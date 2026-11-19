De Tupac a Rosalía: GTA, la saga que ha convertido sus emisoras de radio en un escaparate musical

Ya está aquí Grand Theft Auto VI. Trece años después de GTA V, prolonga la historia de una saga que, desde 1997, ha pasado de una generación de jugadores a otra hasta quedarse en el imaginario de la cultura popular. Pocos videojuegos han conservado durante tanto tiempo una hegemonía tan clara.

Durante casi tres décadas, sus entregas han dibujado una versión satírica y despiadada de Estados Unidos, donde los atracos, las persecuciones policiales y los negocios ilícitos forman parte del paisaje cotidiano. Tras sus ciudades ficticias se reconoce un país atravesado por la desigualdad, la ambición y los excesos: un espejo deformante del sueño americano.

Pero resulta difícil imaginar un gran videojuego sin una banda sonora a su altura. Títulos como Final Fantasy o The Legend of Zelda han construido parte de su identidad mediante composiciones originales, con melodías tan reconocibles como sus personajes. Grand Theft Auto, en cambio, ha encontrado otra fórmula: incorporar canciones que ya tenían una historia fuera de la pantalla y hacerlas dialogar con la época y los conflictos de cada entrega.

Aunque su clasificación PEGI 18 lo reserva a los adultos, el universo de Grand Theft Auto también forma parte de la experiencia de muchos adolescentes. Y entre golpes, huidas y coches robados aparece una vía de descubrimiento musical: al volante, el jugador puede cambiar de emisora y escuchar programas con locutores, anuncios y repertorios propios. En ocasiones, basta con ese gesto para encontrarse con un artista o un género ajeno a sus costumbres.

De GTA VI, Rockstar ya ha publicado seis sencillos como anticipo del álbum oficial que acompañará al lanzamiento. Para comprender el lugar que ocupa la música en la saga, basta con recorrer algunas de sus frecuencias más memorables.

A ritmo de discoteca

Lanzado en el año 2002, GTA: Vice City conduce a una Miami ficticia de palmeras, luces de neón y fortunas levantadas sobre el narcotráfico. Allí desembarca Tommy Vercetti, un antiguo mafioso recién salido de prisión que, tras una operación de drogas fallida, comienza a abrirse camino por los bajos fondos.

En sus avenidas suena Flash FM, una de las emisoras más recordadas del juego, entregada al pop de los ochenta con éxitos como Billie Jean, de Michael Jackson, y Self Control, de Laura Branigan. El contrapunto llegaba desde V-Rock, refugio del rock y el heavy metal, donde podía escucharse 2 Minutes to Midnight, de Iron Maiden. Dos maneras de escuchar una década marcada tanto por el brillo del pop como por la contundencia de las guitarras.

Música de gánsters

Dos años después, Rockstar situó GTA: San Andreas en una versión ficticia de la California de 1992. CJ, su protagonista, regresa a Los Santos tras el asesinato de su madre y queda atrapado en las disputas entre bandas callejeras, el tráfico de drogas y la corrupción policial.

Mientras recorre los barrios y cumple sus misiones, el gangsta rap acompaña una historia atravesada por la cultura urbana de la costa oeste. Su principal altavoz es Radio Los Santos, donde conviven I Don't Give A Fuck, de Tupac, Nuthin’ but a ’G’ Thang, de Dr. Dre y Snoop Dogg, e It Was a Good Day, de Ice Cube. La emisora recoge el pulso de una escena musical inseparable de la identidad de aquellos barrios.

Voz latina

En 2008, GTA IV trasladó la acción a Liberty City, trasunto de Nueva York. Hasta allí llega Niko Bellic, un inmigrante de Europa del Este marcado por la guerra y atraído por las promesas de prosperidad de su primo Roman. La ciudad pronto revela una realidad bastante menos amable.

Entre sus emisoras apareció San Juan Sounds, la primera de la saga dedicada al reguetón, presentada por Daddy Yankee. Su programación incluía a Don Omar, Calle 13 y Wisin & Yandel, y daba espacio en la radio del juego a los sonidos de Puerto Rico en un momento de creciente proyección internacional de la música urbana latina.

Un nuevo catálogo

En 2013, GTA V regresó a Los Santos con tres protagonistas —Michael, Franklin y Trevor— cuyas vidas se cruzan entre grandes atracos y negocios criminales. A diferencia de las entregas anteriores, su vertiente online permitió que el repertorio musical siguiera creciendo años después del estreno. En 2017, Frank Ocean prestó su voz y participó en la selección de temas de blonded Los Santos 97.8 FM, una emisora que reunía canciones del propio artista con otras de JAY-Z, Future y músicos de estilos muy diversos.

Ocho años después llegó MOTOMAMI Los Santos, presentada por Rosalía . Allí se cruzaban Volando voy, de Camarón de la Isla; Algo como tú, de Kaydy Cain, y Vacilar contigo, de Ñejo y Dálmata. La selección acercaba al mismo dial el flamenco, el trap español y el reguetón, una convivencia difícil de imaginar en una radio convencional y que confirmaba hasta qué punto las emisoras de Rockstar se habían convertido también en espacios de encuentro musical.

Sonidos que reflejan imágenes

La música en Grand Theft Auto no se limita a embellecer el juego ni a dar ritmo a sus persecuciones. También abre una puerta a las culturas que conviven en Estados Unidos: el gangsta rap remite a la expresión artística de las comunidades afroamericanas de Los Ángeles; el pop bailable y el heavy metal evocan escenas distintas de los ochenta; y el reguetón hace audible la presencia de las comunidades latinas. Ese mapa sonoro, lejos de la imagen uniforme que suele vender el sueño americano, permite a los jugadores descubrir una sociedad de acentos y tradiciones diversas. A veces, basta con encender la radio.