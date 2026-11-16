Calfuqueo honra el azul sagrado mapuche y a la muerte de su madre en el Thyssen

La exposición que la artista mapuche trans Seba Calfuqueo (Santiago de Chile, 1991) presenta en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza se resiste a adoptar una forma única.

Seba Calfuqueo. PRECAUCIÓN Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Madrid. Comisaria: Marina Avia Estrada. Hasta el 17 de enero

Es acción política y traducción del río Cautín como un territorio inteligente: una red de relaciones en la que el río deja de comparecer como paisaje o incluso sujeto.

Es también el ejercicio de una condición champurria, articulada mediante lo que la artista denomina “materiales travesti”, y un gesto de duelo por su madre, Carmen, fallecida durante el desarrollo del proyecto.

Es el duelo el que recibe al visitante. En el vídeo NGULLCHEÑMAYWE, Calfuqueo narra el tránsito fluvial de Carmen hacia el mar, donde las cuatro ballenas Trempulkawe, figuras del relato fundacional mapuche, conducen las almas hasta su transformación en espíritus. Y funciona como algo más que una elegía: establece desde el comienzo el régimen temporal y cosmológico de la exposición.

Acto seguido, una serie de cerámicas esmaltadas derivadas del metawe (vasija mapuche), aluden a los guardianes de especies fluviales amenazadas. Cada figura inscribe la supervivencia de una especie en una red que comprende humanos, animales, aguas y entidades espirituales.

La cerámica se convierte en una forma de custodia: hace visible la dependencia recíproca de los seres que la modernidad ha aprendido a separar.

La cerámica reaparece hacia el final del recorrido en CAUTÍN, donde dos piezas cocidas con arena del río (inspiradas en imágenes satelitales del volcán Lonquimay y de su encuentro con el Pacífico) sostienen el nombre del río, escrito en cabello sintético, que, a modo de puente colgante, une nacimiento y desembocadura.

Seba Calfuqueo: 'Cautinazo (Detalle)', 2026. Cristián Arriagada Seguel

Los “materiales travesti” no designan simplemente una estética de la mezcla: nombran materiales que mutan al rozar otros cuerpos e historias, y cuestionan la jerarquía que atribuye autenticidad a lo puro.

El pelo, además, arrastra una memoria de violencia: en el contexto de las misiones evangelizadoras, el corte forzado del cabello constituía una forma de socavar los vínculos de pertenencia de los convertidos.

Champurria, la palabra con que en el sur de Chile se estigmatizaba la mezcla entre mapuche y wingka (el extranjero), es reclamada hoy por la propia artista.

La restitución territorial ocupa un registro más explícitamente histórico en CAUTINAZO, un mural de seis metros que retrata a participantes reales del Cautinazo (1968-1973) mediante una composición en clave de muralismo latinoamericano.

En ITROFILL MONGEN, por su parte, las pinturas textiles cuelgan de estructuras que evocan puentes y superponen dos regímenes de representación. Por un lado, la racionalidad cartográfica colonial, inscrita en documentos como los Títulos de Merced, que formalizaron la expropiación de tierras mapuche; por otro, las formas de nombrar y reconocer el territorio que escapan a esa geometría.

Las pinturas, orientadas hacia el Este (eje espiritual mapuche), desplazan además el centro de gravedad de la sala. El visitante recorre el río desde el mar hacia el volcán, a contracorriente, invirtiendo la dirección que la geografía parece imponer como natural.

Vista de la exposición. TBA21 / Maru Serrano

La elección adquiere resonancias históricas si se considera que la llamada Pacificación de la Araucanía (1861-1883) avanzó mediante una red de fuertes dispuestos a lo largo de los ríos, incluido el Cautín.

Para el Estado chileno, el cauce funcionó como instrumento de penetración y frontera; para Calfuqueo, remontarlo puede leerse como una forma de desandar la cartografía de esa ocupación.

En su primera exposición individual en Europa, Calfuqueo lleva a una nueva escala preocupaciones que atraviesan su práctica desde hace años.

Aquí, esas cuestiones toman la forma de un tiempo espiralado que conecta la persistencia espiritual del tránsito de las almas con la persistencia política de la memoria de autogestión y restitución.

El azul sagrado mapuche que recorre las obras y el espacio devuelve una y otra vez la mirada al Cautín, como tejido vivo de interdependencias.

Frente a él está la mercantilización legal del agua, consolidada por el Código de Aguas chileno de 1981, que estableció un régimen de derechos de aprovechamiento separables de la propiedad de la tierra.

Vista de la exposición. TBA21 / Maru Serrano

Pero la exposición subraya cómo el río resiste a fijarse. Los cronistas coloniales nunca se pusieron de acuerdo sobre cómo escribir su nombre, y esa inestabilidad ortográfica parece prolongar, en el lenguaje, la resistencia del agua a una forma definitiva.

Así también la exposición, que toma muchas formas, construye una tesis mediante las conexiones entre sus obras sin reducirlas a una única técnica o lenguaje.

Lo que la exposición despliega, por tanto, es un método multiforme de aproximación al mundo. Es imperdible por lo que nos enseña. Nos convence precisamente porque su argumento político no anula lo íntimo, ni el duelo se agota en una historia personal.

Es una reflexión sobre la identidad como relación con el mundo y, a la vez, la historia de cuando una madre fue llevada a las estrellas.