desde la reproducción de atmósferas hasta la música de Vangelis, aunque la reformulación que de ella hace Leopold Ross a veces suene a Kenny G.

Y es que esta Blade Runner 2099 tiene mucho de fan service: los seguidores del universo inaugurado por el filme de Ridley Scott seguirán obteniendo placer con los dilemas filosóficos a propósito de la humanidad de los replicantes, fliparán con el deslumbrante diseño de producción, con los homenajes más o menos privados a las partes anteriores, con algunas secuencias de acción (la del clímax, por ejemplo) y con las pocas pero llamativas nuevas aportaciones (esa tienda que aparece en el capítulo segundo o la recuperación de la veta religiosa abierta por Philip K. Dick con la aparición del mercerismo en el tramo final).

Digamos que la serie brilla en su faceta protocolaria. Las intervenciones quirúrgicas, las detenciones, los interrogatorios vía test Voight-Kampff, el alumbramiento de nuevos replicantes... Todo lo que tiene que ver con los procedimientos resulta atractivo, también porque introduce pequeñas novedades dentro de esos procesos (esa capucha roja que se utiliza para detener a los rebeldes).

Menos interesante resulta su desarrollo, no solo ya por el consabido alargamiento y la multiplicación de los afanes de trascendencia ya presentes en 2049, si no porque hay cuestiones elementales de guion que cuesta asumir.

La entrada de Cora como humana infiltrada en la unidad de 'blade runners' nos pide que actuemos como un funcionario corrupto. Si el envoltorio de la serie puede despertar cierta fascinación, es su mecánica básica lo que chirría. ¿Cómo es que ninguno de los nuevos compañeros de Cora sospecha de ella cuando un preso humano le da una soberana paliza, teniendo en cuenta la superioridad física que poseen todos los replicantes con respecto a los hombres comunes? Las excusas de Cora son peregrinas, y todos sus (auto)encubrimientos posteriores para seguir pasando inadvertida resultan difíciles de creer.

Al final, persiste esa sensación de dejà vu que uno puede aparcar si se deja obnubilar por los oropeles de la técnica — "en dinerets, torronets", que dicen en mi tierra — que no ocultan, sin embargo, la evidencia de que vivimos bajo la dictadura de la IP, esa que nos ha llevado a resucitar sagas cuya vida cinematográfica se agotó y que ahora regresan en forma de lujosas teleseries (Los anillos de poder, Alien: Planeta Tierra, Harry Potter y la piedra filosofal).

Productos todos ellos que, más allá de constituirse en objetos fetiche para un fandom casi siempre entregado de antemano, apenas aportan nada que no estuviera contenido en las películas que dieron carta de naturaleza a dichos fenómenos. Si además nos exigen la entrega de ocho horas de nuestro valioso tiempo, el saldo final está lejos de resultar favorable.