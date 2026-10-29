Esta semana en tu quiosco: Sara Barquinero y Elena Medel, en El Cultural

Elena Medel y Sara Barquinero son dos de las voces más interesantes de la literatura española actual. Curiosamente, sus últimas novelas (Todos mis pecados y la mitad de mi dolor y La chica más lista que conozco, respectivamente) se desarrollan en la universidad, aunque van mucho más allá de la llamada literatura de campus.

La meritocracia fake, las expectativas cercenadas, los abusos de poder, la precariedad existencial de las nuevas generaciones... Son algunos de los asuntos que 'duelen' en sus páginas, y de los que reflexionan en este encuentro con El Cultural.

Y además:

LETRAS. Entrevista con el escritor portugués Gonçalo M. Tavares, uno de los más sugerentes y radicales de las letras europeas contemporáneas, que recibirá el Premio Formentor el 1 de noviembre en Mallorca. Además, crítica de la nueva novela de Pedro Almodóvar, El hombre que solo escribía en los aviones.

ARTE. Recorremos la exposición La transición estética, en la Fundación Juan March. El arte con mayúsculas convive con trabajos contraculturales y elementos del underground que nos remiten a la España que fuimos (hace no tanto).

TEATRO. Casi un siglo después de su estreno (1934), la Yerma de Lorca vuelve al escenario del Teatro Español bajo el mando de su actual director, Eduardo Vasco, con el que hablamos, y con Lara Grube en el papel protagonista, que entonces interpretó Margarita Xirgu.

ÓPERA. El Liceu de Barcelona acoge Capuleti e i Montecchi, ópera de Bellini, que buscó las raíces italianas y la historia de Romeo y Julieta. Brilla en el elenco la elegante Lisette Oropesa, dueña de un canto impecable y afinado.

CINE. Entrevista con David Pérez Sañudo, que, tras Ane y Los últimos románticos, aborda su proyecto más ambicioso: encontrar al hombre tras la leyenda de uno de los asesinos más sanguinarios de nuestra historia, el Sacamantecas. Así se titula la película protagonizada por Patricia López Arnaiz y Antonio de la Torre.

CIENCIA. El historiador de la ciencia José Manuel Sánchez Ron dedica su artículo al dinosaurio volador Archaeopteryx. Hasta 1996 no se demostró que las aves proceden de los dinosaurios.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural. A la venta a partir de este viernes 30 de octubre en los quioscos por 2,50 euros. Disponible un día antes para los suscriptores de la versión digital en PDF. Suscríbete aquí por 25 euros al año.