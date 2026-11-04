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Iván Redondo fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez y también trabajó para el PP en Extremadura.

Iván Redondo fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez y también trabajó para el PP en Extremadura. Rodrigo Mínguez

A la intemperie

Iván Redondo, autor de 'El príncipe'

El analista sociopolítico ha construido su imagen de gurú profético inventando relato tras relato su versión de los hechos.

Más información: Iván Redondo: "Preparé para el presidente un informe para hacer una España plurinacional en 2028"

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En la logia masónica a la que pertenezco activamente, una de las labores fundamentales está en desenmascarar al farsante. Taxativamente así: desenmascarar al farsante.

Convendrán conmigo que en un mundo como el nuestro de ahora mismo es un trabajo muy contradictorio, porque hay muchos farsantes a la vista a los que echarles mano y, por otro lado, hay farsantes elevados por los medios de referencia y por la supuesta opinión pública a la categoría de profetas, gurús, analistas inteligentes, cuando no son más que parte de esos productos líquidos y vacíos de verdadero contenido, creados por la actualidad y llamados generalmente "influencers", con todos los elementos de frivolidad intelectual que ese término concede.

Iván Redondo, "influencer" político y analista social, ha construido su imagen de gurú profético ("esto digo, esto pasará") inventando relato tras relato su versión de los hechos a los que se refiere en cada uno de sus artículos o comentarios televisivos. Se trata de utilizar hasta la contumacia más empecinada la mentira del relato frente a la realidad del hecho. Y este método execrable ha tenido en los últimos años en la política española un notable éxito.

La masa lectora, si es que la hay en España, gusta de ser hipnotizada por palabras vacías escritas o dichas por un semejante, otro analfabeto que cree que está escribiendo una nueva versión de El príncipe. Pero Redondo carece de todas las virtudes de Maquiavelo y tiene todos los defectos –empezando por el de la repetición constante de la mentira en el relato– del maquiavelismo. Tanto en las profecías, en los sondeos electorales o en las señalizaciones de ganadores y perdedores.

Pedro Sánchez y su jefe de Gabinete, Iván Redondo.

Siempre que lo leo, no con tanta asiduidad, sea dicho de paso, quedo asombrado por que su comentario escrito de última hora tenga el más mínimo efecto de verosimilitud en sus lectores. Y, sin embargo, se mueve. Tengo para mí que esa masa que le sigue hipnotizada quiere de antemano, antes de leer su artículo, que Redondo, autor de El príncipe, les perpetre el cuento que ellos quieren leer, y así estamos todos de acuerdo; y así sigue creciendo la burda fama del farsante.

Ahora ha habido un accidente de tren en España, como todos sabemos. Redondo y su Príncipe han guardado un riguroso respeto por los fallecidos en el choque de trenes. Y tres días de luto que deben haber aprovechado para perpetrar, como otras tantas veces, el relato y el argumentario que tape y hasta excuse los hechos ocurridos en Urda, Toledo, con sus 69 fallecidos como acompañamiento fúnebre.

Porque el relato último, el que trata de excusarse la negligencia de los administradores y gobernantes, con el Príncipe al frente y siguiéndole la corriente como un galgo corredor tras el machango de la liebre mecánica, es propio de un soberbio iletrado, un egópata que vive un universo paralelo al real, un macabro juego de cartas puestas sobre la mesa para hacer las trampas que se necesiten, sean las de Tezanos, sean las del Príncipe, sean las del propio "influencer".

No nos dice Redondo, y está lejos de decírnoslo, que este llamado accidente de Urda es producto de una mala gestión llevada a cabo por analfabetos que nada tienen que ver con la vida y el conocimiento de los trenes de alta velocidad. Sino todo lo contrario: que la gestión pública es la mejor porque se tienen los mejores técnicos, que luego fallarán, las mejores máquinas, que luego fallarán, los más importantes avances en seguridad, que luego fallarán en las manos de gerentes políticos incompetentes, tan incompetentes como Redondo en lo suyo y su Príncipe al mando de todo, que para eso se ha ganado a pulso el noble título de "Puto Amo".

Estamos a las puertas de una campaña electoral en la que puede pasar cualquier cosa, hasta accidentes parecidos a los de los últimos tiempos

Estamos a las puertas de una campaña electoral en la que puede pasar cualquier cosa, hasta accidentes tristemente parecidos a los de los últimos tiempos. Campaña en la que unos y otros, como en los cuadros de Goya, desmadrarán sus lenguas y sus odios, sus regañizas y sus ambiciosas frustraciones con palos en la mano para matar al otro, hasta la exterminación del enemigo.

Veremos qué monstruos nuevos salen de la papeleta del voto y veremos hasta dónde llega el cansancio de un pueblo, el español, que se ha sometido una y otra vez a la sumisión del discurso político gobernante durante este último octenio constitucional.

Dirán Redondo y sus gurús que no hay alternativa: que ellos o algo peor. Pero, puestos a reflexionar con el cerebro, el que lo tenga, claro, tendremos que preguntarnos tras los últimos acontecimientos tristes de la política española: ¿¡¡¡Peor que estos¡¡¡? No se preocupen: el gurú sobrevivirá maquiavélicamente a la debacle y dirá que él, el "influencer", profetizó lo que iba a ocurrir hace mucho tiempo…

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