Soledad Sevilla, camino de proporción áurea

Fui alumno de Soledad Sevilla y lo sigo siendo. Supongo que siempre lo seré.

Durante mis años de Bellas Artes en Granada fui mal estudiante. La libertad de salir de Ronda a los diecinueve años y encontrarme con gente tan extraña como yo fue mejor escuela que la propia facultad. La vida me parecía mucho más interesante al pie de la Vela de la Alhambra.

Hay una escena de aquellos años que recuerdo como si fuera ayer. Cursé la especialidad de escultura y estaba haciendo mi primer molde de silicona cuando noté que Soledad me observaba. Su silueta aparecía rodeada de un pequeño halo: una luz intensa le entraba por la espalda y hacía visibles, como por arte de magia, miles de partículas de polvo y de otros materiales que flotaban en el taller, esa luz tan nítida de Granada.

Tras un silencio largo e incómodo, me dijo: “Carlos, vete al extranjero”. El mejor consejo que me han dado jamás. Cuatro palabras, con una economía de medios tan precisa como minimalista. Directas, como una línea perfectamente trazada entre nosotros. Después me puso una de las pocas –e inesperadas– matrículas de honor que saqué en toda la carrera.

En realidad, no fuimos especialmente cercanos durante mis años de estudiante. Nos reencontramos mucho más tarde, cuando volví a España tras catorce años fuera, y ella presentó la espectacular instalación Escrito en los cuerpos celestes en el Palacio de Cristal. Tiempo después inauguró su última exposición en la galería Soledad Lorenzo y nos invitó a Pepo Ruiz Dorado –también alumno suyo y uno de mis mejores amigos– y a mí a la celebración en el loft de la galerista.

Me impresionaron las obras con las que convivía: nunca había visto una pieza de Tony Oursler en una casa. En algún momento de la noche, Soledad Sevilla, había dos Soledades en aquella historia, se sentó con nosotros y acabó dejándome más huella que cualquiera de aquellas obras. Nos habló con una sinceridad y una claridad desarmantes sobre lo difícil que era ser artista en este país.

Fue como si me tiraran un jarro de agua fría por la cabeza. Bienvenido a España. Seguía aprendiendo. Admiro y quiero a Soledad a partes iguales. Agradezco que nuestros caminos se hayan cruzado. Eso sí, tratándose de ella, nunca fue un camino de baldosas amarillas cualquiera: sus baldosas tienen proporciones áureas y están colocadas formando un mosaico perfecto.

Me gusta toda su obra, pero siento una especial predilección por sus instalaciones, que creo que no son tan conocidas, ni expuestas, como debieran. Con el tiempo he ido entendiendo mejor lo complejas y costosas que son de producir, lo difíciles que son de vender y las escasas oportunidades que tenemos de exhibirlas.

Hay que estar un poco loco para meterse en ese lío: es una de las formas artísticas menos prácticas y, sin embargo, de las que más me mueven. Cuando uno se adentra en una instalación de Soledad Sevilla, James Turrell, Anish Kapoor o Louise Bourgeois, no necesita pensar: el cuerpo reacciona de forma visceral.

Es una sensación ante la que cualquier intento de descripción fracasa. Y es precisamente esa bendita experiencia la que hace que uno siga creyendo en el arte, que entienda que es un motor poderoso frente a una realidad cada vez más distópica.

Gracias, Soledad, por enseñarme que, a pesar de todo, dedicarse al arte sigue mereciendo la pena.

Fui alumno de Soledad Sevilla y lo sigo siendo. Supongo que siempre lo seré.