Juan Pérez Agirregoikoa: descubrir esvásticas en las coreografías de los payasos

Chistes como puñales. Cowboys en la cuerda floja como democracias a punto de desmoronarse. Tigres queer enamorados de los libros y las mariposas. Payasos bailongos que dibujan esvásticas con sus piernas. Sucios arlequines románticos llamados Yeison Iñaki que leen The basque diary. Caballos rosas con manicuras impecables. Dictadores y cabezudos escenificando la realidad con veraz dramaturgia.

Juan Pérez Agirregoikoa. Guerra, comercio y filantropía CA2M. Móstoles (Madrid). Comisaria: Chus Martínez. Hasta el 11 de enero

Ese es el universo fantástico de Juan Pérez Agirregoikoa (San Sebastián, 1963) que podemos disfrutar en el CA2M: los últimos cinco años de trabajo que se convierten, como toda su obra, en una crítica feroz –aunque formalmente bella, llena de colores brillantes, tiernos animales y fondos emborronados– de las formas en que consumimos cultura y política en Occidente, a través de la parodia, la hipérbole y un humor mordaz.

Corría el año 2004 cuando Chus Martínez comisarió a Pérez Agirregoikoa en la Sala Rekalde de Bilbao y le “rescató del limbo”, como él mismo afirma. Su trayectoria ha sido discreta, sin una excesiva exposición pública, a pesar de haber mostrado su trabajo en el Reina Sofía, el Artium de Vitoria o el Guggenheim Bilbao.

Este verano, Martínez y Agirregoikoa han trabajado juntos en la Bienal de Liubliana donde presentaron los murales site-specific que introducen este proyecto. Estos murales, inspirados en los Diagramas de Venn –herramientas visuales para organizar ideas–, muestran dos o tres círculos superpuestos que contienen elementos que comparten o excluyen categorías.

Agirregoikoa interpone, por ejemplo, entre “mom” y “dad” a “sigmund” y “me”, combinando lo absurdo con lo real. En la primera sala encontramos su trabajo con los arlequines –un motivo que atraviesa toda su trayectoria, no solo estos últimos cinco años–, un personaje que, a través de la viñeta y el cómic declina como símbolo de ambigüedad, astucia y metamorfosis: entre lo socialmente aceptado y lo marginal. Un ser mutante y voluble, símbolo de la propia historia.

Juan Pérez Agirregoikoa: 'Miracle miracle by Milton F.M.', 2020. Foto: VEGAP, Madrid, 2025

Martínez ha dividido el recorrido expositivo en series temáticas simples: el arlequín, el tigre, las manos y los caballos podían convertirse en el truco mnemotécnico para recordar sus personajes fatuos a la vez que entrañables, destilados en la deconstrucción de simbologías predominantes; las de los animales “culturizados”, como el tigre y el caballo.

El tigre –como stamina, resistencia; símbolo de belleza y poder alfa– se retrata con delicadas teselas de papel de seda pintado, que remiten tanto a las manualidades infantiles como a la tradición mural del mosaico grecorromano, donde se representaba a los héroes de la Antigüedad.

Juan Pérez Agirregoikoa: 'Traditional Dressage, Red Drum', 2024. Foto: Juan Pérez Agirregoikoa. VEGAP, Madrid, 2025.

La serie se titula El imperio americano es un tigre de papel, una frase de Mao Zedong que reinterpreta este símbolo desde la cultura china para burlarse de la norteamericana.

Siguen las manos –de seis, diez o quince dedos, cubiertas de moscas o mariposas–, que se repiten en una segunda serie pictórica y que cuestionan los valores de comunidad y construcción social, así como las manos impuestas que proclama la democracia cristiana con su consiguiente contaminación de poderes.

Juan Pérez Girregoikoa: 'American Imperialism Is… Shaking Hands', 2022. Foto: Juan Pérez Agirregoikoa. VEGAP, Madrid, 2025

“La mano implica la agencia”, como afirmó Foucault: el cuerpo se convierte en vector de acción dentro de estrategias y micropoderes, más allá de la voluntad abstracta del sujeto.

Los vídeos merecen un capítulo aparte. En Querido censor se articula una afilada reflexión sobre la prohibición y destrucción de ciertos libros. Inspirado en el capítulo VI del Quijote de Cervantes, cuando el cura y el barbero –ayudados por la sobrina y el ama– revisan la biblioteca del protagonista para decidir qué volúmenes deben quemarse. En Kantor, el artista explica el concepto de nación a unas palomas hambrientas.

Juan Pérez Girregoikoa: 'Mao clapping, 2022'. Foto: Juan Pérez Agirregoikoa. VEGAP, Madrid, 2025

En The Master Signifier’s Lake –un stop motion político–, los cisnes del ballet ruso devienen bailarinas fascistas. Miracle, Miracle (by Milton F. M.) se inspira en la conferencia “Yo, lápiz” de Milton Friedman.

En esta última, un cabezudo nos explica que nadie puede fabricar un lápiz por sí mismo, pues la producción requiere de decenas de personas de todo el mundo: la madera es americana, el grafito, europeo y la goma de borrar, indonesia; producciones locales que nadie controla en su conjunto.

La exposición enuncia un relato legible desde múltiples puntos de vista –apto para diversos públicos–, mientras desarrolla cuestiones potencialmente complejas.