Carlos Alcaraz se apunta al US Open y volverá a competir cuatro meses después de su lesión en la muñeca
El jugador murciano anunció que está preparado para volver a la competición tras superar sus problemas.
Más información: La 'Nueva Armada' se asienta en la élite del tenis: 5 españoles en el top 50 mundial con el reto de emular a la generación de Nadal
"Here we go". Allá vamos. Con esa escueta pero potente expresión anunció Carlos Alcaraz que se apunta al próximo US Open y que, por lo tanto, volverá a la competición.
Noticia en actualización
Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.
Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.