La fotografía de Sebastião Salgado vuelve a Madrid: la belleza abrumadora de un planeta que se deshace

Las fotografías de Sebastião Salgado (Aimorés, Brasil, 1944-París, 2025) son abrumadoras, de alto contraste y extrema belleza. Recuerdan incluso a dibujos realizados al carboncillo por la extraordinaria textura y el grano de cada una de sus magníficas impresiones.

Hoy se ha presentado en Madrid Aqua Mater, en la Sala Castellana 214 de la Fundación Canal, coincidiendo con el 175.º aniversario de Canal de Isabel II y el 25.º de la Fundación.

Una importante reflexión sobre el agua en un lugar difícilmente más adecuado.

La sala es espectacular. Se trata de un antiguo depósito de agua, una infraestructura hidráulica del siglo XX que todavía conserva su vinculación con la red de abastecimiento madrileña. Sus dimensiones monumentales convierten este espacio subterráneo en un escenario excepcional para reflexionar sobre el agua, su belleza y su progresiva desaparición.

La exposición, envuelta en un intenso azul añil e impecablemente diseñada y comisariada por la viuda de Salgado, Lélia Wanick Salgado, presenta 92 fotografías en blanco y negro relacionadas con el agua. El recorrido comienza con los glaciares y se extiende por paisajes remotos, ríos, océanos y escenas de la vida de comunidades indígenas de distintos lugares del planeta.

Vista de la exposición. Jorquera

Esta belleza constante con la que Salgado retrató pueblos y comunidades del mundo entero provocó también descarnadas críticas. Entre ellas, las de Susan Sontag y la crítica Ingrid Sischy, quien le dedicó en 1991 un artículo en The New Yorker titulado Good Intentions. Ambas cuestionaron, desde distintas perspectivas, las implicaciones éticas de representar el sufrimiento humano mediante imágenes de extraordinaria belleza.

La representación de unas condiciones de vida infrahumanas bajo un envoltorio estético tan poderoso puede neutralizar su mensaje y su impacto. A ello se suma otra contradicción: que esas mismas fotografías, nacidas de la denuncia de la pobreza y la desigualdad, terminen convertidas en objetos de lujo que alcanzan precios de miles de euros en el mercado del arte occidental.

Pero sería injusto reducir su trayectoria a esta controversia. Salgado dedicó buena parte de su vida a la recuperación de la biodiversidad brasileña, una labor que desarrolló junto a su esposa y que constituye uno de los aspectos más admirables de su legado.

En 1998, Sebastião Salgado y Lélia Wanick Salgado fundaron el Instituto Terra, en Aimorés, en el estado brasileño de Minas Gerais. Lo que comenzó como un proyecto de recuperación de la antigua finca familiar se convirtió en una ambiciosa iniciativa de restauración de la Mata Atlántica, uno de los ecosistemas más amenazados de Brasil.

Esta antigua cantera de piedra está ahora llena de agua y se utiliza para bañarse y pescar. De esta cantera salió la piedra con la que se construyó el Empire State Building de Nueva York. Canteras de piedra caliza, Bloomington, Indiana, Estados Unidos, 1988. Sebastião Salgado

El instituto ha impulsado la reforestación de más de 3,6 millones de árboles plantados, unas 2.347 hectáreas en proceso de recuperación y más de 2.600 manantiales en recuperación, centenares de hectáreas con especies autóctonas y la formación de agricultores y profesionales en prácticas de conservación ambiental. Un trabajo constante en favor de la biodiversidad.

Actualmente lo preside su hijo Juliano Ribeiro Salgado, nacido en París en 1974, cineasta y codirector, junto con Wim Wenders, del documental La sal de la tierra (2014), dedicado a la vida y obra de su padre.

No olvidemos que la fotografía de Salgado es impecable en composición y luz, su claroscuro y su sentido teatral de la composición permiten hablar también de una filiación barroca. Fue uno de los grandes fotógrafos de finales del siglo XX, un viajero incansable que recorrió el mundo entero y llegó a organizar expediciones con equipos de hasta 15 personas, integrados por asistentes, traductores y cocineros.

A pesar de sus aventuras, Salgado persiguió siempre la fotografía perfecta. Su exigencia era altísima y podía dedicar semanas enteras de trabajo a conseguir apenas tres o cuatro imágenes que considerara verdaderamente buenas.

La lluvia es tan intensa en el parque nacional de la Sierra del Divisor que, cuando cae, parece un hongo atómico. Las formaciones nubosas y las tormentas tropicales son elementos clave del ecosistema amazónico. Estado de Acre, Brasil, 2016. Sebastião Salgado

Su fotografía -capaz de encontrar la belleza tanto en lo sublime como en lo terrible- recuerda a la de Ansel Adams, especialmente en sus paisajes aunque su fotógrafo favorito, al que él muchas veces aludió era Bill Brandt; también conoció personalmente a Cartier-Bresson cuando llegó a París. Ambos mantuvieron una relación de amistad y coincidieron en Magnum.

Todos comparten predilección por el blanco y negro, una extraordinaria atención a la luz y una manera casi monumental de representar la naturaleza. En Salgado, sin embargo, la iluminación adquiere a menudo un dramatismo casi apocalíptico.

Sus icebergs parecen castillos, fortalezas de hielo suspendidas sobre un mundo que se deshace.

Respecto a su material fotográfico, cabe señalar que utilizó numerosas cámaras desde que comenzó su carrera como fotógrafo profesional en 1973, colaborando con agencias como Gamma y Magnum. Trabajó con equipos de distintas marcas, entre ellas Leica y Pentax, hasta que, en su última etapa, adoptó las cámaras digitales Canon.

El paso de la fotografía analógica a la digital no fue sencillo. Salgado se resistió inicialmente a abandonar los negativos, pero los controles de seguridad de las fronteras y aeropuertos, cuyos rayos X podían deteriorar sus películas, terminaron por convencerlo.

A partir de 2008 comenzó a trabajar con cámaras digitales, aunque desarrolló un procedimiento para conservar la textura característica de sus fotografías. En su estudio de París, donde estableció su archivo, los archivos digitales seleccionados se procesaban para incorporar el grano de la película Kodak Tri-X que había utilizado durante décadas.

El Perito Moreno, un glaciar de 30 kilómetros de longitud y 700 metros de espesor, es uno de los 48 que alimentan el Campo de Hielo Patagónico Sur, la tercera mayor reserva de agua dulce del mundo. Patagonia argentina, 2007. Sebastião Salgado

Posteriormente, esas imágenes podían transferirse a negativos de película de gran formato, a partir de los cuales se realizaban copias fotográficas tradicionales. De este modo, Salgado consiguió conciliar la tecnología digital con la materialidad y la textura de la fotografía analógica, dos elementos esenciales de su lenguaje visual.

Las imágenes de esta exposición, de formatos grandes y medianos, se presentan mediante impresiones digitales de inyección de tinta (inkjet), según la información facilitada sobre el montaje, y no forman parte de una edición numerada.

Su obra circula internacionalmente a través de galerías especializadas en fotografía, entre ellas la francesa Polka y la británica Beetles+Huxley.

Ante un archivo de semejantes dimensiones, la familia afronta ahora el desafío de conservar, catalogar y dar continuidad a su legado. Su deseo es que las fotografías sigan exhibiéndose y compartiéndose, y que no permanezcan para siempre encerradas en la oscuridad de un almacén.