Roban un libro con la cubierta esculpida por Dalí en un museo de Francia: 210 kilos de peso y un valor incalculable

El Libro del Apocalipsis, de Joseph Forêt, ha sido robado del centro de arte contemporáneo de Issoire, ubicado en la Auvernia francesa. Se trata de un ejemplar de valor incalculable y de 210 kilogramos de peso cuya cubierta está esculpida en bronce por Salvador Dalí.

La Fiscalía de Clermont-Ferrand ha confirmado a Europa Press que el robo de la obra, una "pieza excepcional y única", se produjo la noche del domingo 4 al lunes 5 de octubre y la investigación penal ha sido encargada a la gendarmería de la localidad.

El ejemplar original es único y pesa aproximadamente 210 kilos. Solo su cubierta pesa aproximadamente 150 kg. El ejemplar fue concebido como una obra de arte total, imaginada y publicada por Joseph Forêt, basada en el Libro del Apocalipsis.

La obra fue ideada por Joseph Forêt, un modesto vendedor de quesos de la región de Auvernia, apasionado del arte, que en los años 50 conoció a Dalí o Maurice Utrillo en París y que acabó convirtiéndose en editor de arte.

Forêt se propuso hacer el libro más caro del mundo, para lo que contactó a siete pintores, entre ellos Dalí, Léonard Foujita, Bernard Buffet, Georges Mathieu y Ossip Zadkine, y otros tantos escritores, como Jean Cocteau, Jean Giono y Emil Cioran. A todos les propuso que hicieran obras y textos inspirados por la obra del Apocalipsis de San Juan.

En la presentación de la obra Karoutzos explicó que Forêt quería contar también con Pablo Picasso, pero que este le obligó a elegir entre él o Dalí. Y se quedó con el surrealista. Durante tres años los diferentes maestros fueron trabajando a mano en el libro y la calígrafa Micheline Nicolas fue colocando los caracteres en unos 200 pergaminos.

En 1961 el libro fue presentado en el Museo de Arte Moderno de París y durante años viajó por exposiciones de todo el mundo, hasta que, arruinado, Foret tuvo que venderlo en 1970. Su pista se perdió en Japón, donde Karoutzos lo recuperó en 2003 con la intención de convertirlo en patrimonio nacional.

El propietario del libro y de la galería de arte, Christian Karoutzos, ha expresado su consternación ante el robo. "Es una obra maestra, digna de una catedral, única en el mundo. Francia fue asesinada anoche, el patrimonio francés fue asesinado", ha expresado el coleccionista, según publica el medio francés ICI Pays d'Auvergne.

El robo del Libro del Apocalipsis se suma a otras obras de arte que han sido sustraídas en otros museos europeos. El robo más conocido fue el perpetrado en el Museo del Louvre, en París, el 19 de octubre de 2025 en el que los ladrones se llevaron nueve piezas de las Joyas de la Corona de Francia de la Galería de Apolo. La operación duró entre siete y ocho minutos y tuvo lugar durante el horario de apertura habitual.

Robar arte, una moda

Más recientemente y también en Francia dos ladrones irrumpieron en un museo dedicado a Pierre-Auguste Renoir, llevándose cuatro obras de arte, dos de las cuales dejaron atrás cuando huían. Las obras fueron valoradas en 10 millones de dólares.

En España, el caso más reciente fue el robo del tesoro de Villena, en Alicante, en agosto, donde los asaltantes se llevaron en apenas cuatro minutos parte del conjunto de oro, plata, hierro y ámbar datado en la Edad del Bronce, además de tres coronas de la Virgen y el Niño que también custodiaba el centro.