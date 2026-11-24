La colocación del Cuadrado negro en la esquina superior del espacio (el lugar que ocupaban los iconos ortodoxos) en la exposición 0,10 (1915-1916) fue una decisión consciente de Kazimir Malévich para equiparar su obra a un objeto de devoción espiritual, al que él mismo se refirió como “el icono de nuestro tiempo”.

Dan Flavin. Algo de luz Museo Guggenheim. Bilbao. Comisaria: Lauren Hinkson. Hasta el 4 de abril

En la actual exposición Algo de luz, de Dan Flavin (Nueva York, Estados Unidos, 1933-1996), en el Guggenheim Bilbao, es precisamente una de las obras más pequeñas y evocadoras de la muestra la que nos devuelve a la dimensión sacra de su práctica.

También esquinada, pero situada aproximadamente a la altura de los ojos, Sin título (dedicada a Barbara Nüsse), de 1971, presenta una estructura que recuerda a una cruz griega: dos lámparas fluorescentes, una rosa, dirigida hacia la pared, y otra azul, orientada hacia el espectador.

Aunque recibió una educación católica y estudió para el sacerdocio, Flavin rechazó reiteradamente cualquier interpretación religiosa o espiritual de su obra. Decía que sus “tubos fluorescentes nunca se queman deseando a un dios”.

Su última creación, sin embargo, fue concebida para una iglesia.

Resulta difícil no tener presente esta dimensión cuando, al comienzo de la muestra, encontramos otra referencia, esta vez en el ámbito de los homenajes (algo muy habitual en la trayectoria del artista), que alude al fraile franciscano Guillermo de Ockham.

Se trata de una obra perteneciente a los primeros años de su carrera, cuando Flavin utilizaba neones de luz día y luz blanca (fría y/o cálida).

Dan Flavin: 'Sin título (dedicada a Barbara Nüsse)', 1971. David Heald / Dan Flavin, VEGAP, Bilbao, 2026

En este caso concreto, consiste en una secuencia de uno, dos y tres neones verticales, equidistantes entre sí. La exposición se despliega cronológicamente, acentuando la manera en que Flavin abordó las esquinas, las paredes, el suelo y los pasillos.

A continuación, en una obra dedicada a Mondrian, quien sentía aversión por el color verde, este emerge de la primera barrera lumínica hecha por el artista, situada en un espacio facetado cuya configuración se inspira en el diseño del lugar donde la obra se presentó por primera vez, el Van Abbemuseum de Eindhoven, en 1966.

Flavin rechazó cualquier interpretación espiritual de su obra, aunque su última creación fue para una iglesia

Después encontramos los siete “monumentos” (entrecomillados en alusión al carácter finito de las lámparas) a Vladimir Tatlin, que se alzan a lo largo de las paredes en un desconcertante contraste con la arquitectura de Frank Gehry, evocando la torre que el ruso imaginó, pero que nunca llegó a construirse.

Es el único momento en que se pierde la belleza envolvente de la obra de Flavin, debido a la amplitud del espacio.

La exposición concluye con un corredor saturado de luz verde y amarilla, concebido para su exposición individual de 1973 en el Saint Louis Art Museum, el primer espacio que Flavin diseñó específicamente para su obra.

A quienes no encuentren demasiado interés en una exposición que presenta únicamente luz, conviene recordarles que esta ha sido una constante en la historia del arte, del tenebrismo de Caravaggio a la investigación de Monet sobre sus efectos cambiantes.

Dan Flavin: 'Untitled (to Henri Matisse)', 1964. Dan Flavin, VEGAP, Bilbao 2026 / David Heald

Flavin, a su vez, convirtió la luz, que entonces se utilizaba en la publicidad exterior, habitualmente oculta en estructuras, en material central.

Utilizaba lámparas comerciales sin modificarlas. No pretendía hacer una crítica ni un homenaje a la sociedad de consumo, aunque su trabajo dependiera de las decisiones comerciales de las empresas eléctricas (y una de ellas, Iberdrola, patrocina esta exposición).

Resulta paradójico que aquellos fluorescentes, hoy prácticamente descatalogados y sujetos a restricciones en la UE por su contenido en mercurio, hayan terminado convirtiéndose también en vestigios de una determinada cultura industrial.

De ahí el acierto de la luz natural que entra por los lucernarios del Guggenheim y se mezcla con la artificial de las obras, una iluminación cambiante que hace que la exposición se transforme a lo largo del día.

Dan Flavin: 'Barrera artificial de luz fluorescente azul, roja y azul (dedicada a Flavin Starbuck Judd)', 1968. © Dan Flavin, VEGAP, Bilbao 2026 / Erika Ede

Hoy la luz nos acompaña más que nunca a través de ese rectángulo luminoso que llevamos en las manos y que quizá constituya el verdadero icono de nuestro tiempo.

Tal vez la ironía resida en que ese mismo icono, que incluso suele guiarnos mediante su linterna incorporada, sea incapaz de registrar fielmente la luz de las obras de Flavin.

Una limitación que hace insustituible la experiencia física, el estar allí, pues ninguna pantalla puede reproducir plenamente la experiencia de reflexionar sobre el sentido de la luz que nos ilumina.