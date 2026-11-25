En los ya lejanos tiempos de la Transición, José Bergamín, un gran provocador intelectual y político, vivía sus últimos años en Madrid. Mantenía, sin embargo, la lucidez que lo caracterizó toda su vida, derrochando en artículos y comentarios unos reflejos de un hombre vivido de cincuenta años que demostraba a sus lectores la dimensión de su memoria y su atrevimiento.

Uno de sus artículos semanales en la revista Sábado Gráfico provocó entonces un gran revuelo en medio de la ansiedad llena de esperanza en la que vivíamos. Se titulaba "La confusión reinante" e iba dirigido, con toda evidencia, a la monarquía y a su titular, el rey Juan Carlos I. El artículo molestó tanto a las instituciones que la revista fue secuestrada por el ministerio del ramo, que todavía podía secuestrar, y Eugenio Suárez, el propietario y director de Sábado Gráfico, se vio en graves dificultades para continuar publicando su semanario.

Pero Sánchez, en estas dos legislaturas, ha tratado de "reinar" llenando el reino de confusión y oscuridad. No sólo quiso gobernar con brotes constantes de absolutismo, que a muchos ciudadanos les recordó al Rey felón, Fernando VII, sino ocupar y colonizar los poderes del Estado que no le correspondían como presidente del Gobierno.

Se sabe que gobernaba sin contar con el parlamento; se sabe que su voz dentro del gobierno no era la última sino la única; se sabe que su demencia de poder nos ha llevado a esta confusión reinante en la política española, donde, paradojas de la misma política, lo único sensato y serio es la monarquía constitucional.

La contumacia de Sánchez por el mando absoluto ha traído como consecuencia un reino de confusiones que debe terminar cuanto antes, no sea que acabe esta costumbre por arruinar el sistema que hasta ahora, con todos los problemas sobre la mesa, nos mantiene vivos.

La contumacia de Sánchez por el mando absoluto ha traído como consecuencia un reino de confusiones que debe terminar cuanto antes

Sánchez ha desnaturalizado hasta las raíces incluso de su propio partido, al que ha tratado como sistema de su propiedad buscando la aquiescencia absoluta de unos ministros que más han parecido sus obedientes súbditos que ciudadanos integrales al servicio del bien común y de los intereses generales. Además, ha partido en dos a la sociedad española, jugando con peligrosa promiscuidad con la memoria del peor "largocaballerismo" y su consiguiente guerracivilismo.

El resultado ha conseguido lo inevitable: que muchos ciudadanos votantes del PSOE terminen por ser unos revenidos, como se dice en Andalucía; revenidos que se arrepienten de haberlo llevado hasta la presidencia del gobierno y que hoy maldicen la hora en la que convirtieron a Sánchez en jefe de la política de izquierdas en España.

El profesor Rodríguez Lafuente, en una de esas tenidas que de vez en cuando logramos en medio de la confusión reinante, me recordó hace unos días la anécdota de Agustín de Foxá, ya convertido en un intelectual clave del franquismo, en conversación con el propio dictador. Ese día, Franco tomó como punto central de su monólogo el comunismo. El caudillo se deshizo en adjetivos densos y lleno de rencor, una y otra vez, no dando tiempo más que a que Foxá afirmara y confirmara cada una de sus apreciaciones. Así estuvo más de una hora de discurso.

Al final, Foxá, seguramente cansado de esperar para tomar la palabra siquiera una vez, se atrevió a hacerle a Franco un pequeño gesto con la mano derecha abierta y tomó la palabra como pudo para decir lo siguiente: "Sí, Excelencia, tiene usted razón, pero lo que yo no le perdono al comunismo es que yo me haya tenido que hacer falangista".

Ahí está la vaina: lo que no le perdonaremos nunca a Sánchez es dejar de votar al PSOE, votar en blanco cuando votábamos a los socialistas o abstenernos del todo de un sistema en el que no vemos que nos represente nadie. Eso es lo que pasa cuando uno o miles "se revienen": terminan detestando lo que hace poco tiempo amaban como parte de sus principios vitales.

Este fenómeno de los revenidos que el comentario de Foxá a Franco traduce es el sentir de muchos de los votantes españoles que antes de estas elecciones votaban a las izquierdas o, directamente, al PSOE. Este fenómeno de la confusión reinante, que me ha recordado el artículo de Bergamín de hace casi cincuenta años, es una de las pruebas más contundentes para pensar que el reinado de Sánchez en el gobierno de España no debe continuar.

Al contrario, su salida del poder, e incluso de la jefatura de su partido, haría un bien inmenso a este país, y desde luego a su partido; bien para la casi imposible regeneración democrática, bien para la claridad y la honradez de la política española en general, bien para la tranquilidad de la mayoría de los ciudadanos que lo que buscamos es progreso verdadero y estabilidad política. Pero quizás estemos soñando demasiado y cuando nos despertemos de la pesadilla el dinosaurio siga ahí.