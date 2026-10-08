Esta semana en tu quiosco: el milenario viaje del español, en El Cultural

Una gran exposición en el monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla, conecta los primeros registros escritos del castellano con los desafíos de nuestro idioma en la era de la inteligencia artificial. Una aventura de once siglos que se proyecta hacia el futuro.

Más de 600 millones de personas forman parte hoy de su comunidad potencial de hablantes, una expansión en la que la cultura, desde El Quijote a Rosalía, ha jugado un papel crucial. Además, celebramos el centenario de Orígenes del español, del célebre filólogo y medievalista Ramón Menéndez Pidal. Una obra fundamental en el esclarecimiento del valor incalculable de las Glosas Emilianenses como hito seminal de nuestra lengua.

Y además:

LETRAS. En Servus, la historiadora Emma Southon investiga la esclavitud, elemento básico de la economía y el sistema social de la civilización romana. La autora desmonta la creencia de que la manumisión fue una medida de gracia habitual.

ARTE. El próximo jueves 15 de octubre se inaugurará la ampliación del Museo Sorolla en Madrid, obra de Nieto Sobejano. La pieza, una discreta sucesión de naves que crecen al interior de una manzana y preservan la antigua casa del pintor, constituye el último eslabón en el currículum de uno de los estudios españoles de mayor proyección internacional, con sedes en España y Alemania y proyectos de recintos culturales en China, Estados Unidos y, desde ahora, París.

MÚSICA. Vuelve Gustavo Dudamel. El genial director venezolano regresa a España. Hará escalas en Barcelona (12 de octubre) y Madrid (13 y 14) al frente de la Filarmónica de Nueva York, en la que es la primera gira europea en casi una década de la orquesta de la que es nuevo titular.

TEATRO. Ainhoa Amestoy abre las puertas del averno en el Palacio Valdés de Avilés para que Isabel Ordaz, Pere Ponce, Olivia Molina y Jesús Asensi se hagan la vida imposible en A puerta cerrada, basada en la obra de Jean-Paul Sartre.

CINE. Varias películas y series reflejan la caída en desgracia del mito de Silicon Valley. Desde la secuela de La red social, El precio de la red, dirigida por Aaron Sorkin, que llega a los cines españoles este viernes, hasta el despiadado biopic sobre Sam Altman, CEO de OpenAI y creador de ChatGPT, la pantalla les está quitando la careta a los nuevos magnates de la tecnología.

CIENCIA. El historiador de la ciencia José Manuel Sánchez Ron defiende la importancia de las cartas de científicos como Newton, Einstein o Darwin para descubrir su lado humano y la "trastienda" de sus descubrimientos.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural. A la venta a partir de este viernes 9 de octubre en los quioscos por 2,50 euros. Disponible un día antes para los suscriptores de la versión digital en PDF. Suscríbete aquí por 25 euros al año.