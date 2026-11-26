Esta semana en tu quiosco: Gioconda Belli, una guerrillera de la palabra, en El Cultural

La poeta y narradora Gioconda Belli recibe este sábado el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances por revitalizar “la expresión poética del cuerpo, el deseo y el goce femenino”. Poco antes de partir a Guadalajara (México), se cita con El Cultural en un café del Madrid castizo para hablar de literatura y compromiso político, de sexo y feminismo, de Nicaragua y del exilio. Está, es, plenamente feliz.

Y además:

LETRAS. Nuestro libro de la semana es Últimos especímenes antes de la extinción, de Maria Reva: una road novel gogoliana con incursiones metaficcionales y la devastadora y absurda guerra en Ucrania al fondo, que le valió la nominación al Premio Booker.

Además, entrevistamos a Ramón Buenaventura. Ajeno desde hace décadas a los círculos literarios, de los que en realidad nunca se sintió parte, el escritor y traductor publica al fin su poesía reunida. Su infancia y adolescencia en Tánger marcaron su vida y su obra, indisolubles. A sus 86, solo espera despedirse de sí mismo honrando “una ciudad que ya no existe”

ARTE. Es una de las grandes exposiciones de finales de año: Rainer Maria Rilke y el arte español, en el Museo del Prado. Una muestra proporcionada, hermosa y emotiva, que salda una deuda con el poeta y pintor, enamorado del Greco e inspirado por Velázquez.

TEATRO. La directora escénica Beatriz Jaén presenta en el Teatro Valle-Inclán La Punzión, una atrevida y original propuesta de Esther F. Carrodeguas, que aborda desde el humor y el dolor temas como la maternidad tardía y el bloqueo artístico.

MÚSICA. La mezzosoprano italiana Cecilia Bartoli y el pianista chino Lang Lang recalan en el Auditorio Nacional de Madrid. Acometerán un amplio repertorio que abarca desde el Barroco hasta el siglo XX. Scarlatti, Mozart, Schubert, Rossini, Bellini, Liszt, Debussy... Son algunos de los compositores que esgrimirán estas dos estrellas de la música.

CINE. Hablamos con el director polaco Pawel Pawlikowski, que cierra con Fatherland una oficiosa trilogía sobre la Europa de posguerra después de Ida y Cold War. La película sigue al escritor Thomas Mann en su regreso tras dieciséis años de exilio a una Alemania dividida en 1949 y profundiza en la relación con su hija Erika, a la que interpreta Sandra Hüller.

CIENCIA. José Manuel Sánchez Ron reivindica la huella de la ciencia y la tecnología en la ficción, del cine y las series: de los móviles, drones, la lupa forense de CSI o Bones hasta el método observador de Sherlock Holmes.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural. A la venta a partir de este viernes 27 de noviembre en los quioscos por 2,50 euros. Disponible un día antes para los suscriptores de la versión digital en PDF. Suscríbete aquí por 25 euros al año.