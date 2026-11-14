Soledad Sevilla: "La pintura ha sido el motivo más importante de mi vida"

Hay artistas que consiguen que una simple línea reverbere, resuene en infinitos planos.

Tienen el don de la taumaturgia, consiguen que lo racional devenga emocional y que lo cotidiano se vuelva extraordinario.

Esta es una de las virtudes de una de las artistas con una trayectoria más coherente e incombustible de nuestro panorama artístico.

Soledad Sevilla (Valencia, 1944) ha librado mil batallas con los prejuicios de género y con su cuerpo, que le ha dado la lata a través de diversas enfermedades que va capeando.

Entrevistamos a nuestra primera galardonada con el Premio al Arte de Los Grandes de El Cultural y la acompañamos por las certezas y los conflictos que han guiado su trayectoria.

Vista de la exposición de Soledad Sevilla 'Ritmos, tramas, variables' en el Museo reina Sofía en septiembre de 2024. Museo Reina Sofía

Pregunta. ¿Cómo está?

Respuesta. Estoy muy bien, bueno, bien. Ayer estuve en urgencias todo el día. He sido operada del intestino y tengo que cuidarme.

P. Es la primera galardonada en la categoría de arte de estos recién nacidos premios de El Cultural. ¿Cómo se siente al recibirlo en Granada, un lugar tan importante para usted?

R. Es un acontecimiento, además acompañada por Antonio Banderas y Eduardo Mendoza. Un lujo.

P. Ha afirmado en varias ocasiones que los pintores siempre pintan el mismo cuadro, explíquenos esto.

R. Creo que hay algo común, en mi caso es la línea: la línea está en todos mis cuadros. Puedo añadir o sustraer elementos, pero incluso en mis piezas de los setenta, en la forma exterior subyace una línea y sus diferentes juegos. Por eso digo que siempre pinto el mismo cuadro, porque hay una estructura y una búsqueda que se repite.

Vista de la exposición de Soledad Sevilla 'Ritmos, tramas, variables' en el Museo reina Sofía en septiembre de 2024. Museo Reina Sofía

P. Después de seis décadas dedicada al arte, ¿qué le motiva a volver al estudio cada mañana?

R. Voy con la misma ilusión, la misma necesidad y la misma alegría. Mi estudio lo ha hecho el arquitecto Alfonso Cayuelas exclusivamente para mí, con la organización y las dimensiones perfectas. Cada mañana, cuando llego, pienso: “Es el sitio donde quiero estar”. El otro día leí en uno de los libros del filósofo Byung-Chul Han que él, lo primero que hace al llegar a su estudio, es poner un aria de las Variaciones Goldberg. Y pensé que yo también iba a empezar por una música, y empiezo con las cuatro últimas canciones del verano de Richard Strauss.

P. En su obra conviven lo racional y lo emocional, ¿se considera una persona más intuitiva o analítica?

R. Me considero más emocional e intuitiva. Cuando pinto, empiezo por lo mental, me planteo lo que voy a hacer, las pautas que marcan el comienzo, pero la pintura misma me va dando otros caminos, otras posibilidades; emergen otras ideas y me lanzo a ellas.

Soledad Sevilla. Rodrigo Mínguez

P. ¿Ha hecho muchos sacrificios por la pintura?

R. Yo no los llamo sacrificios porque lo he hecho muy a gusto, pero he pensado que quizá había abandonado a mi marido y a mis hijos porque el motivo más importante de mi vida ha sido mi pintura. Ellos han podido pagar eso, aunque dicen que no, que soy una madre estupenda [risas]. Si volviera a empezar, les dedicaría más tiempo a ellos.

P. ¿Aunque supusiera un parón en su carrera?

R. Sí, por encima de todo. La familia es muy importante, se puede gestionar de varias maneras. Ahora cualquier mujer combina ambas cosas, pero en mi generación esto no era así. A mí me educaron para ser ama de casa y tener hijos, entonces trabajar teniendo hijos para mí fue un pequeño estigma. Tuve un conflicto con ese tema.

Vista de la exposición de Soledad Sevilla 'Ritmos, tramas, variables' en el Museo reina Sofía en septiembre de 2024. Museo Reina Sofía

P. Uno de sus hijos trabaja con usted.

R. Bueno, mi hijo Adrián Poole, que es ingeniero naval, me ha ayudado mucho con las instalaciones que requieren mucho conocimiento técnico. Nadie como él entiende la importancia de la mitad de un milímetro. Ahora tengo también un colaborador perfecto, el arquitecto Antonio Cobo.

P. ¿Qué queda de aquella joven que empezó a pintar en los sesenta?

R. De la “joven”, pues ya nada. Yo sigo siendo la misma, sigo teniendo la misma alegría, la misma intuición… Lo que sí tengo es una merma corporal porque me han pasado muchas cosas físicas. ¿Sabe lo que yo pienso en muchas ocasiones? Pienso en Matisse, me lo pongo como horizonte por si llega un momento más difícil todavía. Él –cuando se quedó ciego– elaboró la maravillosa serie de los papeles recortados, figuras muy grandes que veía bien y podía manejar. Siempre se puede encontrar un camino para seguir adelante.

Soledad Sevilla ante uno de sus cuadros ya montado en su exposición retrospectiva en el Reina Sofía. Rodrigo Minguez

P. A lo largo de su extensa carrera, ¿se ha sentido, por ser mujer, infravalorada o en un segundo plano?

R. Siempre, siempre, siempre. Recuerdo que éramos varios amigos de Bellas Artes y, cuando ellos ya eran famosos, yo no podía ni entrar en una galería, ni siquiera me lo planteaba. Incluso ellos nunca me consideraron una artista, siempre era “un ama de casa que pinta”.

P. Aun así, con todo en contra, siguió trabajando y confiando en su intuición.

R. Sí, por encima de todo.

“Cuando pinto, empiezo por lo mental, me planteo lo que voy a hacer, las pautas que marcan el comienzo, pero la pintura me va dando otros caminos"

P. Esa decisión ha abierto el camino a otras artistas. Ha sido una pionera.

R. Le cuento un detalle: yo vivía con mi marido, aún no me había divorciado. Pongamos el caso de que yo tenía que viajar por algún motivo. Entonces tenía que coger el coche desde Madrid y llevar a mis hijos a Barcelona, con los abuelos, y luego irme a donde tuviera que ir porque mi marido no se hacía responsable de cuidarlos.

Instalación 'Escrito en los cuerpos celestes' de Soledad Sevilla en el Palacio de Cristal en 2011. Joaquín Cortés / Roman Lores / Museo Reina Sofía

P. Es increíble.

R. No rompía su rutina de ninguna manera. Hoy todo eso ha cambiado.

P. Gracias a mujeres como usted, que lucharon por su vocación.

R. Uy, la vocación es importantísima, es clave. Yo, que he sido profesora durante doce años en la Facultad de Bellas Artes de Granada, he visto cómo, a pesar de la gran maestría o la facilidad técnica de algunos de los alumnos, no eran artistas. Yo ya sabía quiénes iban a trabajar en el arte.

P. ¿Y cómo lo detecta?

R. Es la actitud ante todo lo artístico, el análisis de las cosas, algo más metafísico. Había gente que trabajaba de un modo más superficial, epidérmico. Esa gente lo deja porque busca dinero en otras cosas, como la docencia. Lo cual es duro, porque igual te pasas años sin rentabilizar esa vocación.

Vista de la exposición de Soledad Sevilla 'Ritmos, tramas, variables' en el Museo reina Sofía en septiembre de 2024. Museo Reina Sofía

P. Cuéntenos sobre sus inicios por el Centro de Cálculo. ¿Qué ambiente se respiraba allí?

R. Fue una época muy interesante. En Madrid solo había un ordenador, en la Complutense, en un edificio que había hecho Miguel Fisac para alojarlo. Florentino Briones, que era el director, propuso un seminario y nos invitaron a varios artistas y arquitectos para aprovecharlo. Estaban mi marido [Prada Poole], Lugán, Barbadillo, Alexanco, Sempere, etc. Y solo había un programador, ¡era el medievo! Y tenía que programar para todos. Me cansé de estar esperando tanto tiempo por cosas que podía hacer yo misma.

P. A Eusebio Sempere le ha dedicado varias series. ¿Qué significó en su carrera?

R. Es un artista que ha utilizado, como yo, la línea. Además, era entrañable, cariñoso y genial. Él trabajaba en la Renault para conseguir dinero para producir su obra y nos visitábamos con frecuencia. Cuando me mudé a Granada, la empresa de mudanzas se llevó todo excepto un Sempere que yo había comprado, y comencé a trabajar sobre él. De ahí salió una serie.

P. Entre los años 1980 y 1982 vivió en Boston. ¿Cómo le influyó EE. UU.?

R. Lo viví con mucha ilusión. Cuando llegué me dejó de interesar la pintura americana. Me alejé de ese modelo, pero viajé mucho, cogí muchos autobuses y vi muchas exposiciones. Oleg Grabar dio un curso de historia general del arte en Harvard y, con la clase de la Alhambra, me quedé absolutamente fascinada. A partir de ahí empecé a trabajar sobre la Alhambra y empecé mi serie de las Meninas. ¡Tuve que estar lejos de España para trabajar sobre motivos españoles!

“Pienso en Matisse, que, cuando se quedó ciego, elaboró la maravillosa serie de los papeles recortados”

P. A partir de los noventa entra la naturaleza en su geometría. ¿Cómo sucede ese cambio?

R. Los cambios drásticos de mi trabajo han estado condicionados por la salud. En este caso, yo tenía un problema de rodillas que me impedía agacharme y me coincidió con una colostomía que me obligaba a mantenerme sentada. Entonces cogí un caballete pequeño y me adapté a otros formatos. Mis diversas enfermedades han sido focos de imaginación y renovación.

P. ¿En qué está trabajando ahora?

R. Estoy con un proyecto precioso, que son unas vidrieras para la iglesia del siglo XV de Santa María la Mayor, en El Puerto de Santa María, pero lo más inmediato es que inauguro el techo del auditorio de la Mutua Madrileña en Madrid, una instalación permanente. Es la primera vez que trabajo un techo y la primera vez que hago algo permanente.