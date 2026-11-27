Los jardines del Carmen de los Porcel y Torres Bermejas se incorporan a los itinerarios públicos a través del Paseo Duque de San Pedro de Galatino.

La Alhambra tiene mucho que contar más allá de sus espacios más conocidos. Entre jardines, murallas y rincones cargados de historia, el conjunto monumental conserva lugares que hasta ahora quedaban fuera de los itinerarios habituales de visita. Desde el pasado 7 de noviembre, los visitantes tienen una nueva oportunidad de descubrir parte de ese patrimonio con la incorporación de los jardines del Carmen de los Porcel y Torres Bermejas a la oferta de visita pública.

El Patronato de la Alhambra y Generalife, dependiente de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, amplía así los recorridos del monumento con el Paseo Duque de San Pedro de Galatino, una propuesta que permitirá adentrarse en dos enclaves de especial interés histórico y paisajístico y conocer otras facetas de la Alhambra, alejadas de las imágenes más reconocibles de los Palacios Nazaríes, el Generalife o la Alcazaba.

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, ha destacado que esta iniciativa supone "un paso más en nuestro compromiso por acercar a la ciudadanía toda la riqueza patrimonial de la Alhambra, no solo la de sus espacios más visitados, sino también la de aquellos lugares que forman parte de su historia y que merecen ser conocidos y disfrutados".

Los jardines del Carmen de los Porcel. Patronato de la Alhambra y Generalife

"Queremos que quienes visiten la Alhambra descubran que su patrimonio no termina en los Palacios Nazaríes. Hay otra Alhambra que también merece ser recorrida, la de sus jardines, sus murallas y esos espacios que nos permiten comprender mejor la historia y la evolución del conjunto monumental", ha señalado Del Pozo.

La consejera ha reconocido, además, que la apertura de estos nuevos recorridos responde a la voluntad del Patronato de ampliar las posibilidades de visita y subrayar otros espacios de la Alhambra. "Con este paseo queremos abrir nuevas puertas a su historia y ofrecer al visitante una experiencia más completa, que invite a descubrir el monumento desde otras perspectivas, en el que conviven arquitectura, naturaleza e historia", ha subrayado.

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, en la presentación de los nuevos recorridos. Patronato de la Alhambra y Generalife

La incorporación de estos enclaves se lleva a cabo mediante dos nuevas modalidades de entrada combinada, concebidas para ofrecer distintas formas de conocer el conjunto monumental.

La primera, Alhambra General y Paseo del Duque de Galatino, incluye los Palacios Nazaríes, la Alcazaba, el Generalife y los demás lugares comprendidos en la visita general, además de los jardines del Carmen de los Porcel y Torres Bermejas.

Trajes tradicionales expuestos en el Espacio Amazigh. Patronato de la Alhambra y Generalife

La segunda, Jardines, Generalife, Partal, Alcazaba y Paseo del Duque de Galatino, propone un itinerario alternativo que permitirá descubrir estos rincones históricos y paisajísticos sin acceder a los Palacios Nazaríes. Por su parte, el Espacio Amazigh, ubicado en el Carmen de los Porcel, seguirá siendo gratuito y no requerirá reserva de entrada.

Los nuevos recorridos, que estarán disponibles inicialmente los miércoles, sábados y domingos de noviembre y diciembre, de 8.30 a 18.00 horas, permitirán, sin duda, descubrir una Alhambra menos conocida, a través de jardines, caminos y rincones que forman parte de su historia y que ahora cobran protagonismo. Una oportunidad para ampliar la experiencia de la visita y acercarse a otras facetas de la riqueza patrimonial del monumento.