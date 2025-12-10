NFT, grafitis y el arte en tiempos de emergencia climática: lo que no te puedes perder en DART Festival 2025

Este año, DART, Festival Internacional de Cine y Arte de Barcelona, celebra su novena edición del 10 al 14 de diciembre en una nueva ubicación: el Mooby Bosque Cine.



Entre los títulos de su programación destacan documentales dedicados a figuras esenciales como la filósofa y pensadora Simone de Beauvoir o la artista Mierle Laderman Ukeles, pionera en convertir las tareas domésticas en práctica artística.



También sobresalen producciones nacionales como Warhol-Vijande: Más que pistolas, cuchillos y cruces, que reconstruye la visita de Andy Warhol a Madrid en 1983 organizada por el galerista Fernando Vijande; Dios lo ve (Oscar Tusquets), centrado en el universo creativo de Oscar Tusquets; Ciento volando, un recorrido por el pensamiento y a la obra del escultor Eduardo Chillida; o The Sleeper. El Caravaggio Perdido, una relato fascinante sobre un cuadro que una familia madrileña subastó por 1.500 euros y un marchante de arte de Mónaco llegó a ofrecer 20 millones de euros.

En esta edición, el festival se expande con Dart Lab, un espacio para actividades paralelas que incluye un encuentro vinculado a la Bienal Climática —cuya primera edición se celebrará en 2026 en Ávila—, o el estreno de Espai 10 / Espai 13. El risc radical, documental sobre la historia de la Fundación Joan Miró.



Asimismo, Casa Vicens acogerá el simposio sobre arte, cine y patrimonio, que reunirá a especialistas internacionales para reflexionar sobre cómo el cine contemporáneo aborda el patrimonio cultural.

Además, DART se alía con los festivales de cine In-Edit y Moritz Feed Dog para ampliar sus fronteras.



Con el primero presenta The Residents: Barking in the Dark, un título que gira en torno al inclasificable mundo de la banda musical The Residents y con el que se cierra la cita; y Peter Hujar’s Day, en la que somos testigos de una conversación entre el fotógrafo y retratista y la escritora Linda Rosenkrantz en un apartamento de Manhattan en 1974.



La programación completa de DART, que este año incluye 33 documentales, amplía su mirada hacia temáticas actuales como el activismo artístico, la conciencia climática, la arquitectura o los misterios del mercado del arte. Seleccionamos cuatro títulos que llegan como estrenos de 2025.

ASCO: Without Permission

Travis Gutiérrez Senger

La película que inaugura el festival este 10 de diciembre, dirigida por Travis Gutiérrez Senger, recupera la historia de ASCO, el colectivo chicano que en los años 70 convirtió las calles de Los Ángeles en su particular escenario de protesta artística.



Fundado por Harry Gamboa Jr., Gronk, Willow F. Herron III y Patssi Valdez, el grupo fusionó activismo, performance y arte multimedia para desafiar los modelos artísticos establecidos, las normas de Hollywood, los museos y los medios.

Enfrentándose al contexto socio-político de la época, durante décadas fue relativamente desconocido aunque hoy ASCO es considerado uno de los grupos artísticos más influyentes del siglo XX.



Este documental combina ficción y no ficción para construir un homenaje a su rebeldía creativa, la identidad latina y a su crítica radical a las estructuras de poder.

Documental 'ASCO: Without Permission', de Travis Gutiérrez Senger.

Go Classic (El Xupet Negre)

Esteban Tempe, Tomas Ergasto

El Xupet Negre, alias de Carles Redón (Barcelona, 1969), comenzó a destacar en 1987 con su icónico dibujo del chupete negro, que pronto se convirtió en símbolo de identidad urbana y de resistencia antirracista.



Dirigido por Esteban Tempe y Tomás Ergasto, Go Classic se estrena mundialmente en el marco del festival.

En apenas 30 minutos, el filme recorre la trayectoria de un artista que empezó como grafitero y plantea un desafío: sustituir al gato de Botero del Raval por una escultura monumental del Xupet Negre.

Fotograma del documental 'Go Classic'.

“El grafiti de verdad es antitodo, es antisistema, es vandalismo, es en tu cara, en tu casa, cuando tú no quieres porque tú lo quieres”, afirma el artista.



Esta breve película funciona como reflexión sobre el valor del arte público, la memoria colectiva y la transformación simbólica de una ciudad que lucha por redefinirse entre la tradición y la irreverencia.

Climate art

Mathias Frick

Muchos artistas abordan el cambio climático desde perspectivas críticas y comprometidas. En el documental Climate art, dirigido por Mathias Frick, artistas como Olafur Eliasson, Sebastião Salgado y Agnes Denes reflexionan sobre el lugar del arte en tiempos de emergencia climática y las tensiones entre creatividad, activismo y sostenibilidad.

A través de la periodista Leonie Sontheimer, el documental traza conexiones entre obra, activismo y sostenibilidad.



Con una duración breve de 50 minutos, ofrece una mirada clara y crítica sobre el papel del arte como espacio de acción, imaginación y esperanza colectiva.

Fotograma de 'Climate Art'.

Minted

Nicholas Bruckman

El mundo de los NFT irrumpió con fuerza en el ámbito artístico en 2021, cuando Beeple vendió Everydays: The First 5000 Days (Todos los días: los primeros 5.000 días), un monumental collage de imágenes de 21.000 píxeles de alto por otros tantos de ancho, por 58 millones de euros, convirtiéndose en un fenómeno global.



En Minted, el director Nicholas Bruckman se adentra en esa explosión del arte digital a través de la mirada de varios artistas de Estados Unidos, Latinoamérica y África.

Desde el propio Beeple hasta talentos emergentes, Minted se adentra en el rápido ascenso de los NFT en 2021, cuando muchos artistas jóvenes y emergentes consiguieron enriquecerse con la venta de su obra digital, hasta su colapso en 2022.



La película de Bruckner aporta una mirada crítica sobre este fenómeno y revela los peligros y posibilidades de un mundo volátil al tiempo que explora la creatividad humana, el valor del arte y el poder transformador de la tecnología.