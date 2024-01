Alejandro Sanz explota tras ser acusado de "fascista" por hablar de Ecuador: "Váyanse lejos con sus ideologías"

El de Alejandro Sanz se ha convertido en uno de los nombres más sonados de las últimas semanas. Las recientes informaciones sobre su posible relación sentimental con la actriz Mónica Cruz han dado mucho de que hablar. Sin embargo, no ha sido el único motivo por el que el madrileño se ha situado en el foco de la polémica. En las últimas horas, el artista se ha convertido en protagonista de la red social 'X' (antes Twitter) tras cargar contra todos aquellos que le han tachado de "fascista y comunista".

Las críticas hacia Alejandro Sanz llegaron tras conocerse la noticia del asesinato del cantante Diego Gallardo, más conocido como 'Aire del golfo', durante los disturbios en Ecuador. Tal y como informaron varios medios locales, el artista falleció el pasado martes como consecuencia de un disparo en pleno "conflicto armado interno" declarado por Gobierno de Ecuador y liderado por Daniel Noboa. Al parecer, el cantante recibió un disparo mortal en el momento en el que se encontraba recogiendo a su hijo del colegio.

Tras conocerse la trágica noticia, han sido muchos los artistas de la industria musical que han trasladado su apoyo a los familiares y amigos del fallecido. Y han sido muchos también los que han aprovechado la ocasión para criticar la oleada de violencia que vive Ecuador desde hace varios días. Uno de ellos ha sido el propio Alejandro Sanz, quien no ha dudado en utilizar su cuenta de 'X' para mostrar su opinión al respecto.

"Siento un gran dolor por lo ocurrido en Ecuador desde lejos os mando mi cariño y mi ánimo para el pueblo Ecuatoriano. La violencia no es un síntoma, es la enfermedad. Toda la fuerza y todo el cariño para la gente de bien", ha publicado el artista madrileño a través de su cuenta de 'X'.

Unas palabras que no han sentado nada bien a gran parte de los usuarios de la red social, que no han tardado en criticar las declaraciones del cantante. Muchos de ellos le han tachado de "fascista" y "comunista". Pero Alejandro Sanz no ha podido evitar quedarse callado y ha respondido de forma contundente a los comentarios de parte de los usuarios de la red social.

Me han llamado fascista y comunista por decir que la violencia no es el síntoma si no la enfermedad. Así el nivel!!!… váyanse bien lejos con sus ideologías de pacotilla. Yo soy persona e intento entender a todo el mundo. Te jode?… me importa un carajo…

"Me han llamado fascista y comunista por decir que la violencia no es el síntoma si no la enfermedad. Así el nivel. Váyanse bien lejos con sus ideologías de pacotilla. Yo soy persona e intento entender a todo el mundo. ¿Te jode? Me importa un carajo", ha apuntado. Eso sí, el artista ha querido acabar sus declaraciones con un poco de humor y ha pedido a los usuarios de 'X' que no se asusten, ya que se trata, únicamente, de "parte de una canción".

A pesar de que el cantante fue tachado de "fascista y comunista" por sus comentarios, han sido muchos los seguidores que no han tardado en apoyar al artista. "Ni tienes que contestar a la gente que insulta. El radicalismo es un terrible mal de la humanidad que se cree dueño no solo de la razón, incluso también de cegar las vidas del prójimo que no comparta su forma de pensar", ha asegurado una usuaria.

La realidad es que el 2023 no ha sido el mejor año de Alejandro Sanz. El cantante admitió el pasado mes de mayo que no atravesaba su mejor momento. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado", dijo por aquel entonces. Su exmujer fue una de las primeras en salir a defender sus palabras. Ante las alarmas de sus seguidores, la expareja de Alejandro Sanz quiso tranquilizar a sus fans y asegurar que la situación no era "tan alarmante".

''Creo que ha sido una manifestación muy sincera de alguien que en un momento dado se siente triste y cansado y yo creo que nos ha pasado a todos. Además creo que es muy valiente, muy generoso, muy útil y va a ayudar a mucha gente'', explicó tras la publicación del cantante.

Sin embargo, parece que el final y el inicio del año no están siendo como esperaba el propio Alejandro Sanz. Hace apenas unas semanas, el artista se situó de nuevo en el punto de mira tras filtrarse unas informaciones sobre una posible relación sentimental con la actriz Mónica Cruz. Sobre los rumores ya se ha pronunciado la propia actriz, quien ha preferido no hablar sobre el tema y permanecer en silencio.

"Ya sabéis que nunca hablo de mi vida privada, además es que quiero seguir así porque se dicen tantas cosas que pienso 'menos mal que yo no digo nada', creo que había que preguntar a todas esas personas que han hablado", dijo la cantante.

