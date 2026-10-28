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Agustín García Calvo.

Agustín García Calvo. Archivo.

A la intemperie

Agustín García Calvo, un cardenal ateo

España hoy es un país intelectualmente vacío, ya no hay inteligencias de la envergadura del poeta y dramaturgo.

Más información: Enrique Vila-Matas, Premio Nacional de las Letras 2026

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Hace algunas décadas, todavía España era un país cargado de cardenales ateos, gente que se dedicaba, por pura libertad, a la libertad de sentirse heterodoxos, aguafiestas de la fiesta nacional, chinchosos en la felicidad de los mediocres, Casandras que pronosticaban el fracaso de la nación y su historia, sus guerras y falsos entusiasmos por la paz.

Aquello se acabó: ya no hay cardenales ateos en España, ni Blanco White, ni Larra, ni Quevedo, ni Góngora, ni tampoco sabios bebedores de anís y ginebra como Menéndez y Pelayo.

España hoy es un país intelectualmente vacío, encerrado en sus postrimerías con los ecos de una gran historia que sólo permanece en los recuerdos de un puñado de gente que se siente extraña en su propio territorio. Ya no hay cardenales ateos y los que parecen serlo ya no son ni cardenales ni ateos.

Tuve la suerte de conocer personalmente a Agustín García Calvo, Agustín para nosotros, heterodoxo y cardenal ateo donde los hubo. Fundador de la Columna de Zamora, Agustín era para la revoltosa juventud universitaria de los 60 un ejemplo de libertad y osadía.

Image: Agustín García Calvo, libre te queremos

El franquismo lo había separado de su cátedra de Latín en la Universidad Complutense, pero seguía dando clases particulares a los suyos en su casa, un piso que ocupaba y en el que vivía en la trasera del edificio entonces inmenso de la Telefónica, en el centro del Madrid.

Asistí a cuatro o cinco de esas clases del profesor anarquista y libertario, cuyas ideas eran de una extraña lucidez en aquellos tiempos todavía oscuros del franquismo. Su voz irradiaba una seguridad fulgurante, su vocabulario era lo suficientemente rico y académico para que sus alumnos quedáramos subyugados por un discurso gramatical lleno de particulares y de epifanías gramaticales.

De modo que Agustín era para nosotros una épica abierta a la libertad con la que entonces soñábamos los partidarios de la ruptura democrática y de cuantas libertades se nos pusieran por delante.

En el bar-cafetería que estaba abierto a ras de calle en su propio edificio, Agustín impartía, fuera de las clases de gramática y textos latinos, clases libres de política cercana y sin embargo profunda, donde se permitía de todo menos el alboroto.

jmm-caminero

En fin, Agustín era Agustín: una pieza única en el engranaje mitológico de la juventud universitaria a la que yo pertenecía, muy cercana a la FUDE y muy lejana de seguridades inmediatas.

Una noche fui convocado por los correos personales de Agustín a una cena en un restaurante de la calle Valverde. Íbamos a hablar con gente del PCE, encabezados por el ex-minero asturiano Aníbal González.

Oriol Pla, en la coctelería Josealfredo

Fui allí despistado, creyendo que iba a una reunión de amigos y cercanos, cuando yo mismo sabía que eso era un imposible. Me debatía entonces entre las tentaciones propuestas por Bakunin y mis veleidades e ínfulas trotskistas: un martes era trotskista y al martes siguiente bakuninista.

Eso era el día a día semanal de mis saltos ideológicos de entonces, tal como los recuerdo hoy. La pelea dialéctica entre Agustín y Aníbal aquella noche en el restaurante de la calle Valverde fue dura e interminable.

Enrique Vila-Matas. Foto: Antonio Navarro Wijkmark/Seix Barral

Al final, como siempre, empate, aunque cada uno de los contendientes se atribuía la victoria sobre el otro. Creo que en aquel barullo ganó Agustín, que habló todo el tiempo con una sobriedad sentimental que le daba la razón ideológica. Aníbal, por su parte, elevaba su voz (todavía lo oigo) como un guerrillero en su trinchera, sin más objeto que arengar a los suyos para ganar la batalla.

Esa pelea del chino de la calle Valverde, si no recuerdo mal, está descrita en algunas páginas de mi novela Los dioses de sí mismos, una novela crónica de mi generación y su lucha del 68, con los ecos de los adoquines de París violando por encima de nuestras cabezas.

Agustín, pues, catedrático de Latín de la Universidad Complutense, cardenal ateo, luz del anarquismo del 68 en el recuerdo de aquellos días. Y poeta: gran poeta, dueño de las palabras en su más profundo secreto etimológico, jugador dialéctico sin las cartas marcadas, personaje atractivo y siempre lúcido, siempre lúdico incluso en la más seria explicación del orden de las cosas.

Ya no hay gente así; ya no hay en España inteligencias de esa envergadura, nombres, hombres y mujeres capaces de levantar con su palabra la luz perdida de la libertad durante tantos años, en medio de la penumbra constante del interminable franquismo.

Arturo Pérez-Reverte.

Pero Agustín está todavía ahí, etéreo pero poderoso, volador recuerdo de un héroe grecolatino escapado y huido del Parnaso y del Olimpo para venir a explicarnos a los jóvenes el evangelio según San Agustín García Calvo, un texto lleno de unas libertades que nunca alcanzaríamos y que seguiríamos añorando para siempre, aunque supiera que estábamos todos condenados al suplicio de Sísifo con final de fracaso.

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