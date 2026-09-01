Álex Corretja, extenista: "Lo de Alcaraz es tema mental, dudas de cómo vas a comportarte. Lo importante es no recaer"

El regreso de Carlos Alcaraz a la competición oficial en las pistas del US Open, tras permanecer varios meses inactivo debido a sus problemas físicos, ha despertado un enorme entusiasmo en el circuito internacional.

El tenista español resolvió su estreno en Flushing Meadows superando con solvencia al ruso Román Safiullin sin entregar ningún parcial.

Al valorar este triunfo en El Larguero de la Cadena SER, el extenista y analista Álex Corretja puso el foco en la tremenda exigencia psicológica que implica saltar de nuevo a un escenario de semejante magnitud.

Para el comentarista deportivo, sacar adelante el compromiso inicial sin complicaciones añadidas supone un logro mayúsculo tras un periodo tan dilatado de convalecencia.

No obstante, Corretja advirtió que la técnica y los desplazamientos sobre el cemento pasan a un segundo plano cuando se vuelve de una lesión compleja, situando el auténtico reto en el control emocional:

"Ya no es un tema tenístico ni moverte mejor o moverte peor, es un tema mental de cómo vas a gestionar todos los momentos, de cómo vas a aguantar concentrado y sobre todo de cómo vas a no asustarte si notas alguna cosita a la que no estás acostumbrado".

Frente a quienes comparan la recuperación del ritmo competitivo con automatismos cotidianos, el catalán rechazó cualquier similitud simplista. A su juicio, comparecer ante miles de aficionados impone una presión incomparable:

"Montar en bici es mucho más sencillo que meterte a jugar en una pista con 25.000 personas, todo el mundo mirándote, después de no haber competido durante tantos meses con la lesión, sin haber podido casi entrenar".

Asimismo, el analista apeló a la sensatez para frenar la euforia y evitar que las expectativas asfixien al joven murciano.

Carlos Alcaraz, en su partido ante Roman Safiullin. Reuters

Aunque consideró que Alcaraz debe sentirse complacido por su desempeño, remarcó que la prioridad absoluta pasa por evaluar la respuesta física día a día:

"No hay que pensar en más allá que mañana volver a tocar la pelota un ratito y volver a jugar el segundo día y a ver cómo se va encontrando y a ver cómo va sobre todo reaccionando su cuerpo después de un partido de competición, porque no es lo mismo entrenar que competir por todo lo que conlleva".

En el segundo cruce asoma el portugués Jaime Faria, un oponente en buena dinámica que planteará intercambios largos, ideales para adquirir solidez. Sin embargo, Corretja enfatizó que el objetivo primordial sigue siendo la salud:

"Lo más importante es que no le salga ninguna lesión nueva, que no tenga ninguna molestia, sobre todo en donde tuvo esa época difícil en la muñeca".

El catalán concluyó celebrando la vuelta del tenista de El Palmar como una inyección de felicidad para todo el deporte.