Carlos Alcaraz se moja sobre el mejor tenista de todos los tiempos: "Djokovic lo ha ganado todo no una, sino dos veces"

Carlos Alcaraz disfruta de unos días diferentes en el entorno de la Laver Cup. Pese a que esta competición no otorga puntos ATP, el tenista murciano quiere seguir recuperando sensaciones en este torneo distendido después de su regreso en el US Open, donde cayó en cuartos de final ante Ben Shelton.

El español, que juega este viernes el partido de dobles junto a Mensik ante el dúo formado por Fritz y Bublik, se mojó cuando le preguntaron por quién era el mejor jugador de todos los tiempos.

Alcaraz habló de Rafa Nadal, una gran influencia en su carrera deportiva, pero también se rindió ante Novak Djokovic y su gigantesca cantidad de títulos. Para el murciano, el 24 veces campeón de Grand Slam lo supera todo.

"Para mí Nadal era un referente cuando era niño, alguien que aspiraba a ser. Pero en términos de números, no hay duda de que el GOAT es Djokovic porque lo ha ganado absolutamente todo, no una, sino dos veces", aseguró Carlos Alcaraz sobre el tenista serbio.

Alcaraz sabe perfectamente lo que es además caer ante Novak Djokovic, y no solo en un Grand Slam. El balcánico venció en la final de los Juegos Olímpicos de París 2024, su último gran éxito en una carrera que se apaga.

Su rivalidad con Sinner

Por otra parte, en una entrevista con la BBC también en el marco de esta Laver Cup, Carlos Alcaraz fue preguntado por su rivalidad con Jannik Sinner. El italiano no juega desde que venció en la final de Wimbledon a Alexander Zverev para proclamarse campeón del Grand Slam londinense, y el murciano aseguró que le echa de menos sobre la pista.

"Lo ganó casi todo a inicios de temporada y, por supuesto, le echo de menos. Añoro verle por aquí y jugar contra él porque me empuja a ser mejor tenista cada día", comentó el español. Un cara a cara que les hace seguir mejorando a los dos a pasos agigantados.

"Cada partido en que nos enfrentamos nuestra rivalidad crece y solo espero que este año podamos vernos las caras porque la gente lo está esperando", dijo Alcaraz. Y es que cuando ambos se enfrentan sobre una pista, el mundo del tenis se paraliza para ver el mejor partido posible en estos momentos.

Se espera, de hecho, que la vuelta de Sinner a las canchas no se demore demasiado. Una lesión en la rodilla derecha le apartó de jugar el último US Open, pero regresará a las canchas en la gira asiática, bien en el ATP500 de Pekín o en el Masters 1.000 de Shanghái.