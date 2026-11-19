Jason y Lucía, los dos protagonistas de 'GTA VI', en la portada de El Cultural del 20 de noviembre de 2026 .

Esta semana en tu quiosco: el fenómeno sin precedentes de 'GTA VI', en El Cultural

Tras más de 13 años de espera, el mundo puede disfrutar ya del videojuego más esperado de todos los tiempos: Grand Theft Auto VI, a la venta desde este jueves 19 de noviembre.

El juego de Rockstar es el que ha exigido más recursos humanos y económicos y el que ha batido todos los récords de métricas de impacto. Llega para tomar el relevo de la anterior entrega, que vendió 20 millones de copias al año durante la mayor parte de su vida útil y con una lucrativa versión online que ha contribuido a generar más de diez mil millones de dólares en ingresos.

No existe nada en el ecosistema cultural que se le parezca. Ni una película de James Cameron o de la factoría Marvel. Hasta el momento, jugaba en su propia liga. Su sucesor aspira a superarlo.

En todo este tiempo, Rockstar ha crecido mucho, duplicando sus empleados y con 12 oficinas repartidas por el mundo. Aunque la compañía no ha revelado cuánto les ha costado desarrollar GTA VI, se rumorea que ronda los 1.500 millones de dólares (lo mismo que costó el rascacielos más alto del mundo, el Burj Khalifa de Dubái).

Y además:

LETRAS. Nuestro libro de la semana es ¿Nos quedamos o nos vamos?, la novela de Lionel Shriver sobre los Wilkinson, un matrimonio británico que pacta suicidarse al cumplir 80 años. Lo que parece una sátira sobre la eutanasia se transforma en un juego de universos paralelos, desde residencias de ancianos distópicas hasta la inmortalidad, y revela una historia sobre la persistencia del amor.

Además, Mario Crespo, amigo y máximo especialista en Álvaro Pombo, intenta desentrañar en un libro el enigma que supone el autor galardonado con el Cervantes en 2024.

ARTE. Exitoso sin ser creído, culto sin ser pedante, encantador sin ser afectado. Miki Leal inventa sus paisajes triturando y digiriendo los artefactos culturales que consume: literatura, cine, música, arte. Todo cabe en sus alquimias. Le entrevistamos con motivo de su exposición en la sala Alcalá 31 de Madrid.

TEATRO. Pablo Messiez reinventa las formas del amor. El dramaturgo dirige en Nave 10, en Matadero Madrid, La forma humana, una obra protagonizada por Omar Ayuso, Cris Blanco, Rebeca Hernando y José Juan Rodríguez que desafía las relaciones convencionales.

MÚSICA. El 23 de noviembre se cumplen 150 años del nacimiento de Manuel de Falla. El compositor fue un referente para artistas e intelectuales de su generación y, sobre todo, las inmediatamente posteriores, de Lorca o Trend a Gerardo Diego, de Poulenc o Honegger a los músicos del 27.

Además, la ópera Las trece rosas rojas recupera la tragedia de estas jóvenes hacinadas en la cárcel de Ventas y ejecutadas “por adhesión a la rebelión” en 1939. Con partitura de Cecilia Bercovich y libreto de Félix Bispo, se estrena en el Teatro de La Zarzuela.

CINE. Entrevista con Dani de la Orden, que, tras el éxito de la comedia Casa en llamas, cambia de registro en El director, adaptación en clave de thriller periodístico del libro homónimo de David Jiménez, que relató su controvertida experiencia al frente del diario El Mundo.

También llevamos crítica de Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma, el libidinoso slasher queer con el que Jane Schoenbrun triunfó en Cannes y San Sebastián.

CIENCIA. ¿Estamos solos en el Universo? José Manuel Sánchez Ron defiende que la vida es probable, pero la inteligente, como la humana, resulta improbable. Entre Fermi, la evolución y el cerebro, nos invita a aceptar que, quizá, sí lo estemos.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural. A la venta a partir de este viernes 20 de noviembre en los quioscos por 2,50 euros. Disponible un día antes para los suscriptores de la versión digital en PDF. Suscríbete aquí por 25 euros al año.