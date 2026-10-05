Carlos Alcaraz se lleva el duelo de españoles ante Munar, remontada mediante, y repetirá final en Tokio

De vuelta a la pelea por los títulos. Carlos Alcaraz jugará en Tokio su primera final en seis meses. Será frente al checo Lehecka o al monegasco Vacherot, luego de ganar en tres sets al tenista balear Jaume Munar (5-7, 6-3 y 6-1). [Narración y estadísticas: Carlos Alcaraz - Jaume Munar]

Alcaraz se sacudió los nervios tras ceder en el primer set y puso la directa en las dos siguientes mangas ante un Munar que solo se venció hacia el final del duelo. Era el quinto enfrentamiento entre los dos tenistas españoles, siendo la cuarta vez consecutiva que el triunfo cae del lado del murciano.

Así, Alcaraz tendrá la oportunidad este martes de defender su corona en la capital nipona. En 2025 se llevó el triunfo ante Taylor Fritz en dos sets y llegará este año, sea cual sea su rival, como el gran favorito para levantar el título.

El arranque de la semifinal en la pista dura del Ariake Coliseum estuvo marcado por el excelente planteamiento táctico y la sobriedad defensiva de Jaume Munar.

El balear mantuvo a raya al tenista de El Palmar desde el fondo de la pista, aprovechando que a Carlos Alcaraz le costaba entrar en calor y cometía desacostumbrados fallos no forzados con su derecha en los compases iniciales.

Pese a que el murciano encontró mayor fluidez en el séptimo juego para quebrar el servicio de su compatriota y situarse con una prometedora ventaja de 4-3, el desenlace del primer set deparó un giro inesperado.

Munar elevó el listón, recuperó la desventaja con un juego impecable al resto y aprovechó las dudas del número tres mundial, a quien se le atragantaron las dejadas en la red para encajar un parcial en contra de tres juegos consecutivos que rubricó el 5-7 a favor del tenista insular.

Carlos Alcaraz, en el ATP de Tokio 2026. EFE

Lejos de acusar el golpe moral, el defensor del título reaccionó con determinación nada más comenzar la segunda manga. Alcaraz dio un decidido paso adelante sobre el tapiz nipón, aceleró los intercambios de fondo y comenzó a dominar con tiros profundos y sumamente agresivos.

Aunque Munar resistió con enorme pundonor en la línea de fondo e igualó momentáneamente el parcial a un juego, la insistencia ofensiva de El Palmar terminó por abrir una brecha insalvable en el marcador.

Apoyado en la solidez de sus primeros servicios y en una mejor selección de golpes en los momentos calientes, el murciano quebró de nuevo para adjudicarse el set por 6-3 y forzar la tercera manga ante la ovación generalizada del público.

En el capítulo definitivo, el vendaval de juego del murciano desbordó por completo a un Munar físicamente mermado por el tremendo desgaste de las dos mangas iniciales.

Con el público japonés vibrando en las tribunas ante la variedad de recursos y la potencia del primer cabeza de serie, Alcaraz no dio tregua: encadenó cinco juegos consecutivos exhibiendo una tremenda autoridad con su servicio y una demoledora precisión desde el resto.

El tenista balear solo pudo evitar la manga en blanco antes de que el vigente campeón rubricara el 6-1 tras dos horas y media de batalla. Este triunfo permite a Alcaraz prolongar su racha invicta en el torneo nipón y citarse en la gran final del martes con el objetivo prioritario de revalidar el entorchado.