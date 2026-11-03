Eli Cortiñas despliega retales de cine encontrado en el museo Reina Sofía

De aquí a julio, las artistas protagonizarán el nuevo curso en el Museo Reina Sofía. Además de teñir con relecturas la programación general, incluyendo el homenaje a la Generación del 27, ocho de las nueve muestras individuales presentarán sus contrarrelatos de la modernidad en diversos medios, de la pintura al textil.

Eli Cortiñas. La máquina sueña con humo Museo Reina Sofía. Madrid. Hasta el 8 del marzo

Para empezar, la exposición de la artista canaria Eli Cortiñas (Las Palmas, 1979) en Espacio Uno, consistente en una instalación en la antesala de la videoproyección en tres canales Lo más dado de lo dado.

Hecho que refuerza además otro de los objetivos del museo: subrayar la importancia del denominado cine de exposición, es decir, el audiovisual como una práctica reconfigurada por el espacio expositivo, con el fin de revisitar la importante colección de piezas en vídeo del museo.

Este es el caso de la exposición La máquina sueña con humo, compuesta por el vídeo ya perteneciente a la colección y la nueva instalación diseñada por Cortiñas, que vendría a actualizar con énfasis renovado la manipulación de todo tipo de pantallas en nuestro régimen visual actual.

En un fondo predominante en azul, que alude quizás al espacio hipermedia, plantillas esquematizadas de diversas máquinas visuales suspendidas en barras metálicas configuran un cierto bosque sobre las paredes empapeladas con estanterías repletas de balas y criptomonedas.

Eli Cortiñas: 'Lo más dado de lo dado', 2024 Museo Reina Sofía

La videoproyección Lo más dado de lo dado, 2016, también enseña intermitente una piedra azul del codiciado cobalto, como una imagen sobrepuesta al complejo y laborioso found footage que dura diez minutos y está compuesto con imágenes de archivo tomadas de fuentes diversas, desde el cine etnográfico al comercial y el aluvión de la nube digital.

La crítica a la mirada colonial sobre África que aún condiciona nuestro subconsciente y para algunos su manifiesta xenofobia, y que está arrastrando a Europa a los neonazismos, es el objetivo de este sugerente détournement, en términos de Guy Debord, padre de este tipo de cine de exposición.

Imágenes de Disney y del cineasta anticolonial Moustapha Alassane se alternan con fragmentos de la primera película sonora de Tarzán, el hombre mono, rodada en estudio sobre metraje etnográfico, multiplicando el imaginario exótico del supremacismo blanco, indicado por la acrópolis de Atenas en la que pasea un ejecutivo encorbatado, para añadir el matiz antipatriarcal, tan presente en la producción anterior de Cortiñas, como pudo comprobarse hace una década en sus proyecciones en el Centro de Arte La Regenta y en DA2.

La artista es una de nuestras mejores archiveras, tras la pionera Eugènia Balcells y junto a María Cañas, Gloria Vilches, Virginia García del Pino, Sonia Armengol o Nuria Giménez.

Aunque quizás menos conocida aquí que en Centroeuropa, al residir en Alemania desde 1995 y desempeñar el cargo de profesora titular de Arte y Medios desde 2022 en la Academia de Artes Visuales de Leipzig.