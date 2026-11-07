Michelangelo Pistoletto, padre del 'arte povera': "Soy como un mono, pero en humano. Soy el eslabón perdido"

Michelangelo Pistoletto (Biella, Piamonte, 1933) es el artista de la famosa Venus de los trapos y el artífice de uno de los proyectos más asombrosos y entusiasmantes del mundo.

Cittadellarte es un laboratorio artístico de transformación social donde una antigua fábrica textil del siglo XIX –con sus ocho edificios– está destinada al arte, a la investigación, exhibición y conservación de la obra del maestro, como así lo llaman todos.

Sus 93 años se revelan en su delicada salud. Nos advierte su asistente que el maestro tiene gripe, pero que no anulará la entrevista.

La calefacción está puesta en el piso donde vive, en la propia fundación. Llega caminando despacio con un cafelito espresso en una tacita de porcelana.

Me dice: “No he traído café para ti, discúlpame. ¿Quieres uno?”. Ante mi negativa, se sienta y se disculpa por su inglés macarrónico. Yo, entonces, me disculpo por mi italiano inexistente.

Michelangelo Pistoletto: 'La venus de los trapos', 1967. Galleria Continua

Pregunta. Desde el principio de su carrera ha habido una búsqueda de la espiritualidad. ¿Cree que es conditio sine qua non para el arte?

Respuesta. Definitivamente, sí. Mi libro La fórmula de la creación comienza con estas palabras: “Una cosa de la que no podemos prescindir es la fe. Desde que era un niño he tratado de descubrir qué debo creer”. Creer es necesario, significa tener símbolos. Los símbolos permiten la comunicación entre los humanos, y esa posibilidad comunicativa permite la creación de otros símbolos, que, a su vez, enriquecen la comunicación.

P. ¿Es cierto que usted no ha leído un libro en su vida?

R. Es cierto. Como ves, en mi casa no hay un solo libro.

P. Pero usted ha escrito uno.

R. Escribo, pero no leo. Sé que es algo peculiar. Este es el motivo por el que no sigo lo que escriben otros. Estoy siempre listo para empezar de cero. No empiezo desde el punto de vista de otros. Soy como un mono, pero en humano. Soy el tránsito entre lo humano y el mono. El eslabón perdido. Lo interesante es que no necesito leer porque el mundo entero me da toda la información que necesito.

Michelangelo Pistoletto: 'Muchacha que dibuja el espacio', 2018 . Oak Taylor-Smith

P. Mucha información visual, entiendo.

R. Empiezo desde lo visual, ya que mi padre era pintor.

P. Los símbolos son una parte decisiva en su trabajo, ya que empezó su carrera como publicista. Por ejemplo, su famosísimo logotipo ‘El tercer paraíso’, que recuerda a una cadena de ADN. [Un símbolo que es un infinito con un círculo en medio, omnipresente en cada esquina de Cittadellarte].

R. ‘El tercer paraíso’ significa el origen del universo. En un instante aparecieron dos elementos: el tiempo y el espacio combinados con la masa y la energía. Yo he descubierto una fórmula que se corresponde con los descubrimientos de la ciencia. La ciencia dijo que estos dos elementos crearon el universo, y yo, con mis obras del espejo (Mirror Paintings), sin ser científico, llegué a estas mismas conclusiones. En el espejo se condensan el tiempo y el espacio, pero el tiempo nunca es el mismo. ‘El tercer paraíso’ es el paso a un nuevo nivel de civilización planetaria, esencial para garantizar la supervivencia de nuestra especie y reformular nuestro comportamiento ético. No hay otro símbolo que englobe el todo como este.

El maestro en su casa de Citadellarte, momentos después de la entrevista. M. Marco

P. Quiero preguntarle por sus espejos, ¿son dispositivos ontológicos que siempre dicen la verdad?

R. El espejo es un fenómeno que no tiene un significado individual, no se representa a sí mismo, representa lo que sucede alrededor. No tiene ningún significado. En él está el cero, como si fuera un sistema binario. Es el todo y la nada.

P. Usted ha usado la inteligencia artificial en su pieza Mirror of Eternity. ¿No tiene prejuicios con ella?

R. No. La he utilizado y me ha ayudado a combinar la imagen de dos personas que pueden ser exhibidas en círculos opuestos. En su combinación, hecha con IA, se produce una tercera imagen, que es el círculo central, de la que surge una nueva persona que comienza su existencia a partir de la combinación de dos, como en la naturaleza. Yo moriré, pero, gracias a la IA, seguiré creando nuevas imágenes que sobrevivirán siempre.

Michelangelo Pistoletto: 'El respeto', 2019. Galleria Continua

P. Usted ha trabajado con gran diversidad de medios. ¿Cómo se acerca a cada disciplina y cómo elige la técnica que se adecúa a cada pieza?

R. Si quiero hacer algo con la televisión, no haré escultura [risas]. Cuando trabajé con el colectivo El Zoo (del 68 al 70), fue una manera de conectar artistas de diferentes medios: poetas, bailarines, actores… Un modo de salir de la institución y llegar a las calles. Al final, convergimos en el teatro, donde se fusionan todas las artes.

P. ¿Por qué trabajar colectivamente es tan importante para usted?

R. Porque es donde encuentro todos los estratos del arte: lo social, político, económico, religioso, científico y educativo. Lo humano es plural.

Manifiesto de colaboración para la Bienal de Venecia para 1968. M. Marco

P. El año pasado le propusieron para el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué puede hacer un artista por la paz en el mundo que no puedan la política o la diplomacia?

R. ¡Oh, qué buena pregunta! Creo que es muy difícil encontrar el contexto perfecto para la paz. El conflicto es humano. El equilibrio se rompe cuando uno tiene más poder que el otro. La única posibilidad para regularlo, para mí, es la competición deportiva: el deporte permite la lucha sin muerte. La victoria es exclusiva de uno u otro, aunque sin el otro no es posible ganar. Toda tu capacidad se desarrolla en la competición y es en el deporte, para mí, donde hay un progreso real para nuestra especie. Debemos encontrar este equilibrio en la economía y en la política. Prohibido matar. Entonces tendremos paz para siempre.

P. Cittadellarte está a punto de celebrar su 30.º aniversario. ¿Qué ha cambiado y qué necesita ser cambiado?

R. Hemos avanzado en investigación y en soluciones. Estamos aquí no para repetir el pasado, sino para promover el progreso y, por supuesto, para imaginar. Imaginar nuevas posibilidades y hacerlas reales. Apostamos por la realización, por la puesta en práctica.

La "mascota" de Pistoletto en su despacho. M. Marco

P. ¿Cittadellarte es como la imaginó?

R. Sí, pero lo imaginado no significa que se posea el presente, no significa que esté todo hecho. La imaginación es energía.

P. ¿El arte todavía puede cambiar el mundo?

R. Creo que el arte está realmente cambiando el mundo. Puede hacerlo para peor o para mejor, pero siempre utilizando la creatividad. La creatividad puede utilizarse para crear monstruos o virtudes. Debemos tener responsabilidad sobre nuestras creaciones. Y nunca destruir.

“Yo moriré, pero, gracias a la IA, seguiré creando nuevas imágenes que sobrevivirán siempre”

R. Podrán ver una descripción de mi trabajo, desde los primeros autorretratos hasta la actividad más reciente.

P. ¿Aún crea arte?

R. Sí, en la exposición habrá nuevas piezas inspiradas en los espejos y en el redescubrimiento del lienzo. Puedo decir que me alineo con Lucio Fontana. Fontana dio un paso adelante hacia el tiempo abstracto de la modernidad al rasgar el lienzo para descubrir lo prohibido en el mundo del arte. Yo he roto los espejos, de ahí mis performances, en las que, con un gran mazo, los rompo y hago emerger el color. Romper el espejo es romper un muro.

P. No teme a la mala suerte [risas].

Sede del 'Tercer Paraíso' en Cittadellarte M. Marco

R. No, rompiendo el espejo hago que aparezca el lienzo de nuevo, descubro otro universo.

P. ¿Qué significó el arte povera en su carrera?

R. Mi trabajo conectó con el arte pop en los Estados Unidos. Para mí fue algo positivo debido a su visión objetual de la realidad. Para los americanos, mi trabajo estaba vinculado al consumo y al poder. Mis Mirror Paintings no estaban relacionadas con el consumo, pero sí con la experiencia del universo. Mi participación en el arte povera se convirtió en una serie de trabajos, muy diferentes entre sí, que me ayudaron a deconstruir una trademark con la que me estaba etiquetando el universo pop y de consumo.

P. Durante la Covid-19 usted estuvo gravemente enfermo. ¿Cómo le afectó? ¿Cambió su experiencia del mundo?

“Germano Celant, el famoso crítico, situó el nacimiento del arte povera en mis piezas tituladas Minus Objects”

R. Fue tan solo una confirmación de la fórmula de mis tres círculos. Cuando estuve en el hospital no había nadie en las calles, la calle estaba vacía como el círculo central.

P. Germano Celant, el famoso crítico de arte que acuñó el término arte povera, falleció de Covid y fue un amigo suyo muy íntimo y querido. ¿Qué impacto tuvieron sus escritos en su obra?

R. Celant escribió el Manifiesto del arte povera. Él situó el nacimiento del povera en mis piezas Minus Objects (1965-1966). El movimiento fue muy importante porque era una respuesta al arte pop y dejaba claro que nos alejábamos de todo el sistema consumista. Ese es el lugar de mi obra: el paso entre el pop y el arte povera. Estuve en ambas situaciones, soy el puente entre ellas. Celant fue muy importante porque dibujó esa nueva situación.

P. En este punto de su vida, ¿qué le queda por hacer?

Michelangelo Pistoletto: ' Love Difference - Mar Mediterraneo', 2003-2005. M. Marco

R. Todavía me queda hacer más clara y efectiva la posibilidad de una paz preventiva para todo el mundo. Tengo que seguir contribuyendo al desarrollo de ese proceso.

P. Hermosa respuesta. Gracias por su tiempo, maestro.