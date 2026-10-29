Los primeros grafiteros no lo llamaban grafiti: el documental que narra la otra cara de la Movida madrileña

Durante siglos, buena parte de los grandes movimientos artísticos encontró su impulso en los centros culturales y de poder de las ciudades. El Renacimiento tuvo en la Florencia de los mecenas y los talleres su principal escenario; el Barroco floreció entre iglesias, palacios y cortes europeas.

Aunque profundamente distintos, ambos compartían una estrecha relación con las instituciones y las élites intelectuales de su tiempo. Sin embargo, a finales de los años sesenta comenzó a abrirse camino una forma de expresión que desbordaría los espacios tradicionales del arte. Sus primeras huellas aparecieron en las calles de Filadelfia y, poco después, de Nueva York. Entre sus pioneros destacó Darryl McCray, conocido como Cornbread, un joven afroamericano que convirtió la repetición de su apodo en una manera de hacerse visible. Aquellas firmas, o tags, acabarían dando forma a un nuevo lenguaje urbano.

Darryl McCray "Cornbread", primer grafitero de la historia. Imágenes extraídas del documental

En 1974, el escritor y periodista Norman Mailer dedicó a aquel fenómeno The Faith of Graffiti, una obra acompañada de fotografías de Jon Naar que contribuyó a situar las pintadas callejeras en el debate artístico. Las paredes comenzaban a reclamar su lugar en la historia de la creación contemporánea.

Una semilla en Madrid

Como sucede con tantas manifestaciones culturales, su llegada a Madrid no respondió a un único acontecimiento. Entre las influencias tempranas destacó la base militar estadounidense de Torrejón de Ardoz, desde cuyo entorno comenzaron a difundirse nuevas referencias visuales y musicales. Los jóvenes madrileños no tardaron en adaptarlas a sus propios códigos y a la realidad de sus barrios.

Desde este 31 de octubre hasta el 5 de noviembre, con motivo del festival “Madrid Urban Fest” el centro cultural Pilar Miró comenzará a albergar una serie de eventos relacionados con la cultura urbana de este país. De la mano de exponentes como El Chojín o Elio Toffana brindarán conciertos en el municipio vallecano. Además el día 5 se podrá disfrutar del estreno del documental “Madrid graffiti. Orígenes” donde voces autorizadas relatarán los primeros pasos del movimiento.

Daba igual que fuera con ceras, tizas o rotuladores permanentes: lo importante era dejar una marca en la pared de la forma más rápida posible. «Al principio se quedaba para fumar en las vías y pintar, de chillin», relata Zeta en el documental. «Llamaba la atención. Intentabas descifrar algo de lo que ponía ahí», recuerda El Gran Wyoming.

Sin embargo, muchas de aquellas firmas compartían un elemento reconocible: la flecha. Los escritores remataban sus nombres con trazos que terminaban en punta. «La flecha, cualquier escritor de aquel entonces, tenía su flecha», recuerda Kongui en el documental.

Firma de "Remebe" grafitero madrileño. Imágenes extraídas del documental

Eran los llamados flecheros, jóvenes que hicieron de sus seudónimos una seña de identidad y de las paredes un espacio de creación. Sus firmas, de trazos cada vez más elaborados, comenzaron a multiplicarse por los barrios hasta configurar una estética autóctona, distinta de la que había surgido en Nueva York. «En esto del graffiti hay quien bombardea, quien es “trenero”, quien hace murales, los que empezaron haciendo estas firmas con punta de flecha se les llamaba “flecheros”», explica Francisco Reyes, director del documental.

El primero de muchos

«Era el año ochenta y seis y se empezaba a ver firmas en las que ponía Muelle», recuerda Remebe en el documental. En el barrio de Campamento, Juan Carlos Argüello Garzo había comenzado a convertir su apodo en una de las rúbricas más reconocibles de Madrid. Amante del punk y batería del grupo Salida de Emergencia, encontró en las paredes otro modo de hacerse escuchar.

A comienzos de los ochenta empezó a escribir su nombre por el barrio, primero con rotulador y después con aerosol, hasta dar forma a una firma inconfundible: letras sinuosas, un resorte terminado en flecha y el símbolo de marca registrada. En 1985 registró su firma. Lo que había comenzado como un gesto personal terminó extendiéndose por toda la capital e inspirando a una generación de artistas.

Firma de Juan Carlos Argüello "El muelle". Imágenes extraídas del documental

Muelle elegía cuidadosamente sus soportes: prefería vallas, muros abandonados y superficies sin valor patrimonial, convencido de que dejar una huella no tenía por qué significar deteriorar la ciudad. Su popularidad trascendió la calle. Participó en ARCO en 1987, apareció en el documental televisivo Mi firma en las paredes y trabajó para el carnaval del Círculo de Bellas Artes en 1992. En 1993 dejó de pintar su nombre: consideraba agotado el mensaje.

Murió de cáncer en 1995, con apenas 29 años. Pero sus trazos sobrevivieron a la fugacidad que parecía condenarlos. Hoy, cuando algunas de sus firmas se restauran y protegen como patrimonio, su historia revela una paradoja: quien hizo de la calle su galería acabó entrando en la historia del arte madrileño. «Era muy buena persona, su casa siempre estaba llena de gente», añade Remebe.

Grafiti en homenaje a "El muelle". Imágenes extraídas del documental

Humildad ante todo

Muelle no fue el único que convirtió las paredes de la capital en un espacio de expresión. A su alrededor comenzaron a hacerse familiares nombres como Bleck la Rata o Bero es Dios. «Yo veía en Madrid a Bleck la Rata y en Móstoles a Bero», recuerda Mata. Y, junto a los flecheros, apareció otra figura fundamental: la del bombardero. «Un grafitero puede ser “flechero” y “bombardero” a la vez, aquí no es excluyente», precisa Francisco Reyes.

"Bero es Dios" firmando. Imágenes extraídas del documental

El bombardeo consistía en multiplicar las firmas hasta lograr que un mismo nombre apareciera en tantos lugares como fuera posible. «Reivindicaban el ser conocidos y que se entendiera su nombre», resume Mata. En esa repetición encontraron una forma de reconocimiento, mientras la ciudad se convertía en un territorio por recorrer y marcar.

Ya no bastaba con desarrollar una firma reconocible. La cantidad, la visibilidad y la dificultad de los emplazamientos cobraron una importancia creciente. Muros, estaciones, túneles y vagones se convirtieron en soportes de una expresión que desafiaba los límites del espacio público. A finales de los ochenta, las firmas se habían extendido por buena parte del metro madrileño.

Sin embargo, no todo se reducía a la competencia por hacerse más visible que los demás. «Yo siempre he huido de que este está aquí o este está allí», señala Bleck la Rata. Sus palabras dejan entrever una dimensión menos evidente de aquella escena: más allá de rivalidades y jerarquías, también había pasión por pintar y un sentimiento de pertenencia.

"Bleck la rata" firmando. Imágenes extraídas del documental

Otra Movida

Si hay algo que permanece asociado al Madrid de los ochenta es la Movida. Aquella explosión de libertad creativa, surgida durante la Transición, encontró en los bares, las salas de conciertos y las calles un terreno propicio para la experimentación. Músicos, cineastas, fotógrafos y artistas desafiaron las convenciones heredadas del franquismo y convirtieron la capital en un símbolo de modernidad y ruptura cultural.

Jóvenes en la Movida Madrileña. Imágenes extraídas del documental

Pero no todos vivieron aquella efervescencia de la misma manera. «Para mí lo nuestro era la verdadera movida, no la movida de los hijos de los privilegiados, de los que se podían equivocar», sostiene Suso, uno de los referentes del grafiti madrileño.

Su testimonio invita a mirar más allá del centro y de sus escenarios habituales. Había también otro Madrid, el del extrarradio, donde muchos jóvenes, hijos de familias trabajadoras y de la migración interior, crecieron con menos recursos y con un margen mucho más estrecho para equivocarse.

Firma del grafitero "Suso". Imágenes extraídas del documental

La diferencia no era solamente estética, sino también social. Mientras algunos contaban con redes de apoyo y segundas oportunidades, otros debían compaginar cualquier impulso creativo con la necesidad de ganarse la vida y las dificultades que atravesaban sus barrios. «Esta gente no solo se podía centrar en la expresión artística, tenía que lidiar con el ir a trabajar para poder mantenerse, o las adicciones de aquellos años. Era muy diferente», aclara Francisco Reyes. En ese contexto, el grafiti fue algo más que una manera de intervenir en el paisaje urbano: permitió dar visibilidad a experiencias que rara vez ocupaban el centro del relato cultural.

Quizá por eso aquellas firmas nunca fueron únicamente nombres sobre una pared. En una ciudad que celebraba su modernidad bajo los focos del centro, los barrios también buscaban la forma de contar su historia.

El aerosol permitió hacerlo sin escenario, sin invitaciones y sin garantías de reconocimiento. Muchas de aquellas pintadas desaparecieron, pero dejaron algo más difícil de borrar: la certeza de que la cultura de Madrid no se escribió solo en sus salas y escenarios, sino también en sus márgenes.