Así es la familia que llora la muerte de Lee Sun-kyun: casado con el amor de su vida y con dos hijos

El mundo de la cultura internacional ha amanecido este miércoles, 27 de diciembre, conmocionado tras conocerse la noticia del fallecimiento del actor Lee Sun-kyun a los 48 años. El intérprete de Parásitos ha sido hallado sin vida en el interior de un coche que se encontraba aparcado en un parque situado en el centro de Seúl.

Tal y como apuntan las primeras informaciones, fue su mujer y también actriz, la que se ha encargado de llamar a la policía después de encontrar una nota de despedida en su casa. Finalmente, su cuerpo fue hallado junto a una briqueta de carbón.

Esta muerte deja conmocionado a un país entero, pero sobre todo a su familia, que no esperaba este trágico desenlace y que ahora llora su partida. Lee Sun-kyun unió su vida a la de la actriz y Miss Corea Jeon Hye-jin en 2009, con quien se casó y tuvo dos hijos.

La pareja se casó en abril de 2009 y tan solo unos meses después dieron la bienvenida a su primer hijo, que este año ha cumplido 14 años. Un nacimiento que llegó en medio de las grabaciones de uno de sus proyectos. Así hablaba entonces de su estreno en la paternidad: "Estoy aún más feliz de tener un hijo ahora que comienza la filmación del nuevo drama".

Solo dos años después de este nacimiento, llegó el segundo y último hijo que tuvo la pareja. Un nacimiento que también ocurrió mientras él grababa una serie, pero aún así pudo estar en el momento del parto.

Ambos han protagonizado series reconocidas en Corea del Sur y durante años fueron uno de los matrimonios más reconocidos del mundo de la interpretación. Lee Sun-kyun estuvo durante años admirándola en secreto en lo profesional durante su época universitaria.

Finalmente, tuvieron una cena en la que él se quedó completamente enamorado de ella. "Después de unos 15 minutos, tuve el valor de pedirle su número de teléfono. Jeon Hye-jin se mostró reticente y luego escuché que no estaba interesada", confesó el actor en una entrevista para un medio coreano.

GETTY

La perseverancia hizo que poco a poco ella se fuese enamorando también de él. Tanto que en 2008 ya tenían pensado casarse, aunque finalmente no lo hicieron. "Cuando pensamos en casarnos por primera vez, nos pusimos ansiosos, así que decidimos calmarnos y pasar un tiempo a solas".

Un tiempo que ayudó a ambos a darse cuenta de lo que querían. "Pensé que no podíamos separarnos. Tuvimos una relación dulce durante seis años y supe que podía hacerlo. No podía romper con ella y me di cuenta de que iba a tener que casarme". Después de aquel momento, la pareja participó en proyectos televisivos juntos. Él dio el salto al cine internacional gracias a su papel en la película Parásitos.

Sin embargo, los últimos meses de vida no habían sido sencillos para él. Estaba bajo sospecha por un supuesto consumo de marihuana y otras drogas ilegales en Corea del Sur. Al parecer, según han informado medios locales, lo habría hecho en la residencia de una joven, a quien demandó por haberle estado chantajeando. En las últimas semanas, el intérprete había sido sometido a tres interrogatorios. El último de ellos, este mismo fin de semana.

