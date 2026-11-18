Cuando uno aprende los rudimentos de la escritura de guion, una de las primeras lecciones que recibe tiene que ver con la dosificación y distribución de la información. ¿Cuánta información de lo que acontece tienen los personajes y cuánta los espectadores? Las asimetrías de conocimiento que se produzcan entre unos y otros determinarán, en parte, el devenir de la historia.

Explicaba Michel Gaztambide en una de sus apasionantes e indispensables clases que uno de los mayores temores surgidos durante el proceso de escritura de La caja 507 (Enrique Urbizu, 2002) era que los espectadores sabían que toda la odisea de violencia que emprendía el expolicía y ahora hombre a sueldo de la camorra Rafael Mazas (José Coronado) no conducía a ninguna parte. Los papeles que buscaba estaban en poder de Modesto Pardo (Antonio Resines), el afligido director de la sucursal bancaria víctima del atraco que desataba aquel torbellino de venganza. El público sabía más que el personaje y eso podía desembocar en una pérdida de interés.

Tomemos como punto de partida el concepto de asimetría informativa para tratar de desentrañar la segunda temporada de Celeste (Diego San José, 2026), precuela de la anterior y cuyas vicisitudes ya fueron relatadas, algunas de manera más prolija (la verdad de la relación de Sara con su marido fallecido), otras menos (el fracaso de su última inspección fiscal), en la primera entrega. Su creador, Diego San José, secundado por los guionistas Oriol Puig Playà, Fernando Delgado-Hierro y Daniel Castro, asume el riesgo de que el club de los espectadores atentos conoce de antemano el desenlace de todo cuanto se nos detalla.

A saber: la jubilación de Alberto (Carlos Blanco), el marido de Sara Santano (Carmen ‘tenés que cerrar el estadio’ Machi), de cuya abulia le saca el inesperado romance que entabla con Adri (Carlos Lorenzo); y el pertinaz involucramiento de Sara en la reapertura de un caso de fraude que su marido cerró en falso tras recibir sibilinas amenazas y que incumbe a Bautista Figueroa (Lucas Velasco), rutilante estrella argentina de un club de fútbol madrileño que viste de blanco.

Todos sabemos ya cómo acabó aquella inspección y qué secretos ahogaban los estertores conyugales de Sara y Alberto. Entonces, ¿dónde se halla el interés de la nueva Celeste? Diego San José, como Mario Puzo y Francis Ford Coppola en El padrino II (1974), nos hace la envolvente. Es decir, utiliza esta segunda tanda de seis episodios para rodear con un lazo argumental la primera temporada, de manera que amarre el pasado de los personajes sin dejar de anudar su futuro, pues acabaremos sabiendo qué sucedió con aquella Sara que al final de la entrega inaugural contemplaba el mar desde el balcón de una casa panameña.

Esto denota una fe ciega en el arte de narrar, como si surgiese del convencimiento de que si uno cuenta bien las cosas no importa tanto si al final del camino hay un resort frente al mar o un despeñadero como disfrutar del trayecto mientras contemplamos un paisaje familiar en una estación distinta a la que estamos acostumbrados a visitarlo.

Y es que Celeste 2 –no me gusta llamarla así, porque creo que ambas temporadas funcionan como un todo- introduce nuevas modulaciones. La primera y fundamental, la fulgurante aparición de Valen (Pol López), inspector de hacienda de baja perpetua, separado, a cargo de su padre enfermo y ferviente hincha del Atlético de Madrid. Es decir, un tipo acostumbrado a perder, de esos que cada mañana le echa dos cucharadas de cinismo al café y cuya única motivación para acompañar a Sara en su nueva aventura fiscal es la pura y simple venganza.

Si en Nos vemos en otra vida (Jorge & Alberto Sánchez-Cabezudo, 2024) Pol López parecía el Joe Pesci popularizado por Scorsese, aquí es como si el Eddie Murphy de Límite: 48 horas (Walter Hill, 1982 ) y el Gabino Quintanilla (José Luis López Vázquez) de Plácido (Luis García Berlanga, 1961) se dieran la mano.

Su irrupción modifica, de un lado, parte del genoma de la serie. Pasamos de la versión prosaica de Harry el sucio (Don Siegel, 1971) a Límite: 48 horas o, si lo prefieren, Arma Letal (Richard Donner, 1987). Toda la relación entre los dos se construye como una buddy movie canónica en la que el humor sardónico de Valen contrarresta la rigurosa severidad de Sara -¡ese allanamiento de la fundación creada por Figueroa!- y viene marcado por una sucesión de acuerdos y desencuentros.

Carmen Machi, en 'Celeste' Movistar Plus

El segundo aporte clave llega de la mano de Alberto, cuyo desamparo y fragilidad encarna con hermosa precisión un magnífico Carlos Blanco, un personaje cuya sombra sobrevolaba aquella primera temporada en la que Sara descubría la realidad de los últimos meses de vida de su marido. Alberto es uno de esos hombres que se define por su trabajo, hombres a los que nada les queda cuando la edad les obliga a despedirse de su profesión.

Celeste salta sin descalabrarse de la buddy movie al drama conyugal, principalmente porque la cruzada recaudatoria de Sara pretende reparar el error laboral cometido por su esposo, en parte como estrategia para reconstruir una relación truncada por una rutina drenada de pasión.

Desde la perspectiva del guion, San José vuelve a repetir determinadas estructuras –las puntuales visitas de Eva (Aixa Villagrán), la hija malabarista de los afectos que hace equilibrios para evitar que el núcleo familiar se desplome desde lo alto de la cuerda floja de la convivencia– que imponen una cadencia muy concreta dentro de una serie que renuncia a servirnos cualquier entremés accesorio con afanes explicativos para, a golpe de elipsis, agasajarnos con el tuétano de la historia. No sobra ni un minuto.

Y después está Elena Trapé, que forma junto a San José uno de los tándems creativos más afinados del audiovisual español contemporáneo. La directora catalana filma el hogar de Sara y Alberto como si a Bill Hayes (Brad Davies) le hubiesen hecho un upgrade en Sağmalcılar: los pasillos parecen las galerías de una cárcel, dos presos de la monotonía que cada noche se van a dormir a sus respectivas celdas, las luces de baja intensidad, la planificación intrincada…

Cuando la serie se adentra en los pormenores de la investigación, un repertorio de motivos visuales que parecen extraídos de los thrillers de Alan J. Pakula desfila ante nuestros ojos: los encuentros furtivos en aparcamientos, la huida de un edificio semivacio que acoge la fundación, la perspicaz utilización del zoom, la afiladísima apuesta por los reencuadres...

No falta, tampoco, la intensificación de las marcas registradas de la serie. Dotar de valor simbólico a determinados objetos, de la medalla del Atlético de Aviación que, como el reloj de Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 1994), pasa de una generación a otra en la familia de Valen, a la postal de Paulo Futre como sinónimo de tenacidad y de esperanza (si él logró ganar dos Copas del Rey seguidas con el Atlético de Madrid, ¿no podrá Sara tumbar al ídolo del Madrid como hizo Futre en el 92?).

El inteligente uso del esquema repetición + variación, con Valen recitando el protocolo que Sara empleaba en la primera temporada (“el camino corto o el camino largo”). El tono resultante de filmar ‘en serio’ situaciones de lo más banales (Sara acogotando a Valen cuando descubre cómo logra escaquearse del trabajo). La utilización de las superficies especulares –la placa que le regalan a Alberto en su despedida- para emitir reflejos deformantes de los personajes, recurso relacionado con los paralelismos que, a través del montaje, se dibujan ya desde el arranque: al final, unos y otros se parecen (o ambicionan a parecerse) más de lo que uno piensa al inicio.

Es, precisamente, el desenlace, que entronca con una las de claves argumentales del film noir (el mal siempre está más cerca de lo que creemos), el que, de un lado, señalará la finísima línea que separa a defraudadores de inspectores –la serie plantea un necesario debate sobre qué sucede cuando el interés personal y el deber público se entrecruzan– y, del otro, conectará con la actualidad reciente de nuestro país, pues además de remitir a casos como los de Cristiano Ronaldo, Messi o Xabi Alonso, a quien termina iluminando el foco de la vergüenza es a la corrupción política instalada en sede ministerial en clara alusión al caso Montoro, en uno de los múltiples guiños que Celeste lanza a propósito de nuestra podrida contemporaneidad (véase ese “no me consta” de Sara durante el juicio, por ejemplo).

El perro triste y el gato azul

Carlos Blanco, en 'Celeste' Movistar Plus

Hemos dejado para el final el quinto episodio. Y lo hemos hecho porque, de una parte, rompe con el riguroso trabajo sobre el punto de vista que la serie plantea, desplazándolo de Sara a Alberto. De otra parte, esa ruptura es mucho más profunda en tanto en cuanto no solo se nos cambia la perspectiva, sino que, además, volvemos sobre unos hechos que ya conocíamos. Contar lo mismo desde otro lugar. Eso implica, primero, poner en pausa la historia que se nos relataba y, después, insistir sobre informaciones ya conocidas (recuerden el inicio del texto). ¿Cuáles son, pues, los valores diferenciales que aporta este episodio encapsulado?

En realidad, y siendo justos, este (fabuloso) capítulo quinto arranca con un prólogo narrado desde la óptica de Terry, el perro que Eva le regalará a su padre para que le haga compañía –y le obligue a salir de casa- en sus primeros meses de jubilación. Una mascota que creará un pequeño cisma en el hogar –Sara no lo quiere- y que terminará convirtiéndose en el lazarillo emocional que conecte a Alberto con Adri y, después (es decir, antes, en la primera temporada) en inconsciente perro policía que guiará a Sara por el camino que conduce a la dolorosa verdad.

Y es dramáticamente lógico que el episodio arranque así porque Terry es su motor narrativo, el que arrastra a Alberto y, por lo tanto, el que impele la acción, el que provoca que pasen cosas (¿hay premios a la mejor actuación animal? Denle una vuelta). Así se llega al primer encuentro con Adri. Él y Alberto hablan de sus perros, pero la palabra que domina esa primera conversación es “miedo” en clara referencia subtextual a lo que está por venir.

Después, de nuevo, el ya citado esquema repetición + variación. Ahí está el programa concurso cultural que Alberto y Sara ven juntos cada tarde, que se filmará de manera distinta en la medida en que la situación del esposo vaya cambiando: nueva disposición dramática, nuevo emplazamiento de cámara. La segunda vez que vemos esta escena cotidiana –cuando Alberto y Adri ya han iniciado su relación- un travelling de acercamiento quebrará el plano de conjunto que unía a Alberto y Sara, rompiendo la pareja.

A continuación llega una sucesión de postales sintéticas (paseos por el parque entre los dos hombres, fundamentalmente) que cierra en una sesión de limpieza de garrapatas en casa de Adri (Alberto no tiene ni idea de cuidar a su perro). Mientras desparasitan al animal, hablan de El gato que está triste y azul, la famosa canción de Roberto Carlos (nombre del cantante brasileño, también del que fuese futbolista del Real Madrid). Adri le enseña a Alberto la confusión que provoca la traducción de la letra: blu en el italiano original significa triste, pero al castellano se tradujo erróneamente por azul.

El plano inmediatamente posterior es una toma fija de Alberto en el ascensor. Su rostro inicia un viaje que va de la comprensión al miedo. Una canción mal traducida de un idioma hasta ahora desconocido para él se transforma en una toma de conciencia –hay un aprendizaje que no es sólo lingüístico- de su condición, algo que le traerá graves complicaciones, pues implica un cambio de vida radical que incluye abandonar a su mujer. Cuando volvamos a oír el tema será en su versión original en italiano, que aquí asume el estatuto del idioma de la verdad.

A partir de aquí, Alberto ya se moverá sin Terry y comenzará un romance con Adri. Mención especial merece la secuencia en la que Sara intenta acostarse infructuosamente con su marido –y que ya habíamos visto desde otra perspectiva anteriormente- en la que Elena Trapé introduce un plano de punto de vista del perro, único testigo de la relación Alberto-Adri y, por lo tanto, símbolo de la presencia del amante durante ese encuentro.

Podríamos seguir desmenuzando el capítulo secuencia a secuencia, pero vamos a detenernos aquí, ahora que todavía les quedan sorpresas y emociones por descubrir (la importancia de un árbol de Navidad, las pequeñas concesiones al melodrama cortesía del compositor Lucas Vidal, ese clímax que parece una reformulación del final de Retorno al pasado)… Una serie espléndida.