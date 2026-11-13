Cultura digital y propiedad intelectual: el desafío de la creación en el universo algorítmico

"De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de su vista; el teléfono es extensión de la voz; luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa: el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación", defendía, tan clarividente como le era habitual, Jorge Luis Borges.

La célebre afirmación del maestro argentino, formulada en aquellos tiempos "predigitales" más sencillos, ha envejecido mal. Sí, es cierto, el libro sigue siendo un baluarte del pensamiento humano. Pero es difícil negar que la creatividad humana ha encontrado un nuevo territorio que colonizar, esta vez, tan inmenso como la misma imaginación: el universo digital.

Es esta una migración del saber que ha cambiado las reglas del juego en lo que se refiere a la creación, distribución y (sobre todo) el consumo de las obras artísticas. La circulación instantánea de textos, música, imágenes y creaciones audiovisuales plantea un reto jurídico y ético insoslayable: garantizar el acceso universal al conocimiento sin desproteger a las mujeres y hombres que dedican su vida a la producción cultural.

Para abordar esta encrucijada estratégica en Iberoamérica, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Universidad de Alicante (UA) impulsaron la creación de la Cátedra Iberoamericana de Cultura Digital y Propiedad Intelectual. Una plataforma regional de investigación, formación y asistencia técnica concebida para dotar a los países de la región de herramientas eficientes con las que defender sus acervos creativos.

La iniciativa nació formalmente en 2020 a partir de un convenio de colaboración entre la Universidad de Alicante y la OEI, quedando adscrita a la línea de Cultura para el Desarrollo Sostenible del área de cultura de la Organización.

Un momento de la jornada "Retos y oportunidades de la minería de datos y textos en Iberoamérica" realizada en mayo de 2024. OEI

En conversación con El Cultural, Raquel Evangelio, directora de la Cátedra y profesora titular de Derecho Civil en la Universidad de Alicante, aclara la naturaleza organizativa de esta figura. Las cátedras institucionales son convenios de colaboración estructurados entre la universidad y entidades externas, públicas o privadas, con el propósito de realizar actividades de investigación, formación, difusión y transferencia de conocimiento en áreas de interés común.

Esta alianza responde a una distribución funcional entre ambas instituciones. Durante la llamada telefónica con este medio, Raphael Callou, director general de Cultura de la OEI, explica que la Universidad de Alicante aporta la estructura propia de una entidad académica, articulando las líneas de investigación, la docencia y la extensión universitaria.

Por su parte, la OEI se ofrece mediante su red de cooperación para conseguir que ese saber teórico se traduzca en resultados palpables en la práctica. De este modo, los estudios y diagnósticos elaborados en el ámbito universitario sirven directamente para respaldar a los gobiernos de la región en la actualización de sus políticas culturales nacionales.

Uno de los principales retos conceptuales que ha debido abordar la Cátedra es la aparente contradicción entre los términos 'cultura digital' y 'propiedad intelectual'. Durante los primeros compases de la expansión de Internet, se extendió la idea de que cualquier regulación del derecho de autor constituía una barrera para el libre flujo del conocimiento y un obstáculo para la democratización cultural. Eran los tiempos en los que proliferó la piratería, que hizo estragos en las industrias culturales.

"La propiedad intelectual constituye el mecanismo indispensable para garantizar la supervivencia de los propios creadores". Raquel Evangelio

Raquel Evangelio se opone radicalmente a esta opinión, y la califica como "una creencia muy extendida pero equivocada". La jurista sostiene que "la propiedad intelectual constituye el mecanismo indispensable para garantizar la supervivencia de los propios creadores". La profesora subraya que "proteger los derechos morales y patrimoniales de los artistas" es la vía para "asegurar una oferta cultural plural, rica e independiente en el mercado digital". Sin esa garantía jurídica y económica, "la producción artística se retraería, privando al público de nuevas miradas y obras".

Por su parte, Callou se lamenta: "La innovación avanza a un ritmo superior al de los marcos legislativos, lo que genera dudas constantes sobre la aplicación de las normas ante nuevos hábitos de consumo, desde la reproducción de música en plataformas de flujo continuo hasta el intercambio de contenidos en redes sociales".

Un momento de la jornada "Las mujeres y la Propiedad Intelectual", celebrada en 2023. OEI

Con el fin de paliar tal situación, la cátedra busca equilibrar la justa retribución de los creadores con el derecho ciudadano de acceso universal a la cultura, promoviendo marcos normativos adaptados al entorno digital que incluyan sistemas razonables de límites a los derechos exclusivos.

Cambio de paradigma

La irrupción de la inteligencia artificial generativa ha terminado de complicar la ya de por sí compleja situación de los derechos de autor en el entorno digital. El uso indiscriminado y masivo de volúmenes de obras literarias, plásticas, musicales y audiovisuales para el entrenamiento de modelos algorítmicos sin la correspondiente autorización ni remuneración ha generado una gran preocupación en el sector.

Callou advierte sobre estas herramientas que "la inteligencia artificial tiene poco de artificial" en su origen. "El engranaje algorítmico se nutre fundamentalmente de la materia prima que constituye la producción intelectual de periodistas, escritores, artistas e intérpretes", asegura.

El Director General de Cultura de la OEI defiende la necesidad de establecer mecanismos de trazabilidad que permitan identificar qué contenidos específicos han sido empleados en la minería de datos por parte de las plataformas tecnológicas. Una transparencia esencial para "garantizar que los autores reciban un reconocimiento y una retribución equitativa, aportando seguridad jurídica y sostenibilidad a las industrias culturales".

Coincide en el diagnóstico Raquel Evangelio, quien precisa que "el sector cultural no se opone al avance tecnológico ni a las oportunidades que ofrece la ciencia", pero insiste en "la necesidad de alcanzar una proporción justa entre el desarrollo industrial y la protección de la autoría humana". La jurista señala, además, que las corporaciones tecnológicas obtienen beneficios considerables utilizando obras protegidas sin la debida compensación a sus titulares.

6 años defendiendo la cultura

Para que el análisis teórico tenga un impacto palpable en la sociedad, la Cátedra articula su actividad sobre tres ejes operativos: la formación y divulgación, la investigación aplicada y la prestación de asistencias técnicas a instituciones públicas.

En el ámbito de la formación especializada, uno de los proyectos recientes más destacados es el Curso de Especialización en Derechos de Autor en el Audiovisual, coordinado junto a la Federación Iberoamericana de Producción Cinematográfica y Audiovisual (FIPCA) y la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI).

El curso aborda la gestión de la propiedad intelectual, el análisis de contratos, las cadenas de titularidad, la gestión colectiva y los retos de la inteligencia artificial en el cine. Gracias al respaldo financiero de la plataforma Netflix, se habilitó un sistema de becas del cien por cien para profesionales y estudiantes del sector en toda la región.

Jornada "Game on: eSports y propiedad intelectual en la nueva arena digital" realizada en mayo de 2026. OEI

Otra de las líneas de capacitación técnica es la Microcredencial Universitaria en Propiedad Intelectual y Cultura Digital en Iberoamérica, organizada por la Universidad de Alicante y la OEI en colaboración con la Cátedra Metaverso de la UA. Este curso intensivo se dirigió a funcionarios públicos de los Ministerios de Cultura de los países adheridos al Programa Iberoamericano de Industrias Culturales y Creativas (PIICC), ofreciendo herramientas para mejorar la competitividad e innovación en la gestión de sus políticas nacionales.

Asimismo, la Cátedra mantiene desde 2023 una colaboración continuada con COOFILM, un programa de residencias de cocreación para mujeres cineastas. Evangelio explica que las propias creadoras detectaron que poseían una sólida preparación técnica en dirección y producción, "pero sufrían carencias en materia de contratos y derechos de autor", lo que las situaba, según recuerda la profesora, "en una posición desventajosa a la hora de negociar la comercialización de sus obras". Para dar respuesta a esta necesidad, la Cátedra incorporó clases magistrales anuales impartidas por especialistas en derecho audiovisual, abordando la naturaleza jurídica de la obra cinematográfica, la cesión de derechos y el papel de los productores.

La labor formativa se completa con una serie continua de seminarios en línea que han capacitado a cientos de gestores públicos y profesionales del sector. Entre ellos destacan el seminario sobre "Derechos de autor y conexos en entornos digitales", realizado junto a INDAUTOR de México y ASIPI; el encuentro sobre "Los cambios tecnológicos y su impacto en los derechos de los artistas", organizado con la Federación Ibero-Latinoamericana de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (FILAIE); y las jornadas de trabajo sobre la gestión pública de la propiedad intelectual impulsadas junto al Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) y la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (ADEPI).

En el caso del tercer pilar, el de la divulgación y sensibilización pública, la Cátedra conmemora cada año el Día Mundial de la Propiedad Intelectual con jornadas temáticas adaptadas a las prioridades del sector. En el caso de este año se celebró el encuentro "Game On: eSports y propiedad intelectual en la nueva arena digital", abordando los retos jurídicos de los videojuegos interactivos.

Tutelaje en la gobernanza

Más allá de la investigación académica y la docencia, la Cátedra asesora en la gobernanza institucional y el diseño de políticas públicas en Iberoamérica.

"El derecho de autor constituye el pilar que sostiene económicamente a la comunidad artística". Raphael Callou

En este sentido, Callou llama la atención sobre un rasgo organizativo común en la región: la dispersión de las competencias en materia de propiedad intelectual. "En varios países iberoamericanos, las oficinas de derechos de autor no dependen de los ministerios de Cultura, sino de carteras de Economía, Hacienda, Comercio o Relaciones Exteriores". La Cátedra aboga por reincorporar la perspectiva cultural en la gestión de estos organismos, recordando que "el derecho de autor constituye el pilar que sostiene económicamente a la comunidad artística".

Asimismo, el representante de la OEI reivindica la necesidad de construir consensos regionales unificados. "Un país por sí solo carece de la fuerza de negociación necesaria para dialogar en condiciones de igualdad con los grandes actores tecnológicos globales", afirma. Por el contrario, "la articulación de un bloque iberoamericano con posiciones coordinadas permite defender los intereses de los creadores en los foros internacionales".

Transmitir el conocimiento

Tras seis años de trayectoria, la Cátedra Iberoamericana de Cultura Digital y Propiedad Intelectual se ha consolidado dentro del Programa Iberoamericano de Industrias Culturales y Creativas (PIICC), en el que participan diecisiete gobiernos de la región. Además de capacitar a profesionales del sector a través de sus seminarios y programas de posgrado, la Cátedra ha colaborado en la redacción de instrumentos de alcance regional como Carta de la Persona Artista y Trabajadora de la Cultura en Iberoamérica y la actualización de la Carta Cultural Iberoamericana, tal y como nos cuenta Evangelio.

La directora de la Cátedra expresa que el logro principal de la iniciativa estriba en haber superado el plano puramente teórico para realizar una transferencia efectiva de conocimiento. Así, destaca la satisfacción de comprobar cómo la investigación generada en la universidad se aplica en los órganos de decisión pública para ofrecer soluciones a los problemas reales de los trabajadores de la cultura.

De cara al futuro, Raphael Callou avanza que en los próximos meses la OEI y la Cátedra impulsarán un Foro Regional de Coordinación que reunirá a los directores de las oficinas nacionales de propiedad intelectual de Iberoamérica. El objetivo será profundizar en la formación de los equipos gubernamentales y coordinar respuestas normativas ante el avance acelerado de las tecnologías emergentes.

Contra la devaluación cultural

"La cultura es el ejercicio profundo de la libertad, una invención constante que requiere de un lenguaje vivo para no convertirse en estatua de sal", escribió el premio Nobel Octavio Paz. En esta época marcada por el avance de los algoritmos y la inmediatez digital, la creación humana afronta el riesgo de verse reducida a un mero insumo de datos desprovisto de reconocimiento.

El trabajo desplegado por la Cátedra Iberoamericana de Cultura Digital y Propiedad Intelectual demuestra que la defensa de los derechos de autor no persigue levantar barreras al conocimiento, sino proteger la fuente viva de la que mana la creación. Al tender puentes entre la investigación universitaria, la formación profesional y la cooperación política entre veintidós naciones, la OEI y la Universidad de Alicante velan por un ecosistema en el que los artistas iberoamericanos puedan seguir creando en libertad y con garantías en la era digital.