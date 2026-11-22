Doce artistas en la recta final del Premio BMW de Pintura
Son ocho los finalistas que optan al galardón y cuatro los seleccionados en la categoría de Arte Digital. De entre ellos saldrán los dos ganadores de esta 41.ª edición.
La gala se celebrará este lunes, 23 de noviembre, en el Teatro Real.
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Alejandro Pastor
La percepción se deshace bajo condiciones extremas. A 44 grados. Así ocurre en 21 de agosto de 1983 (2026), el lienzo de Alejandro Pastor (Alicante, 1980) que fantasea con lo que pudo ocurrir la noche más calurosa registrada en EE. UU. Inestabilidad y ausencia –de la lógica, de un ser querido, de ciertas normas– se reflejan en una pintura que bebe del cine y del cómic. Un trabajo que explora las posibilidades de la narrativa no lineal en el arte contemporáneo.
Eloy Arribas
En la serie El Palacio, a la que pertenece esta obra de 2026, Arribas (Valladolid, 1991) investiga con el uso de moldes de cera en pintura. Mediante la técnica del strappo (extracción mural en fresco), los restos y accidentes de un cuadro pasan a formar parte del siguiente, dotando a todo el conjunto de una memoria objetual. Artista de graffitis y con Cy Twombly como referencia, el pintor alude con este título a los palacios barrocos italianos.
Elvira Amor
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Castilla-La Mancha, Elvira Amor (Madrid, 1982) ha sido ganadora del Premio a la Producción Artística 2015 de la Fundación Banco Santander y Open Studio. La obra finalista, Sin título, de 2026, como otras de la artista, desborda las dimensiones del lienzo para jugar con tonos y texturas. Amor, que ha sido también becaria de la Academia de España en Roma, es artífice de una pintura que se expresa sin tapujos a través de la forma y el color en el espacio.
Fuentesal Arenillas
La primera pieza de esta serie que lleva por nombre Viña (2026) la trabajaron Julia Fuentesal (Huelva, 1986) y Pablo M. Arenillas (Cádiz, 1989) en el barrio pesquero de La Viña, en Cádiz. Gruesos bastidores de madera sujetan la tensión de la tela y sirven a los intereses pictóricos de esta pareja de artistas que se alimenta de la tradición dadaísta y del arte concreto para crear un imaginario en el que lo cotidiano, lo mundano, lo superfluo, adquieren una dimensión monumental.
Garazi Etxebarria
La artista camina por la calle fotografiando paredes medio pintadas, manchas en el suelo o cualquier marca que sugiera la expresión que busca. Garazi Etxebarria (Galdakao, 1996) entiende la pintura como algo que va más allá de la línea que se puede generar en una obra hecha en el estudio. Gesto, fuerza, espontaneidad y fragilidad son constantes en su carrera. Para la obra seleccionada, 125, de 2024, ha utilizado spray y óleo en barra.
Miguel Sánchez Lindo
Fotógrafo, diseñador gráfico e ilustrador, ha trabajado como portadista para numerosas editoriales y revistas. Miguel Sánchez Lindo (Madrid, 1985), ha presentado a la 41.ª edición del Premio BMW la pintura Cry Me a River, 2025. Óleo, esmalte y gesso pigmentado sobre una tela de 90 x 110 cm. Director de arte de Círculo de Tiza y de Ediciones el Salmón, el artista imparte clases con asiduidad en el Istituto Europeo di Design, donde él mismo estudió.
Pepe Carretero
Tres años ha estado Pepe Carretero (Tomelloso, 1962) pintando del natural ese espacio rebosante de plantas, con todo lo que sucede alrededor. Con trasfondo autobiográfico, este Jardín en agosto, 2023-2025, corresponde a una casa donde el artista vivió. Escenas domésticas, retratos de gente querida, bodegones, jardines, son los escenarios de una obra costumbrista y, a veces, onírica, que le ha llevado a distintos premios, incluyendo este BMW de Pintura.
Sabine Finkenauer
El tema de la durmiente, igual que el vestido, es un motivo que ha reaparecido a lo largo de los años en distintas series de esta artista alemana afincada en Barcelona. Sabine Finkenauer (Rockenhausen, 1961) exhibe un repertorio iconográfico relacionado con el imaginario de la infancia, la naturaleza, la feminidad y lo doméstico. Esta obra, Durmiente, 2025, cuya sencillez no pierde el rigor formal dominante, no renuncia tampoco al candor y la esencialidad de la infancia.
Premio BMW de Arte Digital
Ana Esteve Reig
La inteligencia artificial se cuela entre los finalistas que optan a la categoría de Arte Digital. La obra de Ana Esteve Reig (Agres, Alicante, 1986) es un vídeo generado con IA que explora la relación entre los mundos virtuales, los imaginarios del videojuego y la representación femenina en la cultura digital. Lilith, 2026, es la protagonista de un bucle infinito.
Elisa Villota
Exploring Urban Memories, 2024, es una cartografía experimental multimedia que explora la vida de Ispra y su entorno. Construida desde el caminar, la escucha y el encuentro, la obra se adentra en diversos espacios urbanos para desvelar memorias privadas y colectivas. Las voces y sonidos recogidos por Elisa Villota (Bilbao, 2000) activan una lectura sensible y nostálgica del lugar.
Nicolás de Maya
Ligado en origen a una pintura de la que no se ha separado del todo y a una figuración que sigue presente en muchas de sus obras, Nicolás de Maya (Cehegín, Murcia, 1968) ha hecho incursiones en la escultura monumental, en la cerámica y en el arte digital. Es el caso de esta pieza presentada al Premio BMW de este año y titulada Merina arte digital, de 2026.
Sandra Paula Fernández
Una Blancanieves contemporánea protagoniza la serie a la que pertenece esta pieza, Ronald and Friends, 2011. Un dibujo-collage digital, realizado a mano con tableta gráfica por Sandra Paula Fernández (Oviedo, 1972). Con humor, sátira e iconos populares, reflexiona sobre los mecanismos de alienación de la sociedad de consumo.