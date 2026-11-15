El ojo que ve y piensa: el universo de Guillermo Pérez Villalta en una exposición y un libro

Hay artistas que escriben y no solo de manera esporádica, sino que construyen un universo literario paralelo e indisociable al de su obra plástica.

Dalí o Tàpies son creadores que, con sensibilidades diferentes, realizaron una gran y potente obra literaria que acompaña a sus creaciones visuales.

Este es también el caso del pintor Guillermo Pérez Villalta (Tarifa, 1948), quien, como Dalí y Tàpies, ha cultivado la escritura en diversas variantes; entre otras, la reflexión en torno al arte y la autobiografía.

Si mencionamos a Dalí y Tàpies es porque estimamos que la obra escrita de Pérez Villalta es parangonable a la de los anteriores.

En 2020 publicó su autobiografía Espejo de la memoria, una crónica sobre su trayectoria, especialmente de los años 70 y la Movida madrileña, en la que vierte reflexiones sobre el mercado del arte, la vida artística y la vida cotidiana.

Guillermo Pérez Villalta: 'El ojo que ve y piensa, 2026' Sala Parés

En 2022, el Museo Patio Herreriano, a cargo de Óscar Alonso Molina, editó una esperada y actualizada antología de textos de reflexión estética.

Y ahora, la editorial Atalanta lanza una autobiografía artística o intelectual del pintor –prologada eruditamente también por Molina– que complementa los textos anteriores.

El título, Desde lo alto de una escalera, connota la perspectiva y la sabiduría que tan solo el paso de los años puede proporcionar.

Pero ¿por qué un pintor decide dar el salto a la literatura? Tàpies explicaba que empezó a escribir porque los críticos del momento no sabían entender ni explicar su obra.

'Desde lo alto de una escalera'. Atalanta Desde lo alto de una escalera Guillermo Pérez Villalta Atalanta, 2026. 232 páginas. 58 €

El artista se veía obligado a tomar la pluma para facilitar pautas de lectura y orientar –o mejor dicho, fundamentar– la interpretación.

Tàpies representa la gran derrota y el sinsentido de una crítica que va a la zaga del artista y reproducirá pasivamente su discurso, incluso hasta el día de hoy.

Dalí es otro caso. Siempre se ha comentado que sus delirantes, desbordantes y barrocos textos autobiográficos –a caballo entre la invención, el sueño y la novelación– buscaban crear una imagen o mito del artista en el seno de una sociedad de masas.

Santos Torroella hace una observación muy sugestiva al respecto: toda aquella fantasiosa maquinación, profusión barroca y caos, tenía el objetivo de esconder precisamente un secreto, de ocultar una verdad inconfesable en aquel laberinto rizomático.

Observaciones, estas, muy interesantes que, sin embargo, no agotan el significado de los textos ni de las autobiografías de los artistas.

Más aún en el caso de Pérez Villalta. Desde sus inicios, los catálogos de sus exposiciones están acompañados por textos del propio autor y, aspecto insólito, con breves descripciones de sus pinturas expuestas.

Muchas pueden ser las razones y no habrá una sola explicación. Y, sin embargo, intuimos un aspecto fundamental: en Pérez Villalta imagen y letra son la misma cosa.

En él, en su pintura, habita una dimensión conceptual que se expresa en un diálogo de intercambios entre lo uno y lo otro.

Guillermo Pérez Villalta: 'Sol naciente', 2025 Sala Parés

La pintura de Pérez Villalta, como el propio artista no se cansa de repetir, no es realista: es el mundo de las ideas. Ideas en forma de imágenes, ideas en forma de texto.

¿Qué aporta el presente libro, Desde lo alto de una escalera, frente a los otros textos que hemos mencionado, el de las memorias y la antología de textos? Esta es una autobiografía artística; es decir, el argumento es una descripción minuciosa de las pinturas más significativas de su trayectoria, desde sus inicios como pintor hasta las épocas recientes.

Esta autobiografía posee una secuencia lineal en que las sucesivas etapas creativas e imágenes se van analizando. Pero hay un detalle muy importante: los cuadros no se descifran, quedan abiertos y guardan el secreto que el artista no ha querido revelar.

En su pintura todo tiene un porqué, cada elemento está cuidadosamente pensado. Sin embargo, Pérez Villalta, que nos acompaña en el recorrido, nos sugiere mirar de determinada manera, pero sin cerrar nuestra posible interpretación.

Guillermo Pérez Villalta: 'Los tres reyes de la geometría', 2025. Sala Parés

Por lo demás, algunas ideas y episodios vitales que sobrevuelan el libro son una constante en el artista y de alguna manera conforman su estética: la búsqueda de la BELLEZA (con mayúsculas) y la espiritualidad; un mecanismo mental capaz de generar asociaciones de elementos muy dispares (de ahí, por ejemplo, que el artista hable del manierismo no como estilo de una época, sino de una manera de pensar el arte, o que sea capaz de aglutinar tradiciones artísticas, a priori, sin relación alguna).

También el elogio del arte ornamental; la utilización y apropiación de la iconografía católica –así como la tradición clásica– para la recreación de un mundo personal de nuevos significados; la experiencia de la psicodelia que, según él, le aportó una nueva manera de formular asociaciones; la geometría como la arquitectura secreta del cuadro; el rechazo a los dogmas de la modernidad, la cultura pop y Robert Venturi, etc.

Enunciada de esta forma, semejante amalgama de elementos carece de sentido, pero, en el relato de Pérez Villalta, quedan articulados y contextualizados de una manera coherente.

La publicación del libro ha coincidido con la presentación de una nueva exposición de Pérez Villalta en la Sala Parés de Barcelona.

En un lugar privilegiado se exhiben dos piezas en diálogo: una, la titulada El prodigio maravilloso (2025), en la que un busto posee una suerte de aura en la cabeza, esto es, una iluminación o un prodigio; la segunda, titulada El ojo que ve y piensa (2026), representa literalmente un ojo, un ojo que piensa.

No hace falta insistir en la relación entre el prodigio y este ojo que piensa. Entre ambas se exhibe otra pintura: El árbol y la columna rota (2026).

Esto es la obra de arte entre el prodigio y el ojo que piensa, acaso el resumen de la exposición y de la autobiografía de Pérez Villalta. Y, dicho sea de paso, El árbol y la columna rota es la última ilustración del libro.