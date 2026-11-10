Dos Caravaggios inéditos encontrados en 24 horas: solo uno convence por ahora a los expertos

'El joven con la jarra de rosas' y 'Retrato de un joven'. .

Era cuestión de tiempo que nos topásemos con un nuevo Caravaggio perdido. Historiadores calculan que todavía pululan por ahí entre 8 y 115 cuadros perdidos del artista milanés Michelangelo Merisi, pero lo que nadie preveía es que el descubrimiento viniera por partida doble y en un intervalo de apenas veinticuatro horas.

Maria Cristina Terzaghi y Gianni Papi, dos de los principales expertos en el maestro del Barroco italiano, han hecho públicas este fin de semana dos atribuciones que amplían el catálogo de la etapa juvenil del pintor: El joven con la jarra de rosas y Retrato de un joven.

Sin embargo, solo el primer lienzo cuenta ya con el respaldo de numerosos expertos gracias a la solidez de la investigación.

Terzaghi, historiadora conocida por su papel fundamental en la autenticación del Ecce Homo hallado en Madrid, llevaba tres años trabajando en este cuadro, desaparecido durante un siglo y conocido solo por copias.

"Me encontré ante este magnífico Joven con jarra de rosas en un día gris de invierno, en la trastienda de una galería parisina. Aunque estaba cubierto de suciedad, reconocí de inmediato el cuadro de Caravaggio que lleva casi un siglo haciendo soñar. Cuatro copias antiguas, una de las cuales se conserva nada menos que en el Museo de Atlanta, habían despertado, de hecho, desde hacía casi un siglo, el presentimiento y el deseo de encontrar el original. Y ahí estaba, increíblemente, ante mis ojos, pero también en esta obra Caravaggio (y con él la realidad) ha superado a la fantasía", escribió la historiadora en el periódico italiano La Repubblica.

La investigación de Terzaghi sitúa el lienzo en el inventario del 1 de agosto de 1607 perteneciente a Giuseppe Cesari —el Cavalier d’Arpino—, maestro italiano con quien un joven Caravaggio había trabajado años atrás.

La implicación de Cesari en un caso judicial de agresión derivó en que el Estado Pontificio requisara sus bienes.

De este modo, la colección pasó al papa Pablo V y, más tarde, a su sobrino el cardenal Scipione Borghese, un referente del coleccionismo de la época. Dichas obras conformaron el núcleo germinal de la actual Galería Borghese romana, poseedora de varios lienzos de Caravaggio.

Concretamente, el Joven con jarra de rosas está registrado en los archivos de los Borghese en 1693, conservándose en su catálogo al menos hasta el año 1831.

A partir de ese momento, su recorrido resulta menos claro. Terzaghi sostiene que la pintura salió de Italia y llegó a Francia, aunque todavía no ha podido reconstruir de manera completa el período que separa su presencia en la colección romana de su posterior aparición en París.

El siguiente rastro documental conocido se sitúa en 1909, cuando la viuda de un librero parisino vendió el cuadro en una subasta donde figuraba como obra de un pintor italiano anónimo.

La pieza, un óleo sobre lienzo de 66 x 52,5 centímetros, presenta al joven sujeto sosteniendo un recipiente de cristal repleto de flores frescas, en una composición donde la luz dirigida acentúa el dramatismo y el naturalismo propios del estilo temprano de Merisi.



Más allá del evidente dominio en el juego de transparencias, señala la historiadora, el gran valor técnico de la obra reside en el hallazgo de un minúsculo autorretrato que Caravaggio habría dejado inmortalizado en el reflejo del agua sobre el cristal.

Un virtuosismo característico de su catálogo romano que refuerza la teoría de que este lienzo formaba parte de una serie inacabada sobre los cinco sentidos, funcionando concretamente como alegoría del olfato.

Por otro lado, el historiador del arte Gianni Papi presentó el pasado sábado 7 de noviembre en un congreso internacional en Montepulciano (Siena) su propuesta de atribución para un Retrato de un joven, un retrato atribuido a Caravaggio que en su día subastó Dorotheum como pintura toscana del siglo XVI.

El historiador del arte sostiene que la construcción lumínica, el tratamiento de las sombras y el modelado anatómico corresponden de forma directa al catálogo del genio lombardo.

Papi presentó la propuesta en el coloquio La identidad retratada en los albores del siglo XVII, celebrado en la Pinacoteca Cívica de Montepulciano. Aunque, como señala la revista Finestre sull'Arte, la organización interrumpió la retransmisión en directo justo al comienzo de su intervención, y los argumentos en detalle solo se darán a conocer con la publicación de las actas. Hasta entonces, la propuesta sigue siendo una hipótesis anunciada.

A la espera de la confirmación sobre la obra propuesta por Gianni Papi, ambas noticias vuelven a poner bajo los focos al indomable maestro del claroscuro y a la incansable búsqueda de sus obras perdidas.