Siempre que escucho las recreaciones que Paquito D'Rivera hace de los músicos clásicos me quedo pensando si no estoy dando con un verdadero genio. Siempre que escucho sus propias creaciones musicales creo que tienen razón quienes dicen, cercanos o no al músico cubano, que es el mejor saxofonista del mundo. ¿Y su clarinete, al son del cual puede tocar una orquesta de cámara en el más sagrado de los templos musicales del universo?

Lo conocí personalmente hace muchos años en Nueva York y terminó presentándome en una librería hispana mi novela habanera El niño de luto y el cocinero del Papa. Quedamos en que negociáramos con la productora española que iba a hacer la película de mi novela, también cubana, Así en La Habana como en el cielo, y que él haría la música.



Eran tiempos felices en los que Juan Gona, el productor de cine español, se había interesado en ese proyecto que dirigiría mi amigo Manuel Gutiérrez Aragón, proyecto que terminó frustrándose incluso después de haber firmado el contrato de derechos para hacer el filme. Cosas del cine.

Frecuenté mucho a Paquito en esa época y terminé asistiendo a muchos de sus conciertos en Nueva York y en Madrid. Me parecía, y sigo pensándolo, un genio de la música, un hombre que había nacido para encontrarse con sus instrumentos musicales, para tratar de tú a los mejores y para tocar el cielo con su saxo. Lo ha logrado de sobra.



Ahora regresa una vez más a Madrid, y yo no podré ir a verlo tocar el saxo y el clarinete porque no estaré en la capital de España. Siento algo parecido al remordimiento, la mala conciencia, la nostalgia y no sé qué más, pero es un cóctel nada agradable que no me perdonaré en lo que me queda de vida.

En su casa de Nueva Jersey comimos y bebimos más de una vez, y lo vi después, más de una vez, "entrenarse" y ensayar con el saxo melodías inverosímiles que iba inventando conforme las notas le marcaban y regalaban las predicciones de la obra maestra.

En efecto, era un genio. Lo fue desde que era un niño en La Habana. Cuando tenía trece años, su padre, que era un maestro musical y le había regalado un pequeño saxo que le había mandado fabricar expresamente para él, lo llevó un día a conocer a quien para él, en aquel entonces, era el mejor hombre del mundo: Ernesto Guevara de la Serna, el Che, el comandante único al que la revolución castrista había elevado en vida a la eternidad santificada.

El adolescente Paquito D'Rivera se había elaborado una imagen del Che acorde con el adoctrinamiento que le habían dado en la escuela desde que era pionero. Ese día, el futuro genio de la música estaba nervioso y entusiasmado porque iba a conocer a su admirado Che Guevara.

Tembló cuando lo vio por primera vez. Al fin y al cabo, era un adolescente que estaba viendo a su ídolo fundamental. "¿Y tú, qué haces, chico?", le preguntó el Comandante Guevara. "Yo soy músico, comandante", le contestó ufano el adolescente, temblando todavía de emoción. Y, entonces, llegó la decepción. "No, no", le reconvino el Che, "te pregunto que en qué trabajas". "Esa repregunta me destrozó al héroe de mis sueños, Juancho", me contó Paquito en un café de Manhattan mientras degustábamos platos de la cocina criolla más excelente.

Después, cuando creció, aquel adolescente cubano y músico que se fue desencantando de la Revolución por una respuesta llena de soberbia e inutilidad del "impecable" Che Guevara, se convirtió poco a poco en un genio de la música y fundó, junto al pianista Chucho Valdés, otro genio, aquel grupo legendario que se llamó Irakere y que consiguió emocionar a miles de espectadores y asistentes a los conciertos mágicos de la banda. Ya era Paquito D'Rivera. Luego se atrevió a "arreglar" e interpretar a otros genios, a Mozart, a Beethoven, a Liszt y a otros personajes únicos de la música clásica universal. Y ahí es cuando yo digo que Paquito alcanzó el cielo profundo con su saxo.

No contento con su gloria, el músico se puso a escribir, y en uno de sus libros, titulado Mi vida saxual, descubrí a un escritor conjurado con un estilo único, como en su música, que utilizaba el humor y la memoria para conseguir la melodía de una escritura completamente literaria que envidiaría cualquier prosista de verdad.

Ese era Paquito escribiendo palabras como si fueran corcheas y haciendo que el lector, además de reconciliarse con la vida en la lectura de su memoria, escuchara una música extraordinaria en sus oídos en cada palabra del cubano.

No estaré en su concierto, y lo siento, pero estaré en espíritu, en algún lugar del mundo, sabiendo que quienes asistan en Madrid a verlo y escucharlo están escuchando, sin duda, a uno de los genios más importantes de la música contemporánea en el mundo entero.