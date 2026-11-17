Todos somos únicos e irrepetibles, es verdad. Pero algunos más que otros. Como César Fernández Arias (Caracas, 1952 – Madrid, 2023).

César Fernández Arias. Laboratorio de creación Centro de Arte Complutense. Madrid. Comisarios: Almudena Armenta, Mateo Ray Fernández Armenta. Hasta el 13 de diciembre

Fue un artista que consiguió dos cosas extraordinarias: que reconozcamos sus obras al primer golpe de vista y que, casi siempre, nos provoquen una sonrisa.

Como suele pasar, ese humor hizo creer a algunos que no se tomaba en serio sus creaciones. Del mismo modo que su dedicación a la ilustración o a los talleres con niños le desplazó hacia los márgenes del arte con mayúsculas. La ignorancia es atrevida.

Todo lo dicho dibuja su perfil de único. El de irrepetible tiene que ver con las condiciones materiales de su tiempo. Porque una de sus peculiaridades fue su afición a crear objetos totémicos a partir de los materiales más variopintos.

Tenía algo de artista brut a la inversa, que hubiera sabido desandar el camino de la educación formal a la espontaneidad. Si nos ponemos estupendos podríamos situarlo entre Torres García y Keith Haring, entre los juguetes del primero y los monigotes del segundo.

Aunque afinando, como hace con precisión Juan Manuel Bonet en el texto del catálogo, podemos decir que fue un maestro del troquel y un poeta del sello de caucho. Yo añadiría que del cemento y del tornillo.

Como cada innovación técnica dignifica lo que liquida, pronto, en nuestro mundo de pantallas y cinta de doble cara, cartón y ladrillo se convertirán en materiales nobles.

César Férnandez Arias: 'Paramecios sobre fondo rojo'. Centro de Arte Complutense

César nació en Caracas, en el seno de una familia del exilio republicano. Se trasladaron a España cuando era niño y se formó en Madrid, donde en la década de los ochenta se presentó al público en galerías como Seiquer y Buades.

Desde entonces combinó el trabajo de artista con el de ilustrador. Fue colaborador habitual de El País y muchas otras veces acompañó en hermosos libros los versos juguetones de sus amigos Ángel Guache y Raúl Eguizábal.

Su excelencia en este campo le valió en 2000 el Premio Nacional de Ilustración, por 100 Greguerías ilustradas, publicadas por la maravillosa editorial Media Vaca. De este último aspecto no hay muestra en la exposición, que se centra en sus trabajos de pintor y escultor.

El título de la muestra, Laboratorio de creación, señala su talante experimental y aventurero. Porque algo hay en ese trabajo que nos recuerda a la potencia e ingenuidad de las primeras vanguardias. Ese impulso de ponerse “manos a la obra” y de crear un mundo entero.

En este caso, un mundo anguloso, de vibrante colorido, que construye y reconstruye la figura humana y animal de mil formas expresivas, sintéticas y convincentes.

No es por ello extraño que tuviera una extraordinaria conexión con la plástica infantil, a cuyo estímulo y cuidado dedicó muchos esfuerzos. Sus talleres en el Círculo de Bellas Artes, La Casa Encendida, Matadero Madrid o su propio Taller Hombre Rayo, sembraron semillas que sin duda veremos florecer cuando pasen los años.

Si les recomiendo que visiten esta exposición es porque sé que me lo van a agradecer eternamente. Y si no conocían a César, lamentarán no haberlo hecho antes.