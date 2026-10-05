186 días sin Alcaraz o Sinner: más avances médicos y menos riesgos ante las lesiones en un calendario saturado

186 días. Prácticamente medio año. Ese es el tiempo exacto que el circuito de tenis ha estado huérfano de, al menos, uno de sus dos grandes referentes actuales.

Desde que Carlos Alcaraz tuvo que parar en seco, hasta el 18 de octubre -fecha de la final del Masters 1000 de Shanghái y límite de ausencia fijado para Jannik Sinner-, hemos asistido a algo mucho más profundo que a dos simples bajas médicas. Lo que estamos presenciando es un cambio de mentalidad radical.

La época de jugar infiltrado, de apretar los dientes y competir al borde de la rotura muscular ha pasado a la historia.

Hoy en día, la prevención biomecánica y la precaución clínica mandan por encima de la épica. Los 138 días de baja que acumuló Alcaraz a lo largo de este periodo y los 98 que sumará el italiano antes de volver a competir no se deben a lesiones gravísimas que les impidan andar.

Se deben a decisiones tomadas con la cabeza muy fría. Alcaraz y Sinner han impuesto una nueva norma no escrita en los vestuarios: ante la más mínima duda en una resonancia magnética, se frena. Ya no se exprime el cuerpo hasta el colapso.

Nueva mentalidad

Durante mucho tiempo, los espectadores nos acostumbramos a aplaudir a rabiar el sufrimiento extremo en la pista. La imagen de Rafa Nadal levantando su 14.º Roland Garros en el año 2022, jugando con el pie completamente anestesiado, es pura historia del deporte y el máximo ejemplo de ese compromiso kamikaze con la victoria.

Nadal siempre fue de la escuela de darlo absolutamente todo por ganar en el presente, asumiendo la altísima factura física del día de mañana. Pero para la nueva generación, ese modelo del "todo o nada" está caducado.

El entorno de los jugadores ha mutado por completo. Ahora los tenistas están rodeados de grupos de trabajo súper especializados donde el traumatólogo, el fisioterapeuta y el experto en biomecánica tienen enorme capacidad de veto.

Lo vemos de forma cristalina en Sinner, que confía ciegamente en el criterio de sus entrenadores Darren Cahill y Simone Vagnozzi para saber cuándo dar un paso al lado.

Y lo vemos también en el entorno de Alcaraz, quien tras finalizar en 2025 su histórica alianza con Juan Carlos Ferrero, sigue operando con un equipo técnico donde la ciencia y la salud priman por encima del talento impulsivo.

Claro que duele en el orgullo. A un competidor nato le hierve la sangre cuando tiene que ver un Masters 1000 o, lo que es infinitamente peor, tener que renunciar a todo un Grand Slam desde el sofá de su casa.

Perderse las citas de mayor prestigio por culpa de un aviso articular es un trago amarguísimo. Sin embargo, el sentido común se acaba imponiendo. Nadie sensato quiere arriesgar su futuro por un solo trofeo, por enorme que sea su escaparate.

Y cuidado, porque esta enorme precaución no significa que tengan menos hambre de títulos ni que sean atletas de cristal. Al revés, es puro instinto de supervivencia deportiva.

Han crecido viendo por la televisión cómo Andy Murray acababa jugando con una cadera de titanio, o cómo los problemas crónicos machacaban los últimos compases de Federer y Nadal.

Han aprendido la lección temprano: si tu objetivo es pelear por Grand Slams durante 15 o 20 años, no puedes reventar tus articulaciones a los 22 años por forzar la máquina.

Calendario triturador

Pero no nos engañemos; esta postura conservadora no es un capricho de los dominadores del circuito. Es, lisa y llanamente, la única forma de sobrevivir al ritmo de locos actual. El circuito de la ATP se ha convertido en una auténtica trituradora de físicos.

Hablamos de una temporada oficial de 11 meses ininterrumpidos, con viajes transoceánicos constantes, cambios de huso horario casi semanales y saltos bruscos de la tierra batida a la hierba, y de ahí otra vez al asfalto abrasivo.

El cuerpo humano, por muy preparado que esté el deportista, no está diseñado para aguantar esa paliza sin derecho a descanso.

A todo este caos de vuelos hay que sumarle la principal denuncia del vestuario: el material. Las pelotas actuales son mucho más pesadas. El objetivo de la industria es ralentizar ligeramente el juego para conseguir peloteos más largos, que es lo que resulta más espectacular para las televisiones.

Las lesiones de muñeca, de codo o de cadera han dejado de ser mala suerte; son la consecuencia directa e ineludible de un sistema que va pasado de vueltas.

El único arma de los tenistas es elegir con bisturí cuándo juegan y cuándo descansan, saltándose semanas clave sin que les tiemble el pulso. Lo tienen claro: los puntos que pierdes en el ranking siempre se pueden recuperar al año siguiente, pero un cartílago desgastado no tiene marcha atrás.

Para los aficionados más tradicionales, quizá cueste asimilar este enfoque tan analítico y preventivo. Siempre venderá más la narrativa del guerrero herido que gana cojeando, que la del joven previsor que se borra de un cuadro oficial para centrarse en su rehabilitación.

Sin embargo, estos 186 días que hemos pasado sin ver a Alcaraz y a Sinner compitiendo a pleno rendimiento de forma simultánea son nuestro mayor seguro de vida como espectadores. Están sacrificando torneos hoy para garantizarnos más de 10 años de puro espectáculo.

Nos están demostrando con hechos que ser un verdadero campeón en el siglo XXI no consiste únicamente en saber aguantar el sufrimiento, sino en tener la tremenda inteligencia de saber cuándo parar.