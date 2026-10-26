Esplendor barroco en la Villa y Corte: una exposición muestra a Madrid como la nueva Babilonia

Durante el siglo XVII, la época de la consolidación de Madrid como gran ciudad, se desarrollaron varios tópicos en torno a la Villa y Corte que sirven de articulación de la exposición: la consideración de la urbe como nueva Babilonia, como nueva Jerusalén y como nueva Roma.

El rápido crecimiento del caserío madrileño a partir del primitivo Alcázar de los Trastamara, atrajo la presencia de artistas y literatos, los cuales, junto a una cada vez mayor cantidad de habitantes, necesitaban, además de casas para vivir, plazas, jardines, palacios, hospitales, iglesias y todo tipo de servicios. El plano de Teixeira, impreso en 1656, uno de los hitos de la cartografía urbana del barroco europeo, así lo demuestra.

“Solo Madrid es corte”, rezaba un opúsculo de la época, obra de Alonso Núñez de Castro (1698), en el que se desarrollaba con amplitud, el concepto de Madrid como nueva Babilonia.

Por otra parte, en el arco que se levantó en la Puerta del Sol con motivo de la entrada triunfal de María Luisa de Orleans, primera mujer de Carlos II, en 1679, la pintura principal era una imagen de San Isidro Labrador, patrono de la villa, con el fondo del Real Alcázar, mientras un ángel hace descender un plano con la planta del Templo de Salomón en Jerusalén.

No es esta la única alusión al carácter sagrado de la ciudad. Madrid se cubrió de iglesias y otras edificaciones religiosas, repletas de cuadros y otras piezas de contenido religioso, de artistas como Rubens, Tiziano, Van Dyck, Alonso Cano, Claudio Coello y Gregorio Fernández, en ocasiones verdaderas obras maestras.

Velázquez: 'Felipe IV', 1623-1628. Museo del Prado

La historiografía y las exposiciones sobre el arte en Madrid en el siglo XVII han insistido en el tema, realmente excepcional, de la colección de Felipe IV. Teatro de grandeza se centra, sin embargo, en el arte existente en las iglesias, como la fabulosa decoración mural y de pinturas, con obras de Francisco Rizi, Luca Giordano, Claudio Coello o José Antolinez, de la iglesia de San Antonio de los portugueses, en la importancia de la colección de tapices de Rubens para el monasterio de las Descalzas Reales y en pinturas como la de El milagro del pozo (Museo del Prado), de Alonso Cano, para la iglesia de San Isidro. También en los retratos y decoraciones de los palacios.

No existe tanto una escuela “madrileña” de pintura como un desarrollo espléndido del Barroco “en Madrid”. La exposición huye del “madrileñismo casticista” con el que a menudo se ha caracterizado la cultura de la época.

El Madrid de los Austrias (Felipe III, Felipe IV, la regente Mariana de Austria y su hijo Carlos II) fue una corte cosmopolita, que permitía la convivencia, junto a literatos como Lope de Vega, Francisco de Quevedo y Calderón de la Barca, de obras maestras de Tiziano, Rubens, Zurbarán, Sánchez Coello, Juan Carreño de Miranda y Francisco de Herrera el Mozo.

La muestra contempla estos desarrollos desde el punto de vista de la arquitectura, de lo que hemos llamado “usos de la ciudad” (políticos, religiosos, de esparcimiento). Es aquí donde entra el concepto mencionado de nueva Roma con referencias a las estatuas monumentales de Felipe III (Casa de Campo) y Felipe IV (Buen Retiro), con la frecuencia en el uso de un orden arquitectónico como el salomónico en portadas, retablos y arquitecturas efímeras, a través del ejemplo señero del Baldaquino de Bernini en el Vaticano, y con la insistencia en las celebraciones de todo tipo que trasformaban Madrid en unos pocos días en, como decimos, una nueva Roma.

No en vano se ha calificado la ciudad como un “urbanismo de teatro”, de acuerdo con una de las obsesiones más típicas del Barroco, como es la de la presencia de lo teatral. Todo ello explica el título de la muestra, procedente de la primera historia escrita de la villa: el Teatro de las Grandezas de Madrid, de Gil González Davila (1623), en la primera sala.

El orden y el argumento desarrollados se refieren a conceptos de la época como son los mencionados de Babilonia, Jerusalén, Roma, teatralidad, grandeza, etc. A ellos podemos añadir los de bel composto, procedente de las ideas del arquitecto y escultor italiano Lorenzo Bernini, o el de pietas austriaca, para explicar la proliferación de imágenes de la Virgen María, Cristo o del sacramento de la Eucaristía, intereses devotos de los Austrias.

Imagen artística, arquitectura y ciudad, son los ejes que articulan esta reflexión acerca del Barroco madrileño donde vemos aparecer la abigarrada sociedad de la época, la de Lope de Vega, Quevedo, Tirso de Molina o Luis Vélez de Guevara. Madrid fue una corte de reyes y poetas, como se muestra en esta primera sala.

Fue también una corte que reflejaba la aristocracia del momento y aquí podemos ver los rostros y figuras de la época. Desde el Conde Duque de Olivares, factótum no solo de la política, sino también de las artes, con su protección decisiva a Diego Velázquez, al Marqués del Carpio, el gran coleccionista europeo de finales del XVII.

Alonso Cano: 'El milagro del pozo', 1638-1640 Museo del Prado

Además de embajadores como Hans Khevenhüller, retratado por Juan Pantoja de la Cruz, el marqués de Leganés, del que se expone un dibujo de la fachada de su palacio, el Conde de Monterrey, del que vemos el raro opúsculo que describe su jardín, los marqueses de Santa Cruz, con los fenomenales retratos de Juan Carreño de Miranda, o el de doña Teresa Francisca de Mudarra (Museo de Bilbao), protectora de la iglesia de la Almudena.

Pero al lado de reyes, poetas y aristocracia, en Madrid se desarrolló una manera de pintura descriptiva de la ciudad y su arquitectura de la dan buena muestra las vistas del Buen Retiro y de la Villa de la Florida (Colección Abello) y la poco conocida y monumental vista del Hospital de Atocha. El Alcázar y el puente de Segovia son también el escenario de una escena de varios toros desmandados; por no hablar del curiosísimo cuadro de los Baños en el Manzanares, en el paraje del Molino Quemado (Museo de Historia).

La parte final se dedica a la cultura arquitectónica en el Madrid del XVII. En la corte se conocía bien la tratadística italiana y se utilizaron los sistemas estéticos más modernos, como en el proyecto de Crescenzi para el El Escorial y, más adelante, en las remodelaciones interiores del Alcázar y otros monumentos, en las que Velázquez tuvo una importancia decisiva.

Si la primera mitad de la centuria, protagonizada arquitectónicamente por Francisco de Mora y Juan Gómez de Mora, recogía los intereses del clasicismo herreriano de El Escorial, en esta segunda, la del triunfo del Barroco, se instala la idea de integración de las artes y la inmersión del espectador en los espacios diseñados por Juan de Herrera Barnuevo, Francisco Rizi, José del Olmo, Luca Giordano y las espectaculares máquinas arquitectónicas de los retablos de José Benito Churriguera, Pedro de Ribera y Teodoro Ardemans.

Tan brillante ciclo cultural comenzó ya a evolucionar a finales del XVII y se precipitó a principios del XVIII con la llegada al trono de una nueva dinastía: la casa de Borbón. En la Navidad de 1734 ardió el Real Alcázar.

El nuevo rey Felipe V, del que se expone uno de sus mejores retratos, del francés Jean Ranc (Colecciones Reales), dio paso a otra época que dejó de lado al Barroco y desarrolló otra idea de la magnificencia. Nada mejor para ilustrarlo que el contraste entre el retrato de Felipe IV de Velázquez (Museo del Prado) con el que se recibe al visitante y este de Felipe V con el que se le despide.