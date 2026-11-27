De los museos gratis al Nacional de Tauromaquia: las propuestas culturales de los partidos ante el 29-N

Gratuidad de los museos públicos, un bono mensual de 15 euros para que los menores de 25 años acudan al cine, la recuperación del Premio Nacional de Tauromaquia o garantizar por ley una inversión estatal mínima del 0,2% del PIB en Cultura son algunas de las principales propuestas culturales que los cinco principales partidos que concurren a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre plantean en sus programas electorales.

Las formaciones presentan diferentes modelos de política cultural, desde el refuerzo de la financiación y el acceso gratuito a los espacios culturales hasta la defensa de las tradiciones, el patrimonio nacional y la reducción de impuestos al sector. Entre las coincidencias, PSOE, PP y Vox incluyen en sus programas una reforma de la Ley de Mecenazgo para favorecer la inversión privada en cultura.

PSOE: nuevo bono para el cine

El PSOE plantea aprobar una Ley General de Cultura que garantice los derechos culturales, la libertad de creación y una financiación estable. Entre sus principales novedades figura la creación de un abono mensual de 15 euros para que los menores de 25 años puedan acudir al cine, una medida que se desarrollaría en colaboración con el sector y que complementaría el refuerzo del bono cultural joven.

Los socialistas también prometen reformar la Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual para reforzar la producción independiente, la distribución y la exhibición, así como culminar el Estatuto del Artista y la reforma del INAEM. Además, retoman la reforma de la Ley de Mecenazgo para movilizar más inversión privada y plantean impulsar el reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea.

0,2 % del PIB a cultura

Por su parte, Frente Amplio sitúa entre sus principales compromisos garantizar por ley una inversión pública estatal en Cultura de al menos el 0,2% del Producto Interior Bruto (PIB), con el objetivo de asegurar una asignación presupuestaria mínima continuada. La formación también plantea derogar la Ley 18/2013, que reconoce y protege la tauromaquia como patrimonio cultural.

La coalición que dirige Ada Colau apuesta por aprobar una Ley del Sistema Público de la Cultura que establezca mecanismos estables de financiación y cooperación con las comunidades autónomas, así como una nueva Ley de Patrimonio Cultural que amplíe la protección a bienes audiovisuales, industriales, sonoros y paisajes culturales. También contempla culminar el desarrollo del Plan de Derechos Culturales y retomar la tramitación de la Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual.

Podemos: museos gratuitos

Por su parte, Podemos propone garantizar la gratuidad de los museos públicos y centros de ciencia, además de establecer precios reducidos o gratuitos en monumentos, cultura en vivo, artes escénicas y contenidos digitales. La formación de Irene Montero también plantea duplicar la partida de Cultura en los Presupuestos Generales del Estado durante una legislatura.

Entre sus propuestas más llamativas figuran la creación de una imprenta pública para facilitar las ediciones de las editoriales independientes y una plataforma pública de 'streaming' para grupos y artistas musicales del Estado español. En el ámbito fiscal, plantea reducir del 10% al 5% el IVA de las entradas a teatro, danza, circo, conciertos y espectáculos en vivo, además de aprobar una nueva Ley de Mecenazgo y Patrocinio.

La formación también propone crear una Agencia Estatal del Cine y el Audiovisual, desarrollar por completo el Estatuto del Artista y del Trabajador de la Cultura e impulsar una renta compensatoria por desempleo ante la intermitencia laboral del sector. Asimismo, plantea un registro público para que los creadores puedan decidir si autorizan el uso de sus obras en proyectos de inteligencia artificial.

PP, contra la cancelación

Por su parte, el PP centra parte de sus propuestas en acabar con lo que considera "la censura y la cultura de la cancelación" y corregir los "sesgos ideológicos" en la concesión de ayudas, premios y espacios públicos del Ministerio de Cultura. Para ello, promete garantizar la pluralidad en la composición de jurados y consejos de las instituciones culturales públicas.

Los populares también proponen actualizar la legislación de protección del patrimonio material e inmaterial, impulsar los museos nacionales y aprobar una nueva Ley de Mecenazgo con incentivos fiscales para ciudadanos, empresas y fundaciones.

En el ámbito de las tradiciones populares, el programa contempla restituir el Premio Nacional de Tauromaquia y promover la protección y transmisión del folclore.

Vox: rebaja de impuestos

Por último, Vox propone reducir los impuestos para el arte y los espectáculos en vivo, además de impulsar una nueva Ley de Mecenazgo que eleve las deducciones del IRPF. La formación también incluye entre sus medidas la defensa de la tauromaquia y la promoción de la difusión del "arte taurino", junto con la potenciación del conjunto de actividades vinculadas a esta tradición.

En materia de patrimonio, Vox apuesta por la promoción de la cultura nacional, la conservación y rehabilitación del patrimonio histórico, con especial atención al medio rural, sus iglesias y monumentos, así como por la protección de estos bienes frente al vandalismo.