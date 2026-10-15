Esta semana en tu quiosco: Timothy Garton Ash, en El Cultural

El europeísmo de Timothy Garton Ash (Londres, 1955) es una pasión exhaustiva. El mapa continental lo tiene trilladísimo. Conoce de primera mano hasta Ceuta, y su "trauma". Seguro que no hay muchos historiadores y periodistas ingleses que hayan visitado este pequeño enclave norteafricano perteneciente al espacio Schengen. Ese dominio sobre el terreno es el cimiento de sus crónicas y análisis sobre Europa y sus circunstancias, materia a la que ha consagrado su vida intelectual y, en concreto, varios libros.

Profesor de Estudios Europeos de la Universidad de Oxford, viene a España para recoger el Princesa de Asturias de Ciencias Sociales el próximo viernes 23 en el Teatro Campoamor. Llega además con un nuevo libro, Europa en 7 capítulos.

Y además:

LETRAS. Cosamala, la nueva novela de Alana S. Portero tras el éxito de La mala costumbre, es nuestro Libro de la Semana. Narra una leyenda sobre la caza de brujas en la guerra civil y lo hace a través del gótico de fantasmas.

ARTE. Recorremos la gran exposición de la temporada en la National Gallery de Londres, que celebra al gran pintor impresionista Renoir a través de uno de sus grandes temas: el amor.

MÚSICA. Entrevista con el músico Jordi Savall, que, a sus 85 años, tiene claras sus prioridades: reivindicar la belleza, ofrecer una visión fresca del repertorio del siglo XIX y transmitir su experiencia a las nuevas generaciones.

TEATRO. El colectivo Cultura i Conflicte se inspira en la historia real de Verónica Estay, hija de exiliados chilenos y sobrina de un colaborador y represor de la dictadura de Pinochet. Charlamos con Joan Arqué, miembro del colectivo, sobre No mires.

CINE. Dedicamos la apertura de la sección a La invitación, dirigida y protagonizada por Olivia Wilde, que cuenta con Penélope Cruz en el reparto. Un remake de la película Sentimental, de Cesc Gay, que supera a la original.

CIENCIA. El historiador de la ciencia José Manuel Sánchez Ron dedica su artículo a la relación de España con la ciencia original durante el periodo de la Ilustración. Salvo en unos pocos casos, como el de Jorge Juan, Ulloa o Mutis, fue muy pobre.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural. A la venta a partir de este viernes 16 de octubre en los quioscos por 2,50 euros. Disponible un día antes para los suscriptores de la versión digital en PDF. Suscríbete aquí por 25 euros al año.