'El más grande': a Muhammad Ali su bioserie se le queda pequeña

El extenso y afinado artículo que Ángel Mora le dedicó a la bioserie creada por Ben Watkins sobre los primeros años de la carrera pugilística de Cassius Clay —los que van de la obtención de su medalla olímpica en Roma a la consecución del título de los pesos pesados frente a Sonny Liston en 1964— nos permiten, ahora, descuidar el desbroce de toda la trama y esbozar una crítica más sintética de lo habitual que ha de entenderse como texto complementario al anteriormente mencionado.

Todos aquellos que conozcan las expresiones ‘The Rumble in the Jungle’, 'The Thrilla in Manila' o 'Phantom Punch' —que serán los mismos que, en mayor o menor medida, disfrutarán de esta producción para Prime Video— seguro que sabrán a qué nos referimos si, parafraseando al propio ‘The Champ’ en su combate contra el británico Henry Cooper, decimos aquello de "Ali will go in five".

1. Un triunfo fácil. Al inicio de los títulos de crédito de El más grande leemos el nombre de Lonnie Ali, la última esposa del icónico boxeador fallecido en 2016. ¿Su cargo en la serie? Productora ejecutiva. Nos encontramos, pues, ante una biografía autorizada que representa a Cassius Clay (un espléndido Jaalen Best) como el ídolo de masas que fue.

Es cierto que en esta etapa inicial de lo que parece la primera temporada de una bioserie XXL no dejan de abordarse cuestiones espinosas —su crianza bajo el yugo de padre alcohólico y violento, su entrada en los Musulmanes Negros, su firme voluntad de erigirse en portavoz de la comunidad y lucha contra un racismo atávico— pero no lo es menos que se pasa de largo sobre otras cuestiones mucho menos amables, como sus opiniones sobre las mujeres o su 'debilidad' por el sexo opuesto.

De hecho, víctimas de su afán expansivo, los guionistas rematan el retrato del gran rival de Ali, Sonny Liston (Amin Joseph) remitiendo a su condición de abusador de mujeres en una calculada operación que, en virtud del reiterado uso del montaje paralelo, desmerece uno a uno y por la vía comparativa a todos los oponentes del mito (el 'miedoso' Floyd Patterson incluido).

2. Lights Out. Uno de los grandes problemas de El más grande radica en el uso del punto de vista. La apuesta de Watkins y de su equipo de guionistas pasa por invertir minutos y minutos de metraje en personajes vinculados al entorno de Ali. Es decir, para explicar la forja de la leyenda no temen apartarse de la estrella sobre la que orbita toda la dramaturgia para dar espacio a un conjunto de personajes satélite que, por momentos, atenúan el fulgor que emana del astro del boxeo.

Así, le dedican una subtrama completa al que será su temible primer adversario, todo en aras de preparar el clímax final, un Sonny Liston cuyo arco dramático —basado en el esquema de ascenso y caída— acumula más tópicos que golpes encajó el boxeador de Arkansas en su primera gran derrota contra Clay.



Es una pena que nadie se acuerde de una serie como Lights Out (Justin Zackham, 2010), o de su claro antecedente cinematográfico Fat City (John Huston, 1972), para retorcer los clichés que decoran tantas y tantas películas contemporáneas sobre el boxeo (Redención, Christy, …). Valga esta doble cita, también, como homenaje al recientemente fallecido Stacy Keach, intérprete clave en ambos títulos.

La serie va dando entrada a diferentes figuras con tal de formar una composición polifónica; voces que entran y salen a voluntad y terminan provocando cierto desorden estructural. Basta ver el episodio que se le dedica al periodista Marvin Geller (Dave Davis), al que después se utiliza a conveniencia y de manera muy puntual en capítulos posteriores.

En el fondo, la serie va introduciendo personajes con la intención de acumular capas —Liston entra al final del capítulo segundo, Geller en el cuarto, Malcolm X en el quinto— pero termina desplegándose en demasiados frentes y, en no pocos momentos, pierde de vista su propósito narrativo (por ejemplo, Liston desaparece en el quinto episodio para regresar en el siguiente).

Aquí, y perdonen que me ponga a rebuscar en mi baúl de los deseos, había dos opciones más razonables a la hora de organizar tan ingente material de un modo más consistente: o contar la historia atendiendo únicamente a la perspectiva de Clay/Ali, o bien tejer una red de miradas exteriores que ayuden a calibrar su ascendencia histórica. La mezcla de las dos variantes no termina de cuajar.

Fotograma de 'Ali'. Amazon Prime Video

3. Desmontando a Rocky. Al final, la aproximación de Ben Watkins está muchísimo más cerca del melodrama boxístico a lo Rocky (John G. Avildsen, 1976) que de la mirada impresionista e introspectiva del Michael Mann de Ali (2001). La mayoría de recursos estéticos empleados por los cinco directores de la serie busca con denuedo el refuerzo emocional, ya sea a través de la música original compuesta por Stanley A. Smith, ya sea mediante esas efectistas secuencias en blanco y negro que, de manera denotativa, plasman los pensamientos que atraviesan la mente del que sin duda es el púgil más grande de todos los tiempos.

4. Young, gifted and black. En el capítulo final de El más grande suena el To be young, gifted and black que Nina Simone estrenó en 1969 en el Harlem Cultural Festival, cinco años después de los acontecimientos que la canción ilustra. Quizá los apuntes más interesantes de esta bioserie de Ben Watkins tengan que ver con esos anacronismos musicales.



Lo mismo suenan canciones propias del periodo retratado —del I’m Shaking de Little Willie John al Bud’s Blues de Bud Renau & The Matadors— que autores contemporáneos como Kendrick Lamar o Joey Bada$$. Una decisión que, en el fondo, viene a hablarnos de la importancia de la figura Clay/Ali a lo largo de la Historia.

Es como si esa combinación de canciones de (casi) todos los tiempos fuese la depositaria de un legado, como si esa playlist viniese a decirnos que sin Coltrane no tendríamos a Jon Batiste, que sin Muhammad Ali jamás hubiese llegado Obama ni los afroamericanos hubiesen hecho valer sus derechos. Busquen el soundtrack porque es una gozada (suenan más de 70 temas sin contar la banda sonora original).

5. Combate decisivo. La pelea que cierra esta temporada inicial de El más grande, la previa al cambio de nombre de Clay y en la que logró el título de la Asociación Mundial de Boxeo que retendría hasta el 1967, contiene todas las carencias de la serie.

Entre los productores ejecutivos, y además de la ya citada Lonnie Ali, aparece Michael B. Jordan, protagonista de la trilogía Creed. En la primera película de aquella saga heredera de Rocky, el director Ryan Coogler demostraba haberse empollado la enciclopedia de las artes visuales aplicadas al boxeo y lo mismo apelaba a la fisicidad de los combates de Toro salvaje (Martin Scorsese, 1980) que filmaba las peleas como si Brian de Palma no hubiese abandonado el ring al inicio de Snake Eyes (1998).

En El más grande todo son oportunidades perdidas. Si uno atiende al estilo grácil de Ali, un boxeador que flotaba por el cuadrilátero como si su mentor hubiese sido Fred Astaire, y lo pone en relación con la insistencia rítmica con la que su entrenador Angelo Dundee (Giovanni Ribisi) le guía por el ring chasqueando los dedos, no llega a entender por qué no se coreografiaron los combates a partir de esas dos ideas que acercan esas secuencias a un género como el musical, en lugar de optar por una realización tópica que, además, se ve lastrada por tres decisiones pésimas.



La primera, mostrar la flaqueza de Ali con esas secuencias en blanco y negro —el hombre que sostiene el peso de la comunidad negra— que dilatan en exceso el clímax. La segunda, cortar la cadencia del combate con fundidos a negro que juegan a la contra del ritmo que impone el movimiento de Ali perfectamente replicado por Jaalen Best.



Y la tercera —y con mucho la peor de todas— un flashback de Liston cargando con el arado —el hombre animal— cuando asume su derrota. Más que volar como una mariposa y picar como una abeja, El más grande se mueve como un elefante y te golpea como Mike Tyson tras una noche de insomnio.