Alejandro Pastor

Alejandro Pastor: '21 de agosto de 1983', 2026. Premio BMW

La percepción se deshace bajo condiciones extremas. A 44 grados. Así ocurre en 21 de agosto de 1983 (2026), el lienzo de Alejandro Pastor (Alicante, 1980) que fantasea con lo que pudo ocurrir la noche más calurosa registrada en EE. UU. Inestabilidad y ausencia –de la lógica, de un ser querido, de ciertas normas– se reflejan en una pintura que bebe del cine y del cómic. Un trabajo que explora las posibilidades de la narrativa no lineal en el arte contemporáneo.

Eloy Arribas

Eloy Arribas: 'El Palacio (EP 104)', 2026. Premio BMW

En la serie El Palacio, a la que pertenece esta obra de 2026, Arribas (Valladolid, 1991) investiga con el uso de moldes de cera en pintura. Mediante la técnica del strappo (extracción mural en fresco), los restos y accidentes de un cuadro pasan a formar parte del siguiente, dotando a todo el conjunto de una memoria objetual. Artista de graffitis y con Cy Twombly como referencia, el pintor alude con este título a los palacios barrocos italianos.

Elvira Amor

Elvira Amor: 'Sin título', 2026. Premio BMW

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Castilla-La Mancha, Elvira Amor (Madrid, 1982) ha sido ganadora del Premio a la Producción Artística 2015 de la Fundación Banco Santander y Open Studio. La obra finalista, Sin título, de 2026, como otras de la artista, desborda las dimensiones del lienzo para jugar con tonos y texturas. Amor, que ha sido también becaria de la Academia de España en Roma, es artífice de una pintura que se expresa sin tapujos a través de la forma y el color en el espacio.

Fuentesal Arenillas

Fuentesal Arenillas: 'Viña', 2026. Premio BMW

La primera pieza de esta serie que lleva por nombre Viña (2026) la trabajaron Julia Fuentesal (Huelva, 1986) y Pablo M. Arenillas (Cádiz, 1989) en el barrio pesquero de La Viña, en Cádiz. Gruesos bastidores de madera sujetan la tensión de la tela y sirven a los intereses pictóricos de esta pareja de artistas que se alimenta de la tradición dadaísta y del arte concreto para crear un imaginario en el que lo cotidiano, lo mundano, lo superfluo, adquieren una dimensión monumental.

Garazi Etxebarria

Garazi Etxebarria: '125', 2024. Premio BMW

La artista camina por la calle fotografiando paredes medio pintadas, manchas en el suelo o cualquier marca que sugiera la expresión que busca. Garazi Etxebarria (Galdakao, 1996) entiende la pintura como algo que va más allá de la línea que se puede generar en una obra hecha en el estudio. Gesto, fuerza, espontaneidad y fragilidad son constantes en su carrera. Para la obra seleccionada, 125, de 2024, ha utilizado spray y óleo en barra.

Miguel Sánchez Lindo

Miguel Sánchez Lindo: 'Cry Me a River', 2025. Premio BMW

Fotógrafo, diseñador gráfico e ilustrador, ha trabajado como portadista para numerosas editoriales y revistas. Miguel Sánchez Lindo (Madrid, 1985), ha presentado a la 41.ª edición del Premio BMW la pintura Cry Me a River, 2025. Óleo, esmalte y gesso pigmentado sobre una tela de 90 x 110 cm. Director de arte de Círculo de Tiza y de Ediciones el Salmón, el artista imparte clases con asiduidad en el Istituto Europeo di Design, donde él mismo estudió.

Pepe Carretero

Pepe Carretero: 'Jardín en agosto', 2023-2025. Premio BMW

Tres años ha estado Pepe Carretero (Tomelloso, 1962) pintando del natural ese espacio rebosante de plantas, con todo lo que sucede alrededor. Con trasfondo autobiográfico, este Jardín en agosto, 2023-2025, corresponde a una casa donde el artista vivió. Escenas domésticas, retratos de gente querida, bodegones, jardines, son los escenarios de una obra costumbrista y, a veces, onírica, que le ha llevado a distintos premios, incluyendo este BMW de Pintura.

Sabine Finkenauer

Sabine Finkenauer: 'Durmiente', 2025. Premio BMW

El tema de la durmiente, igual que el vestido, es un motivo que ha reaparecido a lo largo de los años en distintas series de esta artista alemana afincada en Barcelona. Sabine Finkenauer (Rockenhausen, 1961) exhibe un repertorio iconográfico relacionado con el imaginario de la infancia, la naturaleza, la feminidad y lo doméstico. Esta obra, Durmiente, 2025, cuya sencillez no pierde el rigor formal dominante, no renuncia tampoco al candor y la esencialidad de la infancia.