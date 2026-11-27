El Cultural para
Más allá de los Palacios Nazaríes: nuevos espacios para descubrir la Alhambra
Los jardines del Carmen de los Porcel y Torres Bermejas se incorporan a los itinerarios públicos a través del Paseo Duque de San Pedro de Galatino.
La Alhambra tiene mucho que contar más allá de sus espacios más conocidos. Entre jardines, murallas y rincones cargados de historia, el conjunto monumental conserva lugares que hasta ahora quedaban fuera de los itinerarios habituales de visita. Desde el pasado 7 de noviembre, los visitantes tienen una nueva oportunidad de descubrir parte de ese patrimonio con la incorporación de los jardines del Carmen de los Porcel y Torres Bermejas a la oferta de visita pública.
El Patronato de la Alhambra y Generalife, dependiente de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, amplía así los recorridos del monumento con el Paseo Duque de San Pedro de Galatino, una propuesta que permitirá adentrarse en dos enclaves de especial interés histórico y paisajístico y conocer otras facetas de la Alhambra, alejadas de las imágenes más reconocibles de los Palacios Nazaríes, el Generalife o la Alcazaba.
La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, ha destacado que esta iniciativa supone "un paso más en nuestro compromiso por acercar a la ciudadanía toda la riqueza patrimonial de la Alhambra, no solo la de sus espacios más visitados, sino también la de aquellos lugares que forman parte de su historia y que merecen ser conocidos y disfrutados".
"Queremos que quienes visiten la Alhambra descubran que su patrimonio no termina en los Palacios Nazaríes. Hay otra Alhambra que también merece ser recorrida, la de sus jardines, sus murallas y esos espacios que nos permiten comprender mejor la historia y la evolución del conjunto monumental", ha señalado Del Pozo.
La consejera ha reconocido, además, que la apertura de estos nuevos recorridos responde a la voluntad del Patronato de ampliar las posibilidades de visita y subrayar otros espacios de la Alhambra. "Con este paseo queremos abrir nuevas puertas a su historia y ofrecer al visitante una experiencia más completa, que invite a descubrir el monumento desde otras perspectivas, en el que conviven arquitectura, naturaleza e historia", ha subrayado.
La incorporación de estos enclaves se lleva a cabo mediante dos nuevas modalidades de entrada combinada, concebidas para ofrecer distintas formas de conocer el conjunto monumental.
La primera, Alhambra General y Paseo del Duque de Galatino, incluye los Palacios Nazaríes, la Alcazaba, el Generalife y los demás lugares comprendidos en la visita general, además de los jardines del Carmen de los Porcel y Torres Bermejas.
La segunda, Jardines, Generalife, Partal, Alcazaba y Paseo del Duque de Galatino, propone un itinerario alternativo que permitirá descubrir estos rincones históricos y paisajísticos sin acceder a los Palacios Nazaríes. Por su parte, el Espacio Amazigh, ubicado en el Carmen de los Porcel, seguirá siendo gratuito y no requerirá reserva de entrada.
Los nuevos recorridos, que estarán disponibles inicialmente los miércoles, sábados y domingos de noviembre y diciembre, de 8.30 a 18.00 horas, permitirán, sin duda, descubrir una Alhambra menos conocida, a través de jardines, caminos y rincones que forman parte de su historia y que ahora cobran protagonismo. Una oportunidad para ampliar la experiencia de la visita y acercarse a otras facetas de la riqueza patrimonial del monumento.