De Anish Kapoor a Cristina Iglesias: 'Senses Enchanted' pide mirar despacio como acto de resistencia

Geneviève Cadieux, 'Hear Me with Your Eyes', 1989. Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación "la Caixa". Ernesto Neto, 'Globulocell', 2001. Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación "la Caixa". Foto: Gina Folly © Kunsthaus Baselland

Cada mes, The New York Times propone a sus lectores un reto: dedicar diez minutos ininterrumpidos a mirar una obra de arte. Sin buscar información sobre ella ni consultar el teléfono. Aunque pueda parecer un ejercicio sencillo, en realidad es una prueba de atención en un momento dominado por la velocidad y el consumo incesante de imágenes.

De esta invitación a detenerse y recuperar nuestro propio tiempo parte también Senses Enchanted, la exposición comisariada por Ferran Barenblit junto a Ines Goldbach, directora de Kunsthaus Baselland, en Suiza.



A través de obras de gran formato de doce artistas, la muestra reúne una selección de piezas de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación "la Caixa" con otras propuestas del contexto artístico de Basilea.

"Me fascina pensar en el arte desde la percepción misma y los retos que genera. En un momento como el actual, hay una cuestión que tiene que ver con cómo se construyen los relatos", explica Ferran Barenblit.

La exposición plantea una aproximación al arte que invita a mirar, cambiar de posición, detenerse y reconsiderar lo que se está viendo porque "el mero acto de observar altera aquello que se observa".

Mirar con el cuerpo entero

Senses Enchanted invita al visitante a desplazarse por las salas con todos los sentidos alerta, a dejarse interpelar, a plantearse nuevas preguntas. En Corredor suspendido II, Cristina Iglesias convierte el tránsito por un corredor en una experiencia artística. Al recorrerlo, se percibe cómo los sonidos y el propio ritmo del movimiento intensifican la relación del espectador con el espacio. Con ella, señala el comisario, "aparece el tiempo como dimensión con la que tenemos que conectar".

Algo parecido ocurre con When I Am Pregnant, en la que Anish Kapoor juega con nuestra percepción de las formas. Vista de frente, la obra, que sobresale de la pared como si soportara una presión interior, "parece una mancha, pero si te acercas ves un volumen y observas que es un embarazo". En la pieza de Soledad Sevilla pesa tanto la posición del espectador como el tiempo que se le dedica: "tardas en darte cuenta de lo que está ocurriendo", apunta Barenblit.

Anish Kapoor, 'When I Am Pregnant', 1992. Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación “la Caixa”. © 2026, ProLitteris Zúrich. Giacomo Santiago Rogado, Growing together through emotions over time, 2017. Cortesía del artista. Vista de la instalación en el Kunsthaus Baselland, 2026. Foto: Gina Folly © Kunsthaus Baselland

Geneviève Cadieux es quizá quien más matiza esta idea a través de unas fotografías de gran tamaño en las que habla de cómo se emite y se escucha un sonido, es decir, de escuchar a través de la vista. "Percibir no es ver, oír o tocar; es una actividad del cuerpo entero", resume el comisario.

Frente a la fugacidad con la que consumimos imágenes, la muestra reivindica una mirada que necesita tiempo y no se conforma con lo que aparece a primera vista. "La percepción no es neutral —advierte el comisario—.



La experiencia y la memoria, por ejemplo, condicionan nuestra manera de ver y entender el mundo". Por eso, la experiencia de cada visitante es distinta y no existe una interpretación correcta o incorrecta: "La pieza no cambia, cambia el espectador. Hoy disponer de más de 20 segundos de la atención de alguien es un récord", lamenta Barenblit.

En diálogo con Basilea

El olfato, el tacto, la memoria corporal y la orientación, así como la manera de desenvolverse en un espacio, también forman parte de la exposición. Senses Enchanted toma como punto de partida una selección de obras de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación "la Caixa", a la que el Kunsthaus Baselland ha sumado artistas de la región para establecer un diálogo entre distintas generaciones y prácticas artísticas.

Aunque ninguna de las obras se puede tocar, algunas provocan una "anticipación del tacto", como si se tuvieran en las manos. Es el caso de Ernesto Neto y su juego de gravedad, materia y tejido, y también de Maya Rikli, cuya pieza permite incluso "percibir el olor". Sus materiales necesitan tiempo para crecer, florecer y secarse bajo el calor del sol, y la obra remite, según Barenblit, al minimalismo y a cierto expresionismo abstracto.

Ernesto Neto, “Globulocell”, 2001. Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación “la Caixa”. Maya Rikli, “Sonido”, 2026. Por cortesía de la artista. Vista de la instalación en el Kunsthaus Baselland, 2026. Foto: Gina Folly © Kunsthaus Baselland

A la colección, el Kunsthaus ha sumado artistas de la región como Giacomo Santiago Rogado, que reflexiona sobre qué significa representar mediante la pintura y envuelve al visitante tras una entrada a modo de burladero.



Rémy Zaugg, el único artista fallecido de la exposición, plantea mediante Schau, ich bin blind, schau (Mira, estoy ciego, mira) qué vemos, cómo vemos y hasta dónde avanza nuestra capacidad de ver. Completan el conjunto Douglas Gordon, que vuelve ambiguo un gesto cotidiano con una videoproyección de manos y pies, y Hagar Schmidhalter, que rescata las fotos borrosas que la mano provoca sin querer.

El museo, la séptima dimensión

El propio edificio forma parte de la experiencia. Hace dos años, el Kunshalle Baselland se trasladó a su nueva sede en Dreispitz, y su arquitectura marca el modo de moverse por las salas y la manera de relacionarse con las obras.



"Condiciona cómo te mueves, cómo te desplazas, qué ves y en qué momento lo haces", precisa Barenblit. La obra de Esther Ferrer puede verse entera o fragmentada según la posición del visitante, la instalación de Ernesto Neto parece "haberse instalado a dormir la siesta", y Kapoor se integra en el muro. La arquitectura es, para Barenblit, "la séptima dimensión en una exposición sobre la percepción".

El tiempo también aparece en una dimensión distinta en la obra de Tobias Rehberger. Arbeitend (Trabajando) es una lámpara conectada a su estudio que se enciende cuando el artista o alguien de su equipo está trabajando y se apaga cuando termina. "Son tiempos más sociales", los de la jornada laboral, que desplazan la atención hacia los ritmos que organizan nuestra vida.

Cada obra abre nuevos interrogantes y, en este recorrido, mirar deja de ser un gesto automático para convertirse en una forma de interpretar el mundo. "Algunas —comenta Barenblit—son más seductoras, otras más desconcertantes, otras se interrumpen; unas hablan del tiempo y otras lo reclaman". Por eso, "detenerse y mirar puede ser un acto de resistencia".

Giacomo Santiago Rogado, 'Crecer juntos a través de las emociones a lo largo del tiemp', 2017. Cortesía del artista. Vista de la instalación en el Kunsthaus Baselland, 2026. Foto: Gina Folly © Kunsthaus Baselland

La propuesta de Senses Enchanted no consiste en imponer una única lectura de las obras, sino en activar la experiencia perceptiva y concederle el tiempo necesario para que cada pieza despliegue sus matices, aunque sean ideas contradictorias.



En este sentido, "tenemos que empezar a pensar que el relato del mundo proviene de cómo lo miramos. Y esa es la clave, ¿qué hacemos con el mundo? hay que mirarlo y la forma en la que lo hacemos condicionará cómo actuaremos sobre él".