Alejandro Sanz y Mónica Cruz, pareja sorpresa: los detalles del noviazgo que le ha devuelto la ilusión al cantante

En los últimos días no se hablaba de otra cosa en los mentideros de la prensa del corazón, pero, finalmente, se ha confirmado lo que para muchos era un secreto a voces: Alejandro Sanz (55 años) y Mónica Cruz (46) están juntos e ilusionados. De este modo, ambos se convierten en la pareja del momento, a escasos días de terminar el 2023.

Seis meses después de su ruptura con Rachel Valdés (33), una nueva ilusión ha llegado a la vida de Alejandro Sanz. El intérprete de Corazón partío despide el año de la mejor de las maneras. Alejandro y Mónica llevan varios meses de discreto noviazgo. Tal y como apunta la revista ¡HOLA!, medio que publicó el romance en primicia, ambos celebraron juntos el 55 cumpleaños del cantante, el pasado 19 de diciembre.

La hermana de Penélope Cruz (49) y el artista mantienen desde hace tiempo una especial amistad que "se ha ido estrechando desde el pasado verano. (...) Ambos habían conseguido hasta ahora que sus encuentros pasaran desapercibidos". En este tiempo de incipiente relación, ella ha acudido a diversos conciertos de él y se vieron también el pasado noviembre en Sevilla, en la celebración de los Latin Grammy.

Portada de la revista '¡Hola!'

Qué duda cabe que el madrileño se encuentra en una de sus mejores etapas tanto profesionales como personales. Si a principios de año preocupaba a sus miles de fans con un mensaje a través de las redes sociales en el que aseguraba que "no estoy bien", que se encontraba "triste y cansado" y que a veces "no quiero ni estar", ahora se muestra radiante en estas plataformas.

Prueba de ello fue su último concierto de la gira, organizado en Madrid en este mes de diciembre, siendo el número 100, con el que conquistó a todos los allí presentes. También brilló con luz propia Sanz en su 55 cumpleaños, celebrado el pasado 19 de diciembre junto a su entorno más cercano y varios rostros conocidos.

Entre ellos, se encontraba la hermana de Penélope Cruz. El evento se organizó en el cabaret Mouling Rouge, en el teatro Barceló de la capital española.

El propio Sanz compartió varias instantáneas de su fiesta en su red social. En el festejo, Alejandro y Mónica se muestran de lo más cercanos y cómplices. "El show debe continuar. A los amigos, a los años, a la vida y cada segundo que nos hace felices", escribía en el post.

Famosos como Manuel Carrasco (42), Malú (41), Silvia Abascal (44), Eugenia Martínez de Irujo (55) y Vicky Martín Berrocal (50) también estuvieron presentes y fueron testigos de su complicidad.

Otros medios también apuntalan que ambos estarían "muy ilusionados", y que ella le trataría a él como "mi amor". "Al parecer, el cantante y la actriz han pasado la Navidad en la finca que él tiene en Jarandilla de la Vera, Extremadura", así lo confirman varias fuentes a Diez Minutos. Allí, también, planean pasar Fin de Año.

"Este año ha invitado también a Mónica -a la finca-. Quieren estar allí unos días, tranquilos, sin presión y en familia", revelaban en Vamos a ver. Por el momento, ellos no han desmentido esta información.

Los romances de Mónica

Este no ha sido el primer romance de Mónica. Ella ya había mantenido otras relaciones con personajes del mundo del cine y la televisión como Miguel Ángel Muñoz (40). Los dos actores se conocieron en el rodaje de Un paso adelante y su relación fue más allá de lo profesional.

"Yo he tenido unos cuantos ex... y con el que he tenido la relación de amistad más duradera es con él. Y la verdad es que es bonito. Cuando se consigue es bonito", confesaba la actriz a El Mundo en mayo de este 2023.

Mónica Cruz, en una imagen de junio de 2023. Gtres

Después volvió a encontrar el amor de la mano del actor Fabián Mazzei. Sólo duraron un año y medio. Entre tanto, una nueva pareja llegó a su vida: Álex González (43). Ambos mantuvieron un noviazgo de lo más discreto entre 2010 y 2011.

Además, Mónica es madre soltera de una niña llamada Antonella (9) y desde hace años reside en Guadalix de la Sierra, en Madrid.

