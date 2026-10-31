"¿Por qué no hacemos un intercambio?" La historia de amor entre el Thyssen-Bornemisza y el Mauritshuis

Es una historia de amor. Mauritshuis ❤️ Thyssen-Bornemisza. Obras maestras de La Haya, es la exposición que ha presentado el Thyssen y correlativamente, una semana más tarde el museo neerlandés. Ambos se han prestado veinticinco grandes obras de arte.

También lo es la que sintió Marcel Proust por este extraordinario cuadro: Vista de Delft, que se puede ver en Madrid. Lo vio en persona dos veces. La primera, precisamente, en la Mauritshuis de La Haya; la segunda, ya enfermo, en París.

En octubre de 1902, Proust visitó el museo neerlandés y contempló por primera vez Vista de Delft (1660-1661), de Johannes Vermeer. Una carta que aún se conserva expresa su fascinación: llegó a describirlo como 'el cuadro más bello del mundo'.

Fascinado por la habilidad del pintor para convertir lo ordinario en extraordinario, Proust no consiguió olvidarlo. Casi veinte años después, en 1921, el cuadro viajó a París para participar en una exposición de pintura holandesa en el Jeu de Paume.

Proust pidió al crítico de arte Jean-Louis Vaudoyer que lo acompañara. Durante la visita sufrió mareos y tuvo que sentarse varias veces, debido a su delicado estado de salud.

Aquella experiencia terminaría convertida en uno de los episodios más conmovedores de la literatura. En La prisionera, quinto volumen de En busca del tiempo perdido, Proust narra la muerte de Bergotte, un escritor ficticio.

Rembrandt van Rijn: “Tronie” de un hombre con una gorra con plumas, 1635-1640. La Haya, Mauritshuis

Bergotte está enfermo, pero decide acudir a una exposición para contemplar Vista de Delft. Ha leído una crítica que destaca un detalle que nunca había observado: un pequeño fragmento de muro amarillo, pintado con una delicadeza extraordinaria.

Al acercarse al cuadro, descubre que ese fragmento aparentemente insignificante contiene una belleza y una perfección absolutas. Entonces comprende que sus propios libros no han alcanzado ese nivel de excelencia.

En el pasaje, Bergotte piensa que debería haber trabajado sus frases con el mismo cuidado con el que Vermeer había aplicado sucesivas capas de pintura. Y poco después, muere.

No sabemos si el espectador encontrará ese famoso trozo de muro amarillo —cuya identificación exacta sigue siendo objeto de debate—. Lo que sí podemos asegurarle es que la calidad de las obras que han viajado desde La Haya es extraordinaria.

Tanto que el Estado español, según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE n.º 116, de 13 de mayo de 2026, p. 66421), ha concedido una garantía de 378,8 millones de euros para las 25 pinturas prestadas. Una cifra que da buena cuenta de la excepcionalidad de este intercambio.

Las obras procedentes de la Mauritshuis que forman parte de la exposición madrileña abarcan un arco cronológico que se inicia hacia 1615 y se cierra en 1705.

Adriaen Coorte: 'Bodegón con fresas silvestres', 1705. La Haya, Mauritshuis

Las 25 pinturas se exhiben temáticamente a lo largo de tres salas.

La primera está dedicada a los bodegones y a la pintura de género, con obras de Ambrosius Bosschaert el Viejo, Jan Baptist Weenix, Adriaen Coorte, Pieter van Anraadt, Gerard ter Borch, Gerrit Dou, Pieter de Hooch, Abraham van Beyeren, Pieter Claesz, Nicolaes Maes y Jan Steen.

El segundo espacio se abre a los paisajes y a las composiciones con figuras e incluye obras de Pieter Jansz. Saenredam, Jan Both, Rembrandt van Rijn, Frans Hals, Jacob van Ruisdael, Salomon van Ruysdael, Gerard van Honthorst y Hendrick Avercamp.

En la tercera sala, por último, se muestran El jardín del Edén y la caída de Adán y Eva (1615), realizada conjuntamente por Jan Brueghel el Viejo y Peter Paul Rubens, y, en un espacio destacado, una de las grandes obras de paisaje de todos los tiempos: la Vista de Delft, de Vermeer.

Cabe decir que Vermeer no pintó exactamente la realidad, sino que introdujo modificaciones en la disposición de algunos edificios y en la representación de la ciudad para conseguir una composición más armoniosa. La luz, como casi siempre en su pintura, termina convirtiéndose en la verdadera protagonista.

No debemos olvidar las conexiones y sinergias entre ambos museos, hasta tal punto que podemos afirmar que las visitas de la familia Thyssen-Bornemisza a las colecciones de La Haya fueron decisivas en la formación de su colección de pintura holandesa.

Jan Brueghel el Viejo y Peter Paul Rubens: 'El Jardín del Edén y la caída de Adán y Eva', 1615. La Haya, Mauritshuis

Ambos museos, además, tienen sus raíces en el coleccionismo familiar: la Mauritshuis está vinculada a las colecciones reales neerlandesas, mientras que el Thyssen-Bornemisza nació de la colección privada de una familia de industriales.

La relación de los Thyssen con los Países Bajos se remonta a comienzos del siglo XX, cuando Heinrich Thyssen-Bornemisza (1875-1947) se estableció en La Haya tras la revolución húngara de 1919.

Allí nació y pasó su infancia su hijo, Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza (1921-2002). A los lazos financieros y empresariales que la familia estableció en la ciudad se sumó una pasión compartida por la pintura holandesa y su Siglo de Oro.

Las visitas de Heinrich a las colecciones de La Haya fueron determinantes. El barón quiso adquirir obras de los mismos maestros y géneros que tanto admiraba, especialmente retratos y escenas de la vida cotidiana.

Así se fueron sucediendo las adquisiciones de finales de los años veinte y comienzos de los treinta, el primer gran tramo de construcción de la colección, con el asesoramiento del marchante Rudolf J. Heinemann.

Entre los pintores que entraron en el universo del coleccionismo Thyssen se encontraban Anton van Dyck, Jan Steen y Gerrit Dou, entre otros grandes maestros de las escuelas flamenca y holandesa.

Hendrick Avercamp: 'Escena en el hielo', hacia 1610. La Haya, Mauritshuis

Heinrich abandonó La Haya en los años treinta, pero mantuvo su vinculación con el museo y con el coleccionismo neerlandés. Su hijo Hans Heinrich continuaría esa pasión y orientaría también sus primeras adquisiciones, en los años cincuenta, hacia los maestros holandeses del siglo XVII.

Una relación de décadas que explica por qué este intercambio resulta especialmente significativo para ambas instituciones.

El catálogo de las dos exposiciones es también muy especial: se ha invitado a diez escritores españoles y diez neerlandeses a inventar una historia a partir de una de las pinturas seleccionadas, con el amor como hilo conductor.

Los españoles son Laura Ferrero, Espido Freire, Sara Mesa, Lara Moreno, Antonio Muñoz Molina, Marta Sanz, Juan Tallón, Jesús Terrés, David Uclés y Gabriela Wiener.

Sus relatos se inspiran en obras de Pieter de Hooch, Gerard ter Borch, Pieter Claesz, Gerrit Dou, Johannes Vermeer, Rembrandt, Hendrick Avercamp, Adriaen Coorte, Jan Steen, Jan Brueghel el Viejo y Peter Paul Rubens.

De hecho, el museo celebrará una jornada literaria el próximo 21 de noviembre, con la participación de algunos de estos autores.

Probablemente se celebre una segunda edición de esta peculiar historia de amor museológica, pionera en el intercambio simultáneo de obras maestras entre dos museos internacionales. Y es que a la directora de la Mauritshuis, Martine Gosselink, todavía le queda pendiente dar cobijo a la extraordinaria Santa Casilda, de Francisco de Zurbarán, conservada en el Thyssen.

Eso sí, La joven de la perla (1665), la famosísima obra de Johannes Vermeer, se ha quedado esta vez en La Haya. No en vano, es el gran reclamo del museo neerlandés, aunque excepcionalmente haya viajado en otras ocasiones.

En la rueda de prensa de presentación, ambos directores cuentan que fue Martine Gosselink quien, hace tres años, buscó el teléfono de Guillermo Solana, director artístico del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, y le espetó: ¿Por qué no hacemos un intercambio? Una propuesta que Solana aceptó inmediatamente.

Y así comenzó esta historia de amor entre dos museos que, tres años después, ha conseguido reunir en Madrid algunas de las pinturas más hermosas del mundo.