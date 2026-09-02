Un desdibujado Rafa Jódar paga caro la inspiración del chino Bu y dice adiós al US Open en primera ronda

Menos de 2 horas. Eso es lo que duró el sueño americano de Rafa Jódar en el US Open. Un territorio conquistado hace dos años en la modalidad júnior y que en 2026 se le mostró como un muro infranqueable para devolverle a España a las primeras de cambio.

El madrileño esperaba a un hueso como Kokkinakis, pero su verdugo acabó siendo el chino Yunchaokete Bu. Un tenista lejos de los primeros puestos del ranking (124), que llegó como 'lucky loser' de la previa, pero que fue un auténtico vendaval. Ganó a Jódar en tres sets (2-6, 1-6, 1-6), sin despeinarse y ofreciendo el mejor tenis de su vida.

Jódar, totalmente atónito, no encontró respuestas a lo que ocurrió sobre el cemento. Errático en los golpes, los pocos que podía completar con cierto peligro eran devueltos con violencia por su rival, quien limpió todos los ángulos mandando sus bolas a las esquinas.

😳 𝐁𝐮 sigue en '𝐦𝐨𝐝𝐨 𝐚𝐩𝐢𝐬𝐨𝐧𝐚𝐝𝐨𝐫𝐚'.



El chino se lleva la segunda manga frente a un Rafa Jódar que necesita remontar dos sets de desventaja para no caer eliminado. #LaPistaDelTenis #USOpen pic.twitter.com/ru2XMxnQ4R — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 2, 2026

Estaba llamado a ser una de las grandes revelaciones del torneo, pero Rafa Jódar acabó siendo una decepción. Llegó en buena forma acercándose al título en Washington y Canadá, pero su nivel en el US Open fue una sombra de lo que ha sido su brillante temporada.

Irreconocible

Desde el primer raquetazo, Bu impuso una velocidad de bola asfixiante. El tenista asiático leyó a la perfección las intenciones de Jódar, cargando constantemente su agresiva derecha sobre el revés del español, que nunca encontró el tiempo de impacto adecuado ni el apoyo en sus piernas.

Castigando los segundos saques de Rafa con restos muy profundos a los pies, las roturas de servicio no se hicieron esperar. El 2-6 inicial cayó como un jarro de agua fría, rubricado por un Bu intratable desde el fondo de la pista y letal cada vez que invertía su postura para acelerar la bola.

Lejos de encontrar soluciones, el segundo parcial evidenció el colapso táctico del madrileño. Jódar intentó variar las alturas y jugar bolas con más efecto para sacar de ritmo a su rival. Sin embargo, su rival respondía a cada slice defensivo con tiros ganadores paralelos que levantaban murmullos en la grada.

Ante la falta de huecos, el español pecó de precipitación. Intentó acortar los puntos subiendo a la red de forma desordenada, lo que se tradujo en una sangría de errores no forzados y passing shots milimétricos en su contra. El 1-6 fue el fiel reflejo de un jugador atrapado en una telaraña.

Yunchaokete Bu celebra un punto contra Alcaraz. REUTERS

Con la soga al cuello, Jódar intentó quemar sus últimas naves en el arranque de la tercera manga. Trató de ser más incisivo al resto y buscó dominar abriendo la pista con primeros saques mucho más planos, asumiendo muchísimo riesgo en cada golpe para intentar cambiar la inercia.

Pero la realidad fue un muro de hormigón. Bu no solo no se inmutó ante el intento de rebelión, sino que subió otra marcha. El asiático siguió restando muy metido en pista y no tardó en quebrar de nuevo, aprovechando el desespero de un Rafa que fallaba más de la cuenta por pura ansiedad.

🌧️ La 𝐥𝐥𝐮𝐯𝐢𝐚 ayuda al milagro.



Se 𝐬𝐮𝐬𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞, hasta nuevo aviso, el encuentro entre Jódar y Bu por tormenta. El español pierde 2-0 y necesita recuperar sensaciones tras el parón.#USOpen #LaPistaDelTenis pic.twitter.com/EJ1RtRe7GD — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 2, 2026

El luminoso se disparó rápido hasta un doloroso 1-4 a favor del jugador asiático. Jódar parecía deambular por el cemento, hundido físicamente y sin saber cómo tapar los huecos ante un rival que seguía encontrando las líneas con una facilidad pasmosa.

Y justo cuando el duelo parecía a escasos minutos del carpetazo final, con el español asomado al abismo de la eliminación, llegó el parón. Una interrupción providencial que frenó en seco la exhibición de Bu. Un salvavidas inesperado que da tiempo a Rafa para resetear su mente en el vestuario, aunque levantar esto exija ahora mismo un auténtico milagro.

Pero no llegó. Tras la reanudación casi dos horas después, Jódar perdió su saque a las primeras de cambio y Bu no falló en su servicio y precintó la victoria para firmar una de las grandes sorpresas del US Open.