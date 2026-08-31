Djokovic cae en primera ronda de un Grand Slam 20 años después y dice adiós al US Open destrozado y entre lágrimas

Novak Djokovic, abatido durante su partido en el US Open ante Navone. Reuters

El serbio, indispuesto, cedió en su debut en el torneo neoyorquino ante el argentino Navone (7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1).

Mariano Navone protagonizó una de las mayores sorpresas del US Open al derrotar a Novak Djokovic en la primera ronda, en un partido de cinco sets disputado en el Arthur Ashe Stadium.

El argentino se impuso por 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1, remontó tras quedar dos mangas a una abajo y dejó fuera del torneo al serbio, uno de los grandes referentes del circuito y cuatro veces campeón en Nueva York.

El resultado supone una eliminación inédita para Djokovic en Flushing Meadows. El serbio, ganador de 24 títulos de Grand Slam, nunca había caído en su estreno en el Abierto de Estados Unidos.

Además, el tropiezo corta una extensa trayectoria de triunfos en primeras rondas de los grandes torneos y abre un interrogante inmediato sobre su estado físico y sus opciones competitivas en el tramo final de la temporada.

Navone, situado fuera del grupo de cabezas de serie, salió a la pista sin complejos. El bonaerense sostuvo el intercambio desde el fondo, encontró profundidad con su derecha y resistió los momentos de presión en el primer parcial.

El set se resolvió en el desempate, donde el argentino fue más preciso para tomar ventaja ante un Djokovic que no logró imponer con claridad su servicio ni su habitual capacidad de control.

La respuesta del serbio llegó en los dos siguientes sets. Djokovic elevó la intensidad, redujo sus errores y comenzó a mover con mayor eficacia a Navone, que sufrió especialmente cuando el encuentro se aceleró.

El segundo parcial cayó del lado del balcánico por 7-5 y el tercero por 6-4, un escenario que parecía devolver el partido a la lógica previa: la experiencia del exnúmero uno mundial frente a un rival que disputaba el duelo más importante de su carrera.

Pero el desarrollo cambió de forma radical a partir del cuarto set. Djokovic empezó a evidenciar dificultades físicas y perdió fluidez en sus desplazamientos.

Su nivel de energía descendió, los puntos largos pasaron a costarle más y Navone identificó rápidamente la oportunidad. El argentino aumentó la presión con golpes profundos, buscó sostener los intercambios y obligó al serbio a jugar desde posiciones cada vez más incómodas.

Con un 6-2 en la cuarta manga, Navone llevó el duelo a un quinto set en el que no dejó espacio para una reacción. Djokovic no pudo recuperar la movilidad ni la consistencia necesarias para competir en igualdad de condiciones.

El argentino dominó el cierre con autoridad, encadenó juegos decisivos y selló el 6-1 definitivo ante la incredulidad del público neoyorquino.

La victoria representa un punto de inflexión en la carrera de Navone. Hasta ahora reconocido principalmente por sus resultados en tierra batida y por su crecimiento sostenido en el circuito, el argentino consiguió en Nueva York el triunfo más relevante de su trayectoria.

Vencer a Djokovic en la pista central del US Open, y hacerlo después de remontar un partido de máxima exigencia, eleva su perfil internacional y le permite avanzar con una confianza renovada.

Para Djokovic, la derrota tiene un significado más profundo que una eliminación temprana. El serbio pierde una oportunidad de competir por otro gran título y deberá evaluar el alcance de los problemas físicos que condicionaron su actuación.

El US Open se queda sin uno de sus principales aspirantes en la primera jornada, mientras Navone se instala como el nombre propio de un torneo que comenzó con una sacudida inesperada.