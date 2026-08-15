Álex Ruiz, nutricionista de Carlos Alcaraz (23): "El sueño es de lo más importante y es lo que menos cumplen los jóvenes"

Detrás del rendimiento de Carlos Alcaraz hay un equipo que cuida cada detalle para que el tenista murciano llegue al máximo nivel a las citas más importantes. Entre sus integrantes está Álex Ruiz Galdón, fisioterapeuta y experto en biomecánica, que lleva años trabajando junto al jugador.

En una entrevista en el Podcast de Druni, el especialista ha explicado cómo es su trabajo con Alcaraz y cuáles son las claves que el equipo controla para mantener a uno de los mejores tenistas del mundo en su máximo nivel.

Aunque inicialmente no estaba especialmente interesado en el deporte, el fisioterapeuta comenzó a trabajar con el tenista de El Palmar como nutricionista, ayudando a Juanjo Moreno, fisioterapeuta de Carlos.

Ruiz llevaba cinco años colaborando con Juanjo Moreno cuando empezó a trabajar de forma más estrecha con el equipo de Alcaraz a raíz de los calambres que sufrió el tenista en la final de Roland Garros.

A partir de entonces, realizó diferentes pruebas con el objetivo de reducir las posibilidades de que volvieran a aparecer.

Carlos Alcaraz, entrenando. Real Sociedad Club de Campo de Murcia

En el trabajo con un deportista de élite, Álex Ruiz asegura que cada detalle cuenta. Los desplazamientos, la alimentación o el sueño son algunos de los factores que se controlan de forma minuciosa. El objetivo es tener bajo control todo aquello que pueda influir en el rendimiento del jugador.

Entre sus funciones está también la planificación de los desplazamientos. Ruiz explica que su trabajo puede abarcar aspectos que van "desde los vuelos, para controlar el jet lag y la inflamación, para recuperarse de la mejor manera".

La alimentación es otro de los pilares fundamentales. Las necesidades pueden variar en función del torneo y del lugar en el que se dispute, por lo que contar con una buena planificación resulta esencial.

En algunos destinos, explica, "tienes que llevar cosas en la maleta", mientras que en los Grand Slam suele existir una mayor disponibilidad de alimentos. "En Roland Garros o en Australia hay mucha variedad", apunta.

El descanso es uno de los aspectos que más controla el equipo de Carlos Alcaraz. "El sueño es de lo más importante y es lo que menos suelen cumplir porque son jóvenes", explica Ruiz, que utiliza los relojes inteligentes para comprobar si el tenista sigue las pautas establecidas.

"Controlo por los relojes si cumplen o no con las directrices y tomo las decisiones pertinentes en el momento", señala el fisioterapeuta.

"Tenísticamente es un fuera de serie"

Durante sus primeros años de trabajo junto al murciano, hubo un aspecto que llamó especialmente la atención de Ruiz. "Lo que más me llamó la atención es que es una máquina. Es muy cercano, me parece muy buena persona y tenísticamente es un fuera de serie", reconoce.

Sin embargo, si hay una característica de Alcaraz que destaca especialmente es su capacidad para afrontar los momentos decisivos de los partidos. "Lo que más me impresiona de Carlos es cómo gestiona los momentos clave, los momentos difíciles, que son los que te cambian un partido, un torneo o una posición en el ranking", explica.

"Ahí es donde la mayoría falla y él lo hace muy bien. Él sabe quitarse esa presión y es como si jugara en Murcia", añade.

Ruiz resume la diferencia entre un deportista y un deportista de élite en tres factores: "el talento innato, una genética privilegiada para las lesiones y una mentalidad ganadora". Tres características que, a su juicio, encajan con el perfil de Carlos Alcaraz.

"Un deportista de élite no tiene un cuerpo sano, tiene un cuerpo joven", apunta el fisioterapeuta.

También explica cómo se prepara la última comida antes de un partido. En ese momento, asegura, "se busca la simplicidad, algo fácil de digerir y que no sea muy pesado". La apuesta pasa por alimentos básicos como "un pollo con arroz, proteína con carbohidratos".