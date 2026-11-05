Esta semana en tu quiosco: Martin McDonagh, en El Cultural

El nombre de Martin McDonagh remite a personajes extremos, casi caricaturescos, pero terriblemente humanos, en tramas casi siempre rocambolescas. Antes de conquistar Hollywood, el cineasta se había convertido en uno de los dramaturgos más influyentes del teatro británico e irlandés contemporáneo.



Hablamos con el director de las oscarizadas Tres anuncios en las afueras (2017) y Almas en pena de Inisherin (2022) por su regreso a las salas de cine con Wild Horse Nine, que se estrena el 13 de noviembre. La película narra el crepúsculo de un veterano agente de la CIA interpretado por John Malkovich, favorito al Oscar.

Y además:

LETRAS. Nuestro libro de la semana es Tiempo y caída, de Ramón Andrés: una brillante antología que reivindica la modernidad, desengaño y profunda obsesión por la muerte en la poesía barroca española.

ARTE. Viajamos a la ciudad de Biella, al sur de los Alpes, para entrevistar a uno de los grandes nombres de la historia del arte contemporáneo. Michelangelo Pistoletto no solo sale en los libros de texto, sino que de su obra nace el movimiento arte povera. Ahora inaugura una gran retrospectiva de ocho décadas de creación artística en el MUSAC de León, comisariada por su director, Álvaro Rodríguez Fominaya.

TEATRO. El Festival de Otoño inaugura su 44ª edición con una de las últimas obras de la leyenda del teatro de vanguardia, PESSOA _ Since I’Ve Been. Codirigida por Charles Chemin y con un reparto encabezado por Maria de Medeiros, la obra nos sumerge en el universo del escritor portugués y sus heterónimos. En los Teatros del Canal.

MÚSICA. Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. llevan juntos desde la adolescencia. La que muchos consideran “la banda más grande del mundo” celebra medio siglo de carrera con dos EP, un nuevo álbum, Carnaval De Luz, y una gira inminente en una etapa especialmente fértil tras nueve años de silencio compositivo.

ÓPERA. El Teatro Real acoge la versión de Las bodas de Fígaro de Robert Carsen. Ópera bufa que supuso la primera colaboración del genio Salzburgués con el libretista Da Ponte, sigue los pasos de un conde que se encapricha de la prometida de su criado. Hablamos con el director de escena canadiense, que explica su aproximación a este clásico sobre el abuso de poder.

CINE. Hablamos con Daniel Monzón, el director de Celda 211, que estrena Ruega por nosotras. Un retrato sobre los horrores del Patronato de Protección a la Mujer, la institución franquista controlada por la Iglesia, que internó y torturó a decenas de miles de mujeres.

CIENCIA. El historiador de la ciencia José Manuel Sánchez Ron dedica su artículo a Goya, Galileo y Jorge Juan, para reivindicarlos como ilustrados y denunciar la represión inquisitorial del avance científico.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural. A la venta a partir de este viernes 6 de noviembre en los quioscos por 2,50 euros. Disponible un día antes para los suscriptores de la versión digital en PDF. Suscríbete aquí por 25 euros al año.