Esta semana en tu quiosco: el caso Bolaño, en El Cultural

La muerte de Roberto Bolaño fue un cataclismo y no solo literario. Su íntimo amigo Ignacio Echevarría, designado como “referente” en sus asuntos literarios y editor de sus tres primeras obras póstumas (2666 incluida), ha pasado cinco años de litigios con su viuda.



Ahora que ya ha terminado todo, Echevarría traza la crónica razonada y precisa de lo ocurrido. Y comienza así: “Fue durante las navidades de 2018. Llamaron a la puerta de mi casa y me hicieron entrega de un abultado sobre. No tenía pinta de ser un regalo. Tardé un rato en encajar, tras abrirlo, que se trataba de una demanda judicial contra mí de Carolina López, la viuda de Roberto Bolaño, y sus dos hijos”.

Y además:

LETRAS. La ciudad y sus muros inciertos, la nueva novela imaginativa y portentosa de Murakami.

ARTE. Hablamos con Chus Martínez, considerada una de las mujeres más influyentes del mundo del arte, según la revista Forbes, incluso Enrique Vila-Matas la erigió en personaje de una de sus novelas.

TEATRO. Entrevista con el contratenor Philippe Jaroussky, de gira con la Orquesta Barroca de Friburgo, que le traerá a España los días 24 y 25 con la Pasión según San Mateo dirigida por Francesco Corti.

ÓPERA. Carolina África y Gabriel Olivares, cara a cara en El Cultural ante el Día Mundial del Teatro.

CINE. La austríaca Jessica Hausner da las claves de cómo rodó 'Club Zero', sobre una profesora muy particular...

CIENCIA. Sánchez Ron disecciona la relación de metales como el cobalto con la globalización y las nuevas tecnologías.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural. A la venta a partir de este viernes 22 de marzo en los quioscos por 2 euros. Disponible un día antes para los suscriptores de la versión digital en PDF. Suscríbase aquí por 25 euros al año.