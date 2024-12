Vuelve el resplandor a Notre Dame con la música de Gustavo Dudamel y los tapices de Miquel Barceló

A pesar de no haber cumplido con las expectativas del presidente de Francia — Macron aspiraba a inaugurarla en julio, coincidiendo con los Juegos Olímpicos de París — se ha ceñido al ambicioso plazo de cinco años que, junto con la Iglesia de Francia, estableció tras el devastador incendio del 14 de abril de 2019.

El proceso no se ha librado de las polémicas, especialmente por los planes de Macron, y de su Gobierno para construir una aguja de estilo contemporáneo y para cambiar las seis vitrinas del siglo XIX del arquitecto Viollet-le-Duc, por otras de diseño actual.

Sin embargo, tras la limpieza exhaustiva del hollín del incendio y de la porquería acumulada durante siglos en muros, frescos y cuadros, la catedral ha recuperado el color blanco de la piedra oculto por siglos de suciedad. Además, se ha recuperado la luminosidad de los rosetones y se ha restaurado el órgano de más de tres siglos de antigüedad, desmontando y limpiando meticulosamente sus 8.000 tubos.



A pesar de su reapertura, los andamios seguirán presentes durante tres años más en su lado oriental, en el ábside. También tardarán en llegar los esperados tapices del artista Miquel Barceló, quien desveló recientemente en la presentación de su libro De la vida mía que se encuentra realizando tres lienzos que formarán parte de la decoración interior de la catedral.

El artista ha calculado que esta labor le llevará dos o tres años y se colgarán en las capillas laterales de la catedral. Aunque no ha desvelado todos los detalles, serán elaborados con "sedas y algún material sintético moderno, luminiscente", y aparecerán Moisés y Noé, entre otros motivos bíblicos.

La temática bíblica de los tapices —porque "en la Biblia está todo"—, ha sido elegida por el artista en conversación con un comité, que de hecho, no le ha impuesto más condición que la de que no tengan relieves, "por el polvo y así que no puede acumularse". Los tres tapices de Barceló convivirán con otros cuatro trabajos textiles del pintor británico de origen keniano Michael Armitage.

Asimismo, la fábrica de tapices francesa ya está trabajando en otro tapiz suyo que ha realizado por encargo del Gobierno francés. "Es un gran paisaje submarino tropical; lo hice pensando que me serviría para aprender para los otros temas" de Notre Dame, aseguró en la rueda de prensa. El artista, que ha vivido entre Mali, París y Mallorca durante años y vive muy cerca de Notre-Dame, aseguró que estaba allí el día del incendio de la cubierta de la catedral, aunque no se ha confirmado su asistencia a la reapertura.

La gran ceremonia "republicana" de este sábado, liderada por Macron y el arzobispo de París Laurent Ulrich, si contará con la asistencia de un centenar de jefes de Estado internacionales. Entre ellos, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien realizará su primer viaje al extranjero desde su victoria electoral el 5 de noviembre.

Un acto concebido también como una celebración cultural que reunirá a figuras prominentes de la música clásica y contemporánea, como el director venezolano Gustavo Dudamel, reconocido mundialmente por su talento y liderazgo en la música clásica, y el virtuoso pianista chino Lang Lang, ambos encabezarán el concierto de gala este sábado 7 de diciembre, que será televisado.