Esta semana en tu quiosco: Premios Los Grandes de El Cultural

Grandes, grandísimos, grandiosos. Así son el escritor Eduardo Mendoza, la artista Soledad Sevilla y el actor Antonio Banderas. Figurones de nuestra cultura, en la que han dejado una huella profunda que siguen ahondando. Ellos han sido los elegidos para estrenar el palmarés de los Premios Los Grandes de El Cultural, que hemos instituido para reconocer las trayectorias más sobresalientes de nuestra vida artística.

Los tres, entrevistados para este número, recogerán su galardón en una gala que celebraremos el próximo lunes 16 de noviembre en la Abadía del Sacromonte con el apoyo del Ayuntamiento de Granada, ciudad candidata a ostentar la capitalidad cultural europea en 2031. Una noche en la que Marina Heredia comparecerá para poner la nota flamenca. Otra grande-grandísima.

Y además:

LETRAS. Nuestro libro de la semana es Un baño en una laguna mientras llueve, de George Saunders. A partir de siete clásicos rusos, este minucioso ensayo ofrece impagables lecciones para escritores noveles.

ARTE. Recorremos la exposición de Luis Camnitzer El diccionario del poder, la resurrección de Simón Rodríguez, comisariada por Mariana Silva, en el museo de arte contemporáneo Es Baluard de Palma de Mallorca. Mezcla de esoterismo e IA a cargo de uno de los grandes referentes del arte conceptual latinoamericano.

TEATRO. Javier Bardem se sube por primera vez a las tablas en el Espacio Zafra de la mano de su amigo y mentor, Juan Carlos Corazza, en una obra que nos sumerge en el universo chejoviano junto a Alicia Borrachero, Rafa Castejón, Ben Temple y Manuela Velasco.

MUSICALES. Los escenarios españoles reciben un año más la crème de la crème del género musical. Producciones de alto nivel que vienen, en su mayoría, de triunfar en los principales teatros del mundo. Hay para todos los gustos: el exceso kitsch de La familia Addams, las emocionantes aventuras de El zorro, la desternillante La cena de los idiotas...

CINE. Entrevista con Mariano Barroso, el director de Éxtasis y La línea invisible, que estrena El niño, adaptación de la novela de Fernando Aramburu inspirada en la tragedia que, en 1980, acabó con la vida de cincuenta niños en un pueblo de Vizcaya. Un intenso drama familiar con Belén Cuesta y Karra Elejalde.

CIENCIA. El historiador de la ciencia José Manuel Sánchez Ron dedica su artículo a personajes literarios modelados según la cultura científica. Por ejemplo, Arthur Conan Doyle utilizaba a Cuvier, zoólogo y estadista, como referente a seguir de cualquier buen detective que se precie, como Sherlock Holmes.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural. A la venta a partir de este viernes 13 de noviembre en los quioscos por 2,50 euros. Disponible un día antes para los suscriptores de la versión digital en PDF. Suscríbete aquí por 25 euros al año.