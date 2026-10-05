Medvedev pierde los papeles ante Djokovic: da un pelotazo en el ojo a un aficionado y acaba descalificado en Pekín

El tenista ruso Daniil Medvedev fue descalificado de las semifinales del ATP 500 de Pekín tras golpear accidentalmente, pero fruto de un evidente ataque de ira, a un espectador en el ojo con una pelota.

El incidente se produjo en la recta final de un emocionante duelo frente al serbio Novak Djokovic, quien dominaba el marcador y se encaminaba hacia la victoria.

El reloj marcaba el tramo decisivo del segundo set. Djokovic, mostrando su habitual solidez en la pista rápida asiática, lideraba el choque por 7-5 y 5-3. El balcánico se disponía a sacar para cerrar el partido y sellar su billete a la gran final.

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Fue entonces, tras ceder un punto que lo dejaba contra las cuerdas, cuando la frustración se apoderó por completo del moscovita. Lejos de contener su enfado, Medvedev golpeó la bola con su raqueta de forma violenta y descontrolada hacia la grada.

La pelota impactó de lleno en el rostro de un aficionado, golpeándole directamente en el ojo. El espectador tuvo que recibir asistencia médica inmediata en la misma grada, mientras el juez de silla detenía el encuentro y llamaba al supervisor del torneo para evaluar la acción.

La normativa de la ATP en estos casos es estricta e inflexible: cualquier agresión física, aunque sea sin intención directa de dañar a una persona específica, producto de un abuso de pelota (ball abuse) conlleva la expulsión inmediata.

Tras verificar el estado del aficionado, que pudo abandonar la grada por su propio pie pero con el ojo visiblemente afectado, el supervisor decretó la descalificación automática de Medvedev.

Medvedev habla con el juez de silla tras el pelotazo al aficionado. REUTERS

El ruso, consciente de su grave error al instante, intentó interesarse por el estado del aficionado, pero la decisión era firme. Por su parte, Novak Djokovic observaba la escena con gesto de incredulidad.

El serbio, que paradójicamente sufrió una descalificación idéntica en el US Open de 2020 por un pelotazo a una jueza de línea, consoló brevemente a su rival antes de que Medvedev abandonara la pista cabizbajo.

Con este abrupto desenlace, Djokovic avanza a la final del torneo pequinés sin necesidad de ejecutar su último saque. Para Medvedev, las consecuencias irán más allá de la eliminación: se enfrenta a la pérdida de los puntos y el dinero acumulados, además de una más que probable sanción económica por conducta antideportiva.